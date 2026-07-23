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Sve veći broj ljudi obraća se ChatGPT-u kada želi savet posle nesporazuma sa partnerom ili traži način da započne razgovor o osetljivoj temi. Zbog toga što je dostupan u svakom trenutku i omogućava diskretan razgovor, mnogima predstavlja prvi korak kada žele da razmisle o situaciji u kojoj su se našli. Takav pristup korisnicima pruža priliku da zastanu, sagledaju okolnosti i bolje pripreme ono što žele da kažu.

Ipak, važno je imati realna očekivanja. Veštačka inteligencija može da ponudi opšte smernice i drugačiji ugao posmatranja, ali ne raspolaže svim informacijama koje čine jednu vezu niti može da razume emocije na način na koji to čini čovek. Zbog toga njene odgovore treba posmatrati kao pomoć u razmišljanju, a ne kao konačno rešenje za partnerske probleme.

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Kako može da unapredi komunikaciju?

Jedna od oblasti u kojoj ChatGPT može biti od koristi jeste organizovanje misli pre važnog razgovora. Kada su emocije izražene, često nije lako pronaći odgovarajuće reči, pa AI može pomoći da poruka zvuči smirenije i jasnije. To može doprineti tome da razgovor započne bez nepotrebnih tenzija i nesporazuma.

Pored toga, može predložiti načine komunikacije koji podstiču mirniji dijalog. Među njima su aktivno slušanje, izražavanje sopstvenih osećanja bez optuživanja partnera, pravljenje kratke pauze tokom rasprave i dogovor o trenutku kada će obe strane biti spremne za otvoren razgovor. Takvi predlozi predstavljaju opšte smernice koje mogu biti korisne u svakodnevnim situacijama.

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Koristan alat, ali ne i zamena

Terapeutkinja Džil Dejno iz platforme Talkspace smatra da veštačka inteligencija može biti korisna kao priprema za razgovore koji nisu laki. Međutim, naglašava da ona ne može da zameni iskreno izražavanje emocija niti podršku stručnjaka kada je ona potrebna. Njena uloga, prema tome, može biti isključivo dopunska, a ne ključna u rešavanju ozbiljnih problema.

ChatGPT može pomoći i da osoba sagleda problem iz drugačijeg ugla ili da pronađe mirniji način da iznese svoje nezadovoljstvo. Ako neko nije siguran kako da izrazi frustraciju bez optuživanja, AI može ponuditi uravnoteženije formulacije koje doprinose konstruktivnijoj komunikaciji. Na taj način razgovor može biti usmeren na pronalaženje rešenja, umesto na produbljivanje sukoba.

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Granice koje AI ne može da pređe

Najveće ograničenje ChatGPT-a jeste to što odgovore formira na osnovu obrazaca u jeziku, a ne kroz lično iskustvo, emocije ili kliničku procenu. Zbog toga ne može u potpunosti da razume složenost odnosa između dvoje ljudi. Svaka veza nosi specifične okolnosti koje nijedan AI sistem ne može u potpunosti da sagleda.

Ne raspolaže istorijom veze, ne poznaje karaktere partnera niti okolnosti koje su dovele do određenog problema. Upravo zbog toga odgovor može delovati smisleno, ali istovremeno ostati previše uopšten ili ne pogoditi suštinu konkretne situacije. Džil Dejno ističe da su ljudi i njihovi odnosi veoma složeni, zbog čega nijedan univerzalni savet ne može odgovarati svima.

Par u konfliktu tokom januara – simbol početka i prekida Foto: Shutterstock

Kada je ChatGPT dobar izbor, a kada nije?

ChatGPT može biti koristan kada želite da pripremite razgovor sa partnerom, pronađete prikladniji način da izrazite osećanja ili dobijete neutralnu perspektivu o svakodnevnim nesuglasicama. U trenucima kada emocije otežavaju racionalno razmišljanje, takva pomoć može doprineti smirenijem sagledavanju problema. Koristan je kao alat koji podstiče razmišljanje pre nego što se donesu važne odluke ili započne ozbiljan razgovor.

S druge strane, ozbiljne teme poput dugotrajnih konflikata, trauma, nasilja ili teških emocionalnih kriza zahtevaju podršku stručne osobe. Veštačka inteligencija može biti koristan alat za razmišljanje i pripremu, ali ne može da zameni empatiju, lično razumevanje i profesionalnu procenu koja je u takvim situacijama od presudnog značaja. Najbolje rezultate daje kada se koristi kao dopuna, a ne kao zamena za razgovor sa partnerom ili stručnjakom.