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Startap Tau Robotics iz San Franciska počeo je da nudi uslugu čišćenja stanova pomoću humanoidnog robota odabranim klijentima u gradu. Izvršni direktor i suosnivač kompanije Aleks Koh objasnio je za taj medij da usluga košta 30 dolara po satu, sa ciljem da čišćenje domova postane pristupačnije mnogo širem krugu ljudi. Reč je o pokušaju da se usluga koja je do sada bila rezervisana za imućnije domaćinstva učini dostupnom i onima koji je ranije nikada nisu razmatrali.

Prema Kohovim rečima, veliki deo prvih korisnika čine upravo ljudi koji ranije nikada nisu angažovali nekoga za čišćenje niti su sami redovno čistili svoj dom. To znači da usluga zapravo otvara potpuno novo tržište, umesto da samo preuzima klijente koji već koriste tradicionalne servise za čišćenje.

Foto: Tau Robotics

Ko zapravo upravlja robotom dok čisti

Robotom trenutno ne upravlja samostalno veštačka inteligencija - njime, uz podršku AI sistema, iz centralne lokacije kompanije upravlja živi operater. Ova kombinacija ljudskog nadzora i asistencije veštačke inteligencije predstavlja prelazni model kojim se kompanija oslanja dok tehnologija ne sazri do potpune autonomije.

Iako priznaje da tehnologija još ima granice, Koh tvrdi da su roboti već sasvim sposobni da obavljaju pojedine zadatke, poput usisavanja podova ili brisanja kuhinjskih površina. Po njegovom mišljenju, upravo ti jednostavniji zadaci predstavljaju dobar početak za širu primenu humanoidnih robota u domaćinstvu.

Foto: Shutterstock

Akademska zajednica upozorava

Ne dele svi u struci tu dozu optimizma koju pokazuje Koh. Ken Goldberg, profesor inženjerstva na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, izražava jasnu sumnju u trenutne mogućnosti ove tehnologije, ocenjujući da je još uvek prerano govoriti o robotima koji stvarno mogu da preuzmu poslove čišćenja domaćinstva.

Po njegovim rečima, bio bi iznenađen kada bi humanoidni roboti već sada mogli da budu zaista korisni u čišćenju kuće. On posebno ističe da naizgled jednostavni zadaci, poput podizanja predmeta sa poda, i dalje predstavljaju ozbiljan tehnički izazov za današnje mašine.

I dalje ima preteških zadataka

Goldberg dodaje da su zadaci poput metenja, brisanja radnih površina ili čišćenja teško dostupnih uglova i prostora ispod nameštaja i dalje izuzetno komplikovani za robote, uprkos napretku u drugim segmentima humanoidne robotike. Ova vrsta preciznog i prilagodljivog pokreta i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za inženjere koji rade na razvoju ovakvih sistema.

Neslaganje između entuzijazma preduzetnika i opreza akademske zajednice oslikava širi obrazac prisutan u razvoju cele industrije, gde je razlika između efektne demonstracije mogućnosti i pouzdane svakodnevne primene i dalje veoma značajna.

Foto: Shutterstock

Robot koji čisti čitav dom bez ljudske pomoći

Uprkos otvorenim pitanjima o trenutnim ograničenjima tehnologije, i potencijal i izazovi humanoidne robotike ostaju podjednako vidljivi u ovom trenutku razvoja industrije. Dugoročni cilj kompanija poput Tau Robotics jeste razvoj humanoidnog robota koji bi po pristupačnoj ceni mogao da samostalno očisti čitav dom, bez potrebe za ljudskim operaterom u pozadini.

Ako bi taj korak zaista bio ostvaren, usluge čišćenja mogle bi da postanu dostupne mnogo širem krugu korisnika nego što je to danas slučaj, što bi moglo trajno da promeni način na koji ljudi razmišljaju o održavanju svojih domova.