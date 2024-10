- Adekvatno ćemo ići na sud, to je moje dete, a normalno je da ću da budem za to dete tu. Ako hoće da mi tera inat, sama sebi skače u stomak jer moram da budem za to dete tu. Videćemo se na sudu samo i to je to. Mora Milica da razmišlja o stvarima da kad dete krene u školu, da će da detetu pričaju: "Ti nemaš oca, tvoj otac je NN", znaš kakva su deca danas - rekao je Terza.