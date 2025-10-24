Slušaj vest

U prvom video-klipu jučerašnje emisije u "Eliti 9", učesnici su imali priliku da vide snimak na kojem se gledaju Aneli Ahmić i Anđelo Ranković.

Aneli je odmah prokomentarisala čitavu situaciju.

- Mi imamo lepo mišljenje o njemu. Anđelo je lep dečko, o njemu imam lepo mišljenje. Luku volim, to je tako. Anđelo me jeste komentarisao loše, to me je veoma uvredilo. Evo, Anđelo se meni namerno nasmeje - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen

 - Da, nasmejemo se jedno drugom, ne vidim razlog da sklanjamo pogled i da okrećemo glavu - rekao je Anđelo.

- Milane, ja sam se na snimku gledala u ogledalu, ne znam kome se on smeškao - govorila je Ahmićka.

Luka Vujović prokomentarisao je ovaj klip.

- Neka se smeškaju, slobodno. Evo, kakav je njen stav. Zamislite kako ona sada reaguje, ona ima pravo da radi šta želi. Umesto da kaže njemu da ne radi, ona se ne buni jer se on njoj smeška - rekao je Luka.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Bora Santana dao je svoj komentar, a zatim se u sve ubacio i njen bivši partner Marko Janjušević Janjuš.

- Vidi se ovde da se smeška, ali daleko je jače bilo ono sa Janjušem i njen pogled. Luka mora da se pomiri sa tim kakva je to ljubav bila i da im je veza osuđena na propast. Ja to mislim. Luka je vidno povređen, to je jasno. Mislim da je i sa njene strane gotovo, ali i da će on biti sa nekom drugom devojkom, a da to nije ni Maja - rekao je Bora.

Aneli: "Janjuš je ispao čovek"

- Mislim da je luda Aneli ako sa nekim uđe u odnos ovde, dok ne reši svoje stvari koje ima, pitanje Nore i svega što ide uz to - istakao je Janjuš, na šta je Aneli istakla da je Janjuš ispao čovek prema sinu njene sestre Site Ahmić.

- Moram da kažem da je Janjuš najbolje reagovao kada je Nerio ušao, ispao je čovek i to ne mogu da poreknem - kazala je Aneli.

Luka Vujović i Aneli Ahmić
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Screenshot 2025-10-21 230405.jpg
Asmin i Aneli obavili razgovor

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir