Slušaj vest

U rijalitiju "Elita 9" povela se tema o dopisivanju Milice Veličković i Anđela Rankovića, a Borisav Terzić Terza imao je šta da kaže na ovu temu.

- Mislim da ne može Anđelo da bude ovde gori od Milice, da se razumemo - kazao je prvo Janjuš.

- Mogao si da sprečiš to dopisivanje kad je krenulo - kazao je Ivan.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

- Nije ona mene sama cimala, niti sam samo ja nju. To naše dopisivanje je krenulo nakon što se ona porodila - rekao je Anđelo.

- Ja samo želim da kažem da Milica treba da prestane da se ponaša kako se ponaša, šta sam ja uradio, šta? Ja sebe ne perem, radio sam sve transparentno. Niko nije svetac ovde, niko neće moralisati, svi imaju mrlje - kazao je Terza.

Milica tražila alimentaciju od 13.500 evra

Milica Veličković nedavno je sve iznenadila javnost priznanjem o alimentaciji.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube

- Razgovarali smo oko alimentacije, rekla sam mu da sam tražila 13.500 evra. To sam rekla jer je on rekao da nas je obezbedio dok je bio u rijalitiju, a to nije istina ja te pare nisam dobijala. Čekam da vidim da li će početi da radi. Neću mu tražiti 800 evra ako ima platu 1.000. Najbitnije je da on ostvari odnos sa njom. Dao mi je pare i njegovi su dali i doneli poklone i pare, nije to meni bitno - zaključila je Milica.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: