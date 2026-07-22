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Kina je pokrenula novu fazu borbe protiv širenja pustinja, a ovog puta glavno oružje nisu ljudi već roboti. Nakon velikih solarnih projekata koji su promenili izgled pustinjskih područja, na teren sada izlaze autonomne mašine koje koriste Sunčevu energiju za sadnju biljaka. Njihov zadatak je da ubrzaju pošumljavanje i pomognu u obnovi zemljišta koje je godinama izloženo širenju peska.

Ideja je da roboti rade u ekstremnim uslovima gde je ljudski rad spor, skup ili gotovo nemoguć. Osim sadnje drveća, oni bi trebalo da doprinesu zaštiti obradivih površina i smanjenju posledica dezertifikacije. Ako se projekat pokaže uspešnim, Kina bi mogla da otvori potpuno novo poglavlje u borbi protiv klimatskih promena.

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Kina menja pošumljavanje

Širenje pustinja predstavlja jedan od najvećih ekoloških izazova na severu Kine, zbog čega država već decenijama ulaže ogromna sredstva u projekte obnove prirode. Najpoznatiji među njima je "Veliki zeleni zid Kine", čiji je cilj stvaranje ogromnog zelenog pojasa koji bi usporio napredovanje pustinja. Uključivanje autonomnih robota predstavlja novu fazu ovog projekta i pokušaj da se proces pošumljavanja dodatno ubrza.

Dosadašnje metode dale su određene rezultate, ali rad u pustinjskim oblastima i dalje zahteva mnogo vremena i ljudskih resursa. Upravo zato Kina sve više računa na automatizaciju kako bi proširila obim radova. Ideja je da roboti obavljaju najteže zadatke, dok ljudi nadgledaju čitav proces.

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Roboti rade sami

Na području pustinje Mu Us u Unutrašnjoj Mongoliji već se testiraju autonomni roboti druge generacije koji mogu da rade bez direktnog upravljanja čoveka. Pokreće ih isključivo solarna energija, dok senzori, GPS sistemi i softver omogućavaju da samostalno analiziraju teren. Tako mogu da pronađu odgovarajuće mesto za sadnju i nastave rad bez stalnog ljudskog nadzora.

Velika prednost ovih mašina jeste što ne koriste gorivo i zahtevaju minimalno održavanje, što značajno smanjuje troškove rada na udaljenim lokacijama. Zahvaljujući tome mogu da rade satima u područjima do kojih je klasičnoj mehanizaciji teško da stigne. Upravo zbog toga roboti bi mogli da postanu važan deo budućih ekoloških projekata.

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Sadnja za pet sekundi

Robot čitav proces obavlja potpuno automatski. Priprema zemljište, postavlja sadnicu, dodaje vodu i sabija tlo oko biljke, čime završava kompletan posao u jednom prolazu. Prema dostupnim informacijama, za sadnju jedne biljke potrebno mu je oko pet sekundi.

Sistem pritom ne bira mesto nasumično, već određuje optimalan raspored biljaka kako bi korenje što bolje stabilizovalo pesak. Takav način sadnje mogao bi da doprinese smanjenju peščanih oluja i uspori dalje širenje pustinjskih oblasti. Upravo preciznost predstavlja jednu od najvećih prednosti u odnosu na tradicionalne metode.

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Više od tehnologije

Iako roboti mogu značajno da ubrzaju pošumljavanje, stručnjaci upozoravaju da tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Uspeh zavisi od izbora biljnih vrsta koje mogu da opstanu u surovim klimatskim uslovima, ali i od pažljivog upravljanja vodnim resursima. Bez dugoročnog održavanja, ni najnapredniji sistemi ne mogu garantovati trajne rezultate.

Cilj ovih projekata nije samo sadnja što većeg broja stabala, već stvaranje stabilnijeg ekosistema koji će dugoročno štititi zemljište. Pošumljavanje treba da pomogne u smanjenju erozije, očuvanju poljoprivrednih površina i zaštiti lokalnih zajednica od posledica širenja pustinja. Zbog toga se svaki novi tehnološki korak pažljivo prati.

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Eksperiment velikih razmera

Kompanija Jintaiming Technology Group, koja razvija ove robote, već je zaštitila njihovu AI tehnologiju i planira proširenje proizvodnje ukoliko testiranja potvrde očekivane rezultate. Ako projekat uspe, ovakve mašine mogle bi da postanu deo velikih programa obnove degradiranih područja i van Kine. Time bi autonomni roboti dobili potpuno novu ulogu u zaštiti životne sredine.

Kina ovim projektom želi da pokaže kako se veštačka inteligencija i automatizacija mogu koristiti i za rešavanje ekoloških problema, a ne samo u industriji i proizvodnji. Ukoliko roboti ispune očekivanja, mogli bi da postanu jedno od najzanimljivijih tehnoloških rešenja u borbi protiv širenja pustinja. Njihov uspeh mogao bi da posluži kao model i drugim državama koje se suočavaju sa sličnim izazovima.