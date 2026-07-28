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Razvoj veštačke inteligencije doveo je do toga da nekoliko naprednih AI asistenata svakodnevno pomaže korisnicima u pisanju, istraživanju, analizi podataka i organizaciji posla. Među najpoznatijima su ChatGPT, Gemini, Claude i Perplexity, a svaki od njih ima svoje specifične prednosti koje ga izdvajaju u određenim situacijama.

Zanimljivo pitanje koje se često postavlja jeste kako ovi sistemi gledaju jedni na druge. Autor teksta odlučio je da svakom od njih postavi isto pitanje o konkurenciji kako bi saznao koje kvalitete prepoznaju kod rivala, ali i koje nedostatke smatraju najizraženijim. Dobijeni odgovori pokazali su da nijedan alat nije tvrdio da je apsolutno najbolji, već da svi imaju različite prioritete i oblasti u kojima postižu najbolje rezultate.

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ChatGPT izdvojio različite prednosti

Kada je dobio pitanje o Geminiju, Claudeu i Perplexityju, ChatGPT je naglasio da svaki od njih ima jasno definisane prednosti. Za Gemini je naveo da se posebno dobro snalazi u istraživanju zahvaljujući oslanjanju na Google ekosistem i veliku količinu dostupnih informacija, iako ponekad pruža veoma široke odgovore koji ne ulaze dovoljno duboko u pojedine teme.

Govoreći o Claudeu, ChatGPT ga je opisao kao asistenta koji se ističe prirodnim stilom pisanja, ali je dodao da ume da bude previše oprezan ili opširan. Za Perplexity je ocenio da uspešno kombinuje internet pretragu i veštačku inteligenciju kroz prikaz izvora koje korisnici mogu da provere, ali da nije podjednako praktičan za dugoročne zajedničke projekte kao pojedini konkurenti. Zaključak ChatGPT-a bio je da izbor najboljeg asistenta zavisi od konkretnog zadatka, bilo da je reč o pisanju, istraživanju, programiranju ili organizaciji informacija.

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Gemini napravio detaljno poređenje

Gemini je svoj odgovor započeo pregledom glavnih karakteristika svakog konkurenta. ChatGPT je predstavljen kao univerzalni alat koji pokriva širok spektar zadataka, od generisanja sadržaja i programiranja do automatizacije i rada sa strukturisanim podacima. Posebno su istaknuti njegov bogat ekosistem funkcija i mogućnosti koje prevazilaze klasičan razgovor sa AI asistentom.

Claude je opisan kao veoma dobar izbor za obradu obimnih dokumenata, logičko zaključivanje i pisanje prirodnog teksta, dok je Perplexity predstavljen kao alat usmeren prvenstveno na pretragu interneta i pružanje odgovora uz proverljive izvore. Kada je reč o slabostima, Gemini smatra da ChatGPT ponekad daje prednost brzini odgovora u odnosu na detaljnu proveru činjenica, Claude može biti ograničen zbog naglašenih bezbednosnih pravila i manje povezanosti sa alatima u realnom vremenu, dok Perplexity najbolje funkcioniše kao istraživački servis, a manje kao klasičan konverzacijski četbot.

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Claude naglasio važnost objektivnosti

Claude je na samom početku odgovora upozorio da njegov stav treba posmatrati uz rezervu, jer ga razvija Anthropic i zbog toga nije potpuno neutralan posmatrač. Takođe je naveo da procenu zasniva na javno dostupnim informacijama, a ne na ličnom korišćenju konkurentskih proizvoda.

U svojoj analizi ChatGPT je predstavljen kao tržišni lider zahvaljujući širokim mogućnostima, razvijenom ekosistemu i brzom uvođenju novih funkcija, uz napomenu da ponekad previše lako prihvata korisnikove pretpostavke i da kvalitet može da varira između različitih verzija modela. Za Gemini je istaknuta snažna povezanost sa Google servisima, razvijene multimodalne mogućnosti i rad sa velikim količinama teksta, dok se kao zamerka navodi da deo korisnika smatra kako mu nedostaje izraženija ličnost u razgovoru. Claude je zaključio da se odnos snaga među AI sistemima menja veoma brzo i da je najbolje procenjivati ih prema konkretnim potrebama korisnika.

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Perplexity istakao različite uloge AI alata

Perplexity je ocenio da su ChatGPT, Gemini i Claude veoma sposobni sistemi, ali da svaki ima drugačiji fokus i način rada. Za ChatGPT je naveo da se izdvaja kao najprilagodljiviji alat, uz napomenu da povremeno pokušava da popuni praznine u znanju umesto da jednostavno prizna kada nema pouzdan odgovor.

Gemini je pohvaljen zbog pristupa aktuelnim informacijama i dobre povezanosti sa Google uslugama, ali mu je pripisana manja dubina rezonovanja u pojedinim odgovorima. Claude je dobio visoke ocene za jasno objašnjavanje složenih tema i pažljiv stil pisanja, dok je kao glavni nedostatak navedena sklonost ka preteranoj opreznosti i opširnosti. Perplexity je svoj pregled završio zaključkom da je ChatGPT najkompletniji univerzalni alat, Gemini najjače povezan sa aktuelnim informacijama i digitalnim ekosistemom, dok Claude prednjači kada su u pitanju promišljanje i kvalitet pisanog sadržaja.