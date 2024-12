- Ti si čovek o kom smo svašta nešto čuli i zamišljali smo te na neke raznorazne načine. Kakvu je to sliku Aleksandra poslala o tebi u javnost i zbog čega si postao predmet spr*nje grada iz kog dolaziš - pitao je voditelj.

- Posle svega shvatam sve i sve mi je jasno, ja sam tu bio jedna magarčina i to je to. Naravno, koristila. Ja sam sve radio i činio za tu ženu, da bude ona srećna i zadovoljna. Finanijska podrška, ljudska podrška, stajao sam čvrsto s obe noge iza njenog postupka, sve sam prihvatio, ništa mi nije smetalo. Za uzvrat sam dobio ono što gledate danima, jedno veliko "hvala". Meni nanosi bol, ali samo u predelu prepona, ona meni ne može da nanese bol. Osećam se izdano, prodano, poniženo na sve moguće načine. Pre samo 20 dana je bila na sudu, bio je poljubac, raznih reči, a već posle samog povratka je pričala kako mi svi vodimo neke ratove, a ja nisam mogao da vodim svoj život od obaveza koje je ona meni ostavila - rekao je Milovan.

ISPLIVALE VRELE FOTKE ALEKSANDRE NIKOLIĆ IZ TETOVA! Animirala muškarce za pare, zavodila plesom, a ovako ih je DOVODILA DO LUDILA: Obline sevaju na sve strane..

Rijaliti ISPLIVALE VRELE FOTKE ALEKSANDRE NIKOLIĆ IZ TETOVA! Animirala muškarce za pare, zavodila plesom, a ovako ih je DOVODILA DO LUDILA: Obline sevaju na sve strane..

- On je sam to želeo, eto - dobacila je Aleks.

- Kada sam ja prvi put pitala da čuva dete, rekao je da ide u Španiju, pa je nakon par dana rekao da želi da bude s detetom, ja sam rekao da ne može. On je itekako uticao na to da dete ne ode kod bivšeg muža - rekla je Aleksandra.

- I ja bih ga najurila. Ja bih osetila da muškarac mene vara, ja bih se pozabavila time i naravno da bih izbacila čoveka koji mene vara. Ja se nisam umešala, on je i pre mene imao druge žene, samo nije bio u čvršćoj vezi - rekla je Aleksandra.

- Četiri godine je on tvrdio da nije imao odnose sa ženom, je l' si imao?! - urlala je Aleks.

- Ja sam imao problem sa prostatom, razboleo sam se, lečio sam dugo i dugo i pre nje i posle sam iskoristio to da slažem da se to vratilo, na taj način sam to pokrivao - rekao je Milovan.