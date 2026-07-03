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Kineska kompanija UBTECH predstavila je novu generaciju humanoidnih robota koji po izgledu sve više podsećaju na realistične figure pop izvođača, uz pomalo neusklađenu sinhronizaciju pokreta i govora. Prema navodima kompanije, za njihove modele već je stiglo više od 13.000 porudžbina, uz cenu od oko 17.600 dolara po jedinici. Ovi roboti se predstavljaju kao jedan od najnaprednijih koraka u razvoju humanoidne tehnologije.

Model koji je privukao najviše pažnje nazvan je UWORLD U1, a UBTECH tvrdi da poseduje visok nivo pokretljivosti zahvaljujući specijalnoj biomehaničkoj strukturi vrata. Kompanija navodi da uređaj može da replicira veliki deo osnovnih ljudskih pokreta, što ga čini vizuelno i funkcionalno bližim čoveku nego raniji modeli.

Foto: Shutterstock

Napredna mehanika i AI ambicije

Prema navodima proizvođača, roboti koriste složen sistem pokreta koji omogućava veoma širok raspon artikulacije, sa desetinama „stepeni slobode“. Ovaj dizajn, kako se tvrdi, omogućava fluidnije i prirodnije kretanje u poređenju sa ranijim generacijama humanoida. Poseban fokus stavljen je na realističnu interakciju sa ljudima.

UBTECH ističe i napredne funkcije veštačke inteligencije koje omogućavaju prepoznavanje različitih emocionalnih stanja. Kompanija tvrdi da sistemi mogu da prepoznaju više desetina emocija sa visokom preciznošću, uz brze reakcije koje treba da omoguće prirodniju komunikaciju između čoveka i mašine.

Robot koji „razume emocije“ i brzo reaguje

U opisu tehnologije navodi se da roboti koriste kombinaciju brzog i sporog procesiranja informacija, inspirisanu principima kognitivne nauke. Ovakav pristup, prema tvrdnjama kompanije, omogućava veoma brze intuitivne reakcije, kao i dublju analizu situacije kroz napredne modele veštačke inteligencije.

Posebno se ističe sistem koji omogućava gotovo neprimetno kašnjenje između govora i pokreta usana. Na taj način interakcija sa robotom treba da izgleda što prirodnije, što je jedan od ključnih ciljeva u razvoju humanoidne robotike.

Foto: UBTECH

Širok spektar primene - od nege do zabave

Kompanija navodi da bi ovi roboti mogli da se koriste u različitim oblastima, uključujući svakodnevnu pomoć, emocionalnu podršku, recepcijske poslove i usluge u turizmu. Takođe se pominju i potencijalne primene u obrazovanju, istraživanju i brizi o starijim osobama.

U promotivnim materijalima spominju se i zabavne funkcije, poput plesa i interakcije u društvenim okruženjima. Na taj način kompanija pokušava da prikaže robote kao višenamenske asistente, a ne samo kao tehnološki eksperiment.

Foto: UBTECH

Globalna trka u humanoidnoj robotici

Razvoj ovakvih sistema deo je šireg globalnog takmičenja u oblasti humanoidne robotike, gde se sve više zemalja i kompanija uključuje u utrku za tehnološku dominaciju. Kina otvoreno podržava razvoj ove industrije, a pojedini regioni već se nazivaju centrima robotike.

Istovremeno, i druge države i kompanije intenzivno ulažu u slične projekte, sa ambicijama da humanoidni roboti postanu deo svakodnevnog života u narednim decenijama. Ova trka ukazuje na sve brži razvoj veštačke inteligencije i robotike na globalnom nivou.