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Meta je predstavila Muse Image, svoj prvi model za generisanje slika razvijen u okviru odeljenja Superintelligence Labs. Nova tehnologija već je dostupna kroz Meta AI aplikaciju, Instagram i WhatsApp, dok je dolazak na Facebook i Messenger planiran za naredni period. Kompanija na taj način nastavlja da AI funkcije integriše u gotovo sve svoje najpopularnije servise.

Muse Image deo je nove generacije Muse AI modela, koji bi vremenom trebalo da preuzmu ulogu postojećih Llama modela. Prema navodima kompanije, cilj je razvoj sistema koji bolje razumeju korisničke zahteve pre nego što započnu generisanje sadržaja. Time Meta želi da smanji potrebu za višestrukim ispravljanjem i dopunjavanjem tekstualnih upita.

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Razume zahtev pre nego što napravi sliku

Za razliku od klasičnih generatora slika, Muse Image koristi agentski pristup. To znači da model može da analizira zahtev korisnika, prikupi dodatne informacije sa interneta i napravi plan pre nego što kreira konačnu sliku. Takav proces trebalo bi da omogući bolje razumevanje složenijih i detaljnijih zahteva.

Meta ističe da ovakav način rada omogućava preciznije rezultate jer se ne oslanja isključivo na tekst koji korisnik unese. Muse Image može da sarađuje i sa velikim jezičkim modelom Muse Spark, dok kompanija paralelno razvija i Muse Video za generisanje video-sadržaja. Na taj način Meta gradi jedinstven AI ekosistem namenjen različitim vrstama kreativnog sadržaja.

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Nova opcija na Instagramu pokrenula raspravu

Najviše pažnje privukla je mogućnost da korisnik u tekstualnom zahtevu navede javni Instagram profil druge osobe. U tom slučaju, AI može da iskoristi javno dostupne fotografije tog naloga kako bi napravio vizuelni prikaz te osobe u generisanoj slici. Ova funkcija namenjena je radu sa sadržajem koji je već javno dostupan na platformi.

Upravo ova funkcija izazvala je brojne reakcije zbog mogućih posledica po privatnost. Meta navodi da vlasnici javnih profila mogu sami da odluče da li će njihove objave biti dostupne za ovakvu upotrebu, ali sama mogućnost korišćenja javnih fotografija već je otvorila brojna pitanja. Rasprava se posebno vodi oko granice između javno dostupnog sadržaja i njegove upotrebe za treniranje i rad AI sistema.

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Muse Image donosi i nove alate

Pored generisanja novih slika, Muse Image omogućava i uređivanje postojećih fotografija uz pomoć veštačke inteligencije. Korisnici mogu da kreiraju pozivnice, razglednice i druge vizuelne materijale ili da pošalju fotografiju prostorije kako bi dobili predloge za drugačiji raspored nameštaja i stil uređenja. Meta ove mogućnosti predstavlja kao alat koji može pomoći i u svakodnevnim kreativnim zadacima.

Nova funkcija podržava i označavanje određenog dela slike koji korisnik želi da izmeni. Dovoljno je obeležiti željenu oblast, nakon čega AI menja samo taj segment u skladu sa zadatim opisom. Na taj način izmene mogu biti preciznije, bez potrebe da se generiše potpuno nova slika.

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AI sadržaj biće povezan sa drugim Meta servisima

Generisane slike mogu odmah da se podele kroz Instagram objave, Stories ili privatne poruke. Time Meta dodatno povezuje AI alate sa svojim postojećim platformama i pojednostavljuje njihovu svakodnevnu upotrebu. Korisnici tako mogu da kreiraju i objave sadržaj bez napuštanja aplikacije.

Kompanija je najavila i dolazak 30 novih AI efekata koji će biti dostupni u okviru Instagram Stories. Na taj način Muse Image postaje deo šire strategije kojom Meta proširuje primenu generativne veštačke inteligencije u svojim servisima. Očekuje se da će u narednom periodu slične AI mogućnosti postati standardni deo većine Meta aplikacija.