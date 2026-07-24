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Samsung je napravio potez koji pokazuje da budućnost kompanije vidi daleko izvan pametnih telefona i potrošačke elektronike. Južnokorejski gigant osnovao je posebno odeljenje za robotiku koje će imati zadatak da ubrza razvoj novih tehnologija i pronađe način da ih pretvori u proizvode namenjene stvarnom svetu. Time je kompanija jasno pokazala da želi ozbiljnu ulogu u jednoj od najvažnijih tehnoloških trka narednih godina.

Robotika postaje nova velika arena u kojoj se takmiče najveći tehnološki igrači, a Samsung ne želi da ostane posmatrač. Novo odeljenje biće odgovorno za dugoročnu strategiju, razvoj ključnih rešenja i širenje istraživanja u različitim delovima sveta. Kompanija sada pokušava da pronađe sledeći veliki izvor rasta nakon uspeha u oblastima po kojima je već poznata.

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Nov zadatak za robotsku budućnost

Za vođenje strategije robotike izabran je izvršni potpredsednik Li Dongkun, stručnjak koji već ima iskustva u ovoj oblasti. On je ranije radio na robotskim projektima u kompaniji Hyundai Motor Group, uključujući usmeravanje aktivnosti povezanim sa kompanijom Boston Dynamics. Njegovo iskustvo moglo bi da bude važno za Samsung koji pokušava da ubrza razvoj u oblasti gde konkurencija brzo napreduje.

Postavljanje posebnog lidera pokazuje da robotika za Samsung više nije samo eksperiment ili sporedni projekat. Kompanija želi jasnu organizaciju koja će povezati istraživanje, razvoj tehnologije i stvaranje proizvoda koji mogu da pronađu svoje mesto na tržištu. Veliki tehnološki igrači već se utrkuju ko će prvi napraviti robote sposobne za složenije zadatke.

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Globalna trka dobija još jednog velikog igrača

Samsung planira da proširi istraživanja kroz robotske centre u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Japanu. Ove zemlje predstavljaju neka od najvažnijih mesta za razvoj robotike, zbog velikog broja stručnjaka, istraživačkih centara i tehnoloških kompanija. Cilj je da Samsung iskoristi lokalna znanja i brže razvija nove tehnologije.

Širenje van Južne Koreje pokazuje da kompanija želi da bude deo globalnog ekosistema, a ne samo da razvija rešenja unutar svojih postojećih kapaciteta. Robotika je postala oblast u kojoj prednost donose brzina, inovacije i pristup stručnjacima iz različitih industrija. Zbog toga najveće kompanije pokušavaju da zauzmu pozicije pre nego što tržište postane potpuno formirano.

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Humanoidni roboti postaju velika opklada

Samsung je ranije najavio da želi konkretne rezultate u oblasti humanoidnih robota i da će nastaviti da ulaže u razvoj ove tehnologije. Kompanija smatra da napredak fizičke veštačke inteligencije omogućava stvaranje mašina koje mogu da obavljaju sve složenije zadatke. Upravo ta kombinacija robota i AI tehnologije mogla bi da promeni način na koji ljudi rade.

Kompanija je najavila i mogućnost ulaganja ili akvizicija tamo gde bi to moglo da ubrza razvoj. Umesto da sve gradi od početka, Samsung želi da sarađuje sa partnerima koji već imaju znanje i iskustvo u određenim oblastima. Takav pristup koriste mnogi tehnološki giganti kada pokušavaju da brzo uđu u nove industrije.

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Samsung vidi robote svuda oko nas

Prvi cilj Samsungove robotske strategije biće proizvodni pogoni, gde bi roboti mogli da pomognu u povećanju produktivnosti i automatizaciji procesa. Kompanija planira da kroz industrijsku primenu testira tehnologiju pre nego što je proširi na druge oblasti. Fabrike bi tako mogle da postanu prvo mesto gde će ljudi svakodnevno raditi zajedno sa naprednim mašinama.

Dugoročno, Samsung vidi mogućnost primene robota u domovima i maloprodaji, gde bi mogli da promene način na koji koristimo tehnologiju. Ako razvoj bude uspešan, roboti bi mogli da postanu nova generacija uređaja koja će imati ulogu sličnu onoj koju danas imaju pametni telefoni. Upravo zbog toga kompanija ovaj potez ne posmatra kao mali projekat, već kao ulaganje u budućnost.