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Mark Zakerberg smatra da zabrana kineskih modela veštačke inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama ne bi bila najbolji način za očuvanje tehnološke prednosti. Osnivač kompanije Meta veruje da bi takav potez mogao da oslabi konkurenciju i uspori razvoj domaće AI industrije. Prema njegovom mišljenju, fokus bi trebalo da bude na jačanju sposobnosti, a ne na ograničavanju rivala.

U razgovoru za medije Zakerberg je istakao da bi američke kompanije trebalo da rade na dugoročnim poboljšanjima svojih sistema umesto da pokušavaju da uklone napredne modele iz Kine. On navodi da obe zemlje veštačku inteligenciju posmatraju kao važan faktor za ekonomiju i nacionalnu bezbednost. Zbog toga se borba za tehnološko vođstvo sve više intenzivira.

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Konkurencija kao ključ razvoja AI tehnologije

Zakerberg smatra da bi stalno unapređivanje tehnologije trebalo da bude glavni prioritet kompanija koje razvijaju veštačku inteligenciju. Prema njegovim rečima, konkurencija između različitih aktera može doprineti bržem napretku i stvaranju boljih rešenja. Upravo kroz takmičenje kompanije često pronalaze nove načine za poboljšanje svojih proizvoda.

On je takođe naveo da stručne provere AI modela pre njihovog javnog objavljivanja mogu imati određenu vrednost. Ipak, upozorio je da najveće AI kompanije ne bi trebalo da imaju previše uticaja na procese procene sopstvenih sistema. Nezavisnost takvih kontrola smatra se važnim elementom poverenja u novu tehnologiju.

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Uloga provera i rizici kontrole

Prema Zakerbergovom mišljenju, postoje određeni rizici kada kompanije same procenjuju tehnologiju koju razvijaju. On je naglasio da interesi velikih organizacija mogu uticati na način na koji se sprovode bezbednosne analize. Zbog toga se sve više govori o potrebi za objektivnim standardima.

Rasprava o pravilima za veštačku inteligenciju postaje sve složenija jer tehnologija napreduje velikom brzinom. Vlade i tehnološke kompanije pokušavaju da pronađu ravnotežu između bezbednosti, inovacija i otvorenog razvoja. Odluke donete danas mogle bi oblikovati budućnost AI industrije.

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AI kao alat za sajber bezbednost

Tokom razgovora, Zakerberg se osvrnuo i na mogućnosti koje AI pruža u oblasti sajber bezbednosti. Istakao je da napredni sistemi mogu pomoći u pronalaženju slabosti i rešavanju bezbednosnih problema. Takva primena pokazuje da veštačka inteligencija može imati i zaštitnu ulogu.

Kao primer je naveo situaciju u kojoj je program kompanije OpenAI izvršio hakerski napad, dok je pogođena kompanija koristila otvorene modele kako bi odgovorila na problem. Ovaj primer, prema njegovim rečima, pokazuje kako različiti AI sistemi mogu biti korišćeni i za odbranu. Razvoj bezbednih modela postaje jedno od ključnih pitanja budućnosti.

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Nova faza sukoba oko AI regulacije

Debata o ograničavanju kineskih AI modela u SAD dodatno je pojačana nakon predstavljanja modela Kimi K3 kompanije Moonshot AI. Ovaj sistem privukao je pažnju jer se smatra konkurencijom modelima koje razvijaju OpenAI i Antropik. Napredak kineskih laboratorija dodatno je povećao pritisak na američki tehnološki sektor.

Američki zvaničnici optužili su Moonshot AI za korišćenje tehnologije američkih konkurenata kroz proces destilacije modela. Ministar finansija Skot Besent naveo je da bi sankcije mogle biti jedna od opcija protiv kineskih laboratorija koje krše prava intelektualne svojine. Spor oko AI tehnologije tako dobija i političku dimenziju.