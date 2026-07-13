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Ovaj slučaj izazvao je burne reakcije u američkom zdravstvenom sektoru i otvorio pitanje koliko daleko bolnice mogu da idu u automatizaciji poslova.

Otkaz posle četiri decenije rada

Među otpuštenim radnicima je i Merilin Šuler, medicinska sestra koja je gotovo 39 godina radila na proveri medicinske dokumentacije i komunikaciji sa osiguravajućim kućama u vezi sa odobravanjem troškova lečenja.

Kako navodi, vest o otkazu doživela je kao veliki šok.

„Uvek sam bila ponosna što radim u ovoj ustanovi. Način na koji smo tretirani je veoma razočaravajući i pokazuje nepoštovanje prema zaposlenima“, izjavila je Šuler.

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Sindikat: AI ne sme da zameni medicinske stručnjake

Sindikat New York State Nurses Association (NYSNA) tvrdi da je bolnica zamenila medicinske sestre AI softverom, što smatra kršenjem kolektivnog ugovora koji je izboren nakon velikog štrajka medicinskih radnika u Njujorku početkom 2026. godine.

Prema navodima sindikata, novi ugovor sadržao je odredbe koje ograničavaju način na koji poslodavac može da uvodi veštačku inteligenciju u radne procese.

Predstavnici sindikata upozoravaju da ovo nije samo pitanje radnih mesta, već i bezbednosti pacijenata.

„Ovo bi trebalo da zabrine svakog zdravstvenog radnika i svakog pacijenta kome je stalo do kvaliteta zdravstvene zaštite“, poručili su iz NYSNA.

Promene uvedene bez objašnjenja

Medicinske sestre tvrde da su se neposredno nakon završetka štrajka vratile na posao i zatekle potpuno drugačiji način rada. Kako navode, više puta su tražile objašnjenje od uprave bolnice, ali odgovor nisu dobile.

Umesto toga, krajem maja svih 12 zaposlenih dobilo je obaveštenje da će za 45 dana ostati bez posla, prenosi NY Times.

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Bolnica negira optužbe

Iz bolnice Montefiore odbacuju tvrdnje sindikata da je AI zamenio medicinske sestre u kliničkom radu.

U saopštenju navode da se nova tehnologija koristi isključivo u administrativnim procesima koji uključuju obradu dokumentacije i da je cilj unapređenje efikasnosti rada, a ne pružanja zdravstvene nege.

Predstavnici bolnice ističu da će nastaviti da ulažu u nove tehnologije kako bi poboljšali usluge i ishode lečenja pacijenata.

AI kao pomoć, a ne zamena

Otpuštene medicinske sestre naglašavaju da nisu protiv primene novih tehnologija u zdravstvu, ali smatraju da veštačka inteligencija ne može da zameni iskustvo zdravstvenih radnika.

Kako ističu, njihov posao često podrazumeva složenu komunikaciju sa lekarima, pacijentima i osiguravajućim društvima, uključujući promene terapije, planiranje otpusta iz bolnice i rešavanje specifičnih administrativnih problema.

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„Veštačka inteligencija može biti koristan alat, ali ne bi trebalo da zameni stručnjake. Problem nastaje kada se nova tehnologija uvodi bez dovoljno dokaza da može bezbedno da obavlja ovakve poslove“, poručila je Šuler.

Šire pitanje za zdravstveni sektor

Ovaj slučaj predstavlja jedan od prvih javno poznatih sporova u kojem sindikat tvrdi da su medicinski radnici izgubili posao zbog uvođenja AI tehnologije. Ishod spora mogao bi da postane važan presedan za buduću primenu veštačke inteligencije u bolnicama, posebno kada je reč o granici između automatizacije administrativnih poslova i očuvanja stručnog nadzora u zdravstvenoj zaštiti.

Nedavno je i sam AI predvideo kojih 10 zanimanja bi mogao da zameni.