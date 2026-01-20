Slušaj vest

Tokom emisije u "Eliti 9" Anđelo Ranković je konačno odlučio da stavi tačku na spekulacije i iznese svoju stranu priče o odnosu sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

On je otkrio da su glasine delimično tačne, ali da je došlo do nesporazuma u prenošenju informacija.

- Ja sam odreagovao onako jer je rečeno da je to bilo u trudnoći. Milica i ja smo se čuli tokom njene trudnoće, kad se porodila, onda smo se opet čuli - započeo je Ranković i sve šokirao, pa nastavio:

- Milica i ja se jesmo dogovarali da se viđamo, ali nismo se nikad videli - istakao je Ranković.

Misterija "golih slika"

Voditelj je direktno upitao Anđela da li je bilo razmene intimnih fotografija. Ranković je to oštro demantovao, tvrdeći da nikada nije slao svoje gole slike Milici, niti ona njemu.

Terza se bori za starateljstvo

Inače, Borislav Terzić Terza odlučan je u nameri da pokuša na sve načine da dobije starateljstvo nad ćerkom Barbarom koju je dobio sa Milico Veličković. Kaže da neće odustati, dok ne uspe da dobije od suda dozvolu da gleda dete.

- Želim da pozovem svoju porodicu da pozovu advokate, da dođu i da krenemo u borbu za starateljstvo da me upiše kao oca i da viđam svoje dete. Je l' pričala Spasojevićka s kim je bila? Pitajte da li je Ana bila sa muškarcem koji je imao trudnu ženu. Nemoj da pričam ko je to - rekao je Borislav Terzić Terza.

Kurir.rs

