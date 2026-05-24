Na Tehnološkom institutu u Masačusetsu (MIT) predstavljen je neobičan robotski projekat koji je nastao od popularne Labubu figure, ali u verziji koja se kreće, “diše” i ponaša kao čudna mehanička kugla, pa su je na mrežama odmah prozvali robot-čudovište.

Snimci su se brzo proširili internetom jer deluje kao da je neko igračku pretvorio u živo, pomalo haotično biće koje se stalno deformiše i menja oblik. Projekat je zamišljen kao spoj umetnosti, inženjeringa i malo digitalnog horora, taman da izazove reakciju.

Robot je napravljen od više Labubu figura koje su međusobno povezane u jednu pokretnu strukturu, pa se pri svakom pokretu čini kao da se cela forma raspada i ponovo sklapa. Umesto klasičnih točkića ili humanoidnog tela, ovde je sve dizajnirano da izgleda nepredvidivo, skoro kao živa masa koja ima sopstveni ritam.

Istraživači sa MIT-ja objašnjavaju da je ideja bila da se ispitaju granice između onoga što ljudi smatraju slatkim robotom i onoga što im deluje čudno ili čak neprijatno. U svetu gde se roboti sve češće prave da budu prijateljski nastrojeni i umiljati, ovaj projekat ide u potpuno suprotnom pravcu i namerno testira ljudsku reakciju na neobične oblike. Drugim rečima, cilj nije da robot bude lep, već da bude nezaboravan.

Tokom kretanja, Labubu-mašina koristi specifične mehaničke impulse koji pomeraju delove strukture u ritmičnim ciklusima, pa izgleda kao da diše ili pulsira dok se kreće. Ta stalna promena oblika daje mu skoro organski izgled, iako je u suštini potpuno mehanički sistem. Zbog toga ga mnogi porede sa nečim između igračke i naučnofantastičnog stvorenja.

Reakcije na internetu su podeljene, pa jedni kažu da je ovo genijalan spoj dizajna i robotike, dok drugi priznaju da im deluje kao nešto iz horor igrice.

Stručnjaci za robotiku ističu da ovakvi eksperimenti imaju važnu ulogu jer pokazuju kako oblik i ponašanje mašina direktno utiču na emocije ljudi. Nije isto da li robot izgleda kao usisivač, pomoćnik ili čudno biće, jer mozak automatski pripisuje značenje i karakter svakom pokretu. Zato se ovakvi projekti koriste i za istraživanje ljudske psihologije.

Iako nema praktičnu primenu u svakodnevnom životu, Labubu-robot služi kao test platforma za nove ideje u modularnoj robotici, gde se kompleksni pokreti stvaraju iz više jednostavnih delova. Time se studentima i istraživačima pokazuje kako se neobične strukture mogu ponašati stabilno uprkos haotičnom izgledu. U pozadini čudovišta, zapravo stoji ozbiljna nauka.

Zanimljivo je da upravo ta nesavršenost dizajna čini projekat privlačnim, jer odstupa od uobičajenih glatkih i sterilnih robota na koje smo navikli. Umesto da deluje futuristički u klasičnom smislu, ovaj robot više liči na eksperiment koji je slučajno oživeo. Na društvenim mrežama su se već pojavili nadimci, poređenja i meme sadržaj, pa ga neki opisuju kao “slatko čudovište iz laboratorije”, dok drugi kažu da bi ga rado videli u nekoj video igri.

Na kraju, Labubu-robot pokazuje da savremena robotika više nije samo pitanje funkcionalnosti, već i emocije, estetike i reakcije publike, pa granica između mašine i “lika” postaje sve tanja. Kada roboti počnu da izgledaju kao čudovišta, to više nije samo tehnologija, već i ogledalo toga kako mi doživljavamo veštački svet oko sebe.

