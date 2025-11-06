Slušaj vest

Ulazak Anite Stanojlović u "Elitu 9" pokrenuo je brojne nove teme, a sada su tokom emisije "Pitanje gledalaca" ušle u sukob pobednica "Elite 7" i Aneli Ahmić.

- Da li je vreme da priznate i da je u "Eliti 7" bilo očijukanja među vama i da Anita nije luda jer je primetila još tada neke stvari? - glasilo je pitanje za Aneli i Anitinog bivšeg dečka Anđela Rankovića.

Pogledi ka Aneli

- Ne, nikada nije toga bilo. Ja sam Aniti bio posvećen tada, nikoga nisam gledao. Sada kada je Aneli zauzeta, neću je gledati, kad je slobodna desi se da pogledam i to je to - odgovorio je Anđelo.

Anita Stanojlović i Anđelo Ranković Foto: Printscreen

- To je sve smešna priča - dodala je Aneli.

- Što se tiče Anđela, u njega nisam sumnjala, ali jedna naša velika svađa se desila jer je ona pričala kako je veoma zaljubljena u Anđela, dopadao joj se veoma - rekla je Anita što je iznerviralo Aneli pa je počela da je vređa.

Žestoke reči

- Jadnice jedna, Anđelo te je malo uzdigao, ali si sve pogazila što si imala sa njim. Nisi moj nivo - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Tebe niko živ ne bi mogao ni da uzdigne, ni opere. Pogledaj se kakva si ti - uzvratila joj je Anita.

- Zauvek ćeš ljudima biti samo kombinacija - poručila joj je Aneli i dodala da je rekla da neće biti ničija kombinacija, a odmah je ušla u krevet Filipa Đukića.