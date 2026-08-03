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Uprkos svim spektakularnim skokovima u razvoju tehnologije poslednjih godina, veštačka inteligencija još uvek ne poseduje ono što bi se moglo nazvati pravom inteligencijom, tvrdi Jan LeKan, jedan od najuticajnijih ljudi u ovoj oblasti. Po njegovim rečima, trenutni sistemi ne razumeju fizički svet oko sebe ni približno onoliko koliko ga instinktivno razume običan pacov.

Nakon deset godina provedenih na poziciji glavnog naučnika za veštačku inteligenciju u kompaniji Meta, LeKan je 2025. godine napustio tu funkciju i osnovao sopstvenu laboratoriju, Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs). Cilj mu je da izgradi sistem koji nadmašuje ograničenja današnjih alata poput ChatGPT-a, Claude-a i Gemini-ja - alata koje smatra korisnim, ali suštinski nesposobnim da se snađu u haotičnim situacijama stvarnog života, poput obučavanja robota da obavi jednostavan kućni zadatak.

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Milijarda dolara uložena u ideju koja ne valja

Nova kompanija radi na potpuno drugačijem modelu veštačke inteligencije, onom koji se ne oslanja na arhitekturu iza popularnih chatbotova, a investitori su prepoznali potencijal te vizije. Početkom godine AMI Labs je objavio da je u početnoj rundi finansiranja prikupio više od milijardu dolara, uz podršku imena kao što su Nvidia i investicioni fond koji upravlja imovinom Džefa Bezosa - što ovu rundu svrstava među najveće te vrste ikada zabeležene u Evropi.

Prema LeKanovim rečima, veliki jezički modeli poput ChatGPT-a pokazuju impresivne rezultate u jasno definisanim zadacima kao što su pisanje koda, rešavanje matematičkih problema ili generisanje teksta. Ipak, on upozorava da ti modeli suštinski samo skladište i reprodukuju naučeno gradivo, bez ikakvog dubljeg razumevanja onoga što rade.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

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Olovka koja pada kao dokaz

LeKan ilustruje problem jednostavnim primerom: ako neko postavi olovku uspravno na vrh prsta i pusti je, čak i malo dete zna da će ona pasti, iako niko ne može tačno predvideti u kom pravcu. ChatGPT bi, prema njegovim rečima, pokušao da izračuna jedan precizan ishod na osnovu statističkih obrazaca, umesto da prihvati neizvesnost kao deo prirodnog razumevanja sveta.

Kao odgovor na taj nedostatak, LeKan razvija arhitekturu nazvanu Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA), sistem osmišljen da gradi apstraktne modele stvarnosti i procenjuje verovatne ishode akcija, odbacujući nebitne detalje. U primeru sa olovkom, ovakav sistem bi znao da je pad neizbežan, a da tačan pravac pada jednostavno nije informacija vrednu predviđanja.

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Robotika najveći test sadašnje generacije

I pored ogromnih ulaganja u razvoj humanoidnih robota, zadaci poput peglanja veša ili punjenja mašine za sudove i dalje se pokazuju kao iznenađujuće komplikovani za obučavanje. LeKan tvrdi da trenutni jezički modeli u tom polju nikada neće postati zaista efikasni, ocenjujući da je ideja da će prosto povećanje njihove veličine dovesti do superinteligencije neostvariva pretpostavka - stav koji deli i Ingmar Pozner sa Oksforda.

Pozner i njegov tim već godinama razvijaju alternativni pristup poznat kao „modeli sveta“, gde veštačka inteligencija uči kroz svojevrsnu unutrašnju simulaciju stvarnosti umesto kroz statističko predviđanje teksta. Slične ideje istražuju i Google kroz svoj model Genie, kao i londonska kompanija Wayve preko sistema Gaia, dok LeKan najavljuje da bi AMI Labs mogao da primeni svoj model već naredne godine, prvo u industrijskom okruženju.

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Ljudi kao donosioci odluka, AI kao izvršilac

Na pitanje kakva će biti uloga ljudi u svetu gde roboti samostalno obavljaju zadatke, LeKan ističe da će čovek uvek ostati taj koji postavlja ciljeve i postavlja prava pitanja - nešto što smatra suštinski ljudskom perspektivom koju mašine ne mogu da zamene. Po njegovom mišljenju, buduća interakcija ljudi sa naprednim sistemima veštačke inteligencije ličiće na odnos moćnog lidera sa svojim savetnicima.

Čak i kada su ti savetnici pojedinačno pametniji od samog lidera, upravo lider ostaje taj koji određuje pravac delovanja, zaključuje LeKan, sugerišući da inteligencija sama po sebi ne garantuje i moć odlučivanja.