- Malo drame za publiku, znate sad koliko ste smešni. I ja sam povraćala napolju, ovo je lažno patetisanje. Dok sam ja plakala, njih troje i po je komentarisalo. Vi ćete izaći i boleće vas k*rac, jer vama je ovo rijaliti. Mene ne zanima ova drama, nikad nećemo progovoriti. Nisam došla da me savetujete, niti ljude to ne interesuje. Smešni ste, jadni i bedni, jer ste podržavali tu vezu - rekla je Milica.

- Itekako ste mogli da komentarišete, ali boleo vas je k*rac. Sad ste svi pametni, pričali o pitama četiri sata. Sram vas bilo, smehoteke. Šta me boli k*rac što on plače, on ima 33 godine, je l' ga terao neko na nešto - kazala je Milica.