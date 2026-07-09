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Kada korisnici pošalju zahtev ChatGPT-u, najčešće očekuju da će odmah dobiti odgovor koji u potpunosti odgovara njihovim potrebama. Međutim, ako u upitu nedostaju važne informacije, model će pokušati da ih nadomesti sopstvenim pretpostavkama, što može da utiče na kvalitet rezultata. Upravo zbog toga način na koji formulišete pitanje često ima veći uticaj nego što većina korisnika pretpostavlja.

U takvim situacijama često sledi niz dodatnih poruka, ispravki i novih objašnjenja. Umesto da željeni odgovor dobijete iz prvog pokušaja, vreme odlazi na doterivanje sadržaja koji je od početka krenuo u pogrešnom smeru. To ne samo da usporava rad, već može da stvori utisak da AI nije dovoljno precizan, iako je problem često u samom upitu.

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Zašto AI ne razume uvek šta želite

Alati poput ChatGPT-a i Claude-a rade na osnovu informacija koje dobiju od korisnika. Kada je zahtev previše uopšten ili ne sadrži dovoljno detalja, model bira ono što proceni kao najverovatnije rešenje, iako ono ne mora da odgovara vašoj zamisli. Što je više konteksta dostupno, to će odgovor biti bliži onome što ste imali na umu.

Problem postaje još veći kada pokušavate da ispravite prvi odgovor. Model uzima u obzir prethodni tok razgovora, pa se često i dalje oslanja na početnu interpretaciju, dok se vaše ideje i ciljevi u međuvremenu menjaju. Zbog toga ponekad ni nekoliko dodatnih poruka nije dovoljno da se razgovor vrati u željenom pravcu.

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Jedna jednostavna rečenica menja rezultat

Postoji jednostavan način da povećate šansu da odmah dobijete kvalitetniji odgovor. Dovoljno je da na kraju upita napišete: „Prvo mi postavi pitanja.“ Ove četiri reči mogu potpuno da promene način na koji AI pristupa vašem zahtevu.

Na taj način model dobija jasan signal da pre izrade odgovora treba da prikupi dodatne informacije. Umesto da nagađa šta ste želeli da kažete, postaviće pitanja koja će mu pomoći da bolje razume cilj, svrhu i očekivani rezultat. Takav pristup značajno smanjuje mogućnost pogrešnih pretpostavki već na samom početku razgovora.

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Manje nagađanja znači manje ispravki

Pitanja koja ChatGPT postavlja mogu da se odnose na publiku kojoj se obraćate, ton teksta, krajnji cilj ili druge pojedinosti koje niste naveli u prvom zahtevu. Upravo ti detalji često prave razliku između prosečnog i zaista korisnog odgovora. Nekoliko dodatnih odgovora na početku može da uštedi mnogo vremena kasnije.

Na primer, ako tražite objavu za LinkedIn bez dodatnih pitanja, rezultat može biti korektan, ali bez ličnog pečata. Kada model prethodno prikupi više informacija, mnogo lakše može da prilagodi sadržaj vašem načinu komunikacije i onome što želite da postignete. Na kraju dobijate tekst koji zahteva znatno manje dorade i spremniji je za objavljivanje.

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Više informacija bolji odgovori

Isti princip nije koristan samo za pisanje sadržaja. Bilo da koristite ChatGPT za istraživanje, planiranje ili osmišljavanje strategije, dodatni kontekst omogućava AI modelu da ponudi preciznije i korisnije odgovore prilagođene vašoj situaciji. To važi podjednako za poslovne zadatke, učenje i svakodnevne obaveze.

Ako želite još bolje rezultate, možete zatražiti da alat postavi više pitanja pre nego što počne da odgovara. Što više relevantnih informacija dobije na početku razgovora, veća je verovatnoća da će prvi odgovor biti upravo ono što ste očekivali, bez potrebe za dugim nizom naknadnih izmena. Nekoliko sekundi uloženih u dodatna pojašnjenja često može da uštedi mnogo vremena i donese znatno kvalitetniji krajnji rezultat.