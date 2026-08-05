Ne postoje naučni dokazi da spavanje na podu zaista pomaže kod bolova u leđima.

Slušaj vest

Novo istraživanje Univerziteta u Edinburgu ukazuje na to da radnici stariji od 40 godina mogu biti pogođeni problemom sa spavanjem koji najčešće ostaje neprepoznat. Iako je uzorak bio relativno mali i obuhvatio je 45 učesnika, rezultati su zabrinjavajući - gotovo 70 odsto ispitanika prijavilo je trajne i klinički značajne poteškoće sa snom, uprkos tome što ranije nisu imali dijagnostikovane poremećaje spavanja. Još upečatljiviji podatak jeste da je čak 92 odsto učesnika u nekom trenutku tokom istraživanja ispunilo klinički kriterijum za poremećaj spavanja.

Autori studije naglašavaju da su brojni problemi sa snom bili u tesnoj vezi sa stresom prouzrokovanim poslom. Upravo ta povezanost podstakla je razmišljanje o tome da li se svakodnevni radni stres može ublažiti uz pomoć veštačke inteligencije, i da li takva pomoć zaista može doprineti kvalitetnijem odmoru tokom noći.

Foto: Shutterstock

Prvi korak - pražnjenje uma pred spavanje

Zaspati je gotovo nemoguće kada glavom kruži bezbroj nedovršenih misli iz protekog dana. Pokazalo se da zapisivanje takvih misli može značajno pomoći, jer stvara osećaj da ih mozak više ne mora sam da pamti. U tu svrhu korišćen je glasovni režim ChatGPT-a, kome je izgovoren čitav niz trenutnih misli i obaveza, uz jasno uputstvo da ih razvrsta na one koje zahtevaju hitnu pažnju sledećeg dana, one koje mogu sačekati, i one na koje se ionako ne može uticati.

Rezultat je bio iznenađujuće umirujući - haotičan mentalni šum pretvoren je u jasnu i preglednu listu, što je stvorilo osećaj da je teret konačno skinut sa pleća. Nakon toga, telefon je mogao da se odloži sa sigurnošću da nijedna misao neće biti zaboravljena, budući da je već negde „sačuvana".

Foto: Shutterstock

Drugi korak - suočavanje sa brigom

Druga tehnika podrazumevala je da se konkretna briga - poput roka za predaju, nezavršenog zadatka ili prenatrpanog rasporeda - detaljno opiše veštačkoj inteligenciji, uz izričit zahtev da odgovor ne bude puko umirivanje, već da jasno razdvoji činjenice, pretpostavke, ono što se može uraditi sledećeg dana i ono što treba pustiti te večeri. Ovakva formulacija pokazala se ključnom, jer bez nje sistem ima tendenciju da ponudi utešne, ali suštinski beskorisne odgovore.

Kada ni to nije bilo dovoljno, korisna se pokazala dodatna dopuna upita - pitanje o tome koja je najmanja korisna radnja koja bi sledećeg dana učinila problem lakše savladivim. Na ovaj način velika i neuhvatljiva briga svodi se na jedan konkretan, izvodljiv korak, čime gubi deo svoje težine.

Spavanje sa svetlom ili osvetljenjem loše utiče na srce i mozak Foto: Shutterstock

Treći korak - glasovni režim kao opuštanje

Poslednja isprobana tehnika oslanjala se na unapređeni glasovni režim ChatGPT-a, korišćen kao pomoć pri večernjem opuštanju. Slušanje glasa pokazalo se znatno relaksirajućim u odnosu na gledanje u ekran, budući da omogućava da se oči zatvore tokom čitavog procesa. Korišćeno je uputstvo da veštačka inteligencija sprovede petominutnu vežbu opuštanja, sa sporim govorom, pauzama i bez ikakvih dodatnih pitanja, počevši od disanja, preko opuštanja tela, do smirujuće vizualizacije.

Kao alternativa, predložena je i opcija da veštačka inteligencija ispriča smirujuću, namerno nedramatičnu priču u trajanju od desetak minuta, bez zapleta i bez pitanja koja bi mogla ponovo aktivirati pažnju. Telefon je tokom ove vežbe postavljen ekranom nadole, a sistem je korišćen isključivo kao izvor zvuka, slično audio-plejeru, bez daljeg razgovora.

Foto: Shutterstock

Šta je najviše pomoglo i na šta obratiti pažnju

Sve tri isprobane tehnike pokazale su se delotvornim, ali se posebno izdvojila ona koja je haotične večernje misli pretvorila u praktičnu i preglednu listu obaveza za naredni dan. Upravo ta jasnoća činila se kao najveći doprinos mirnijem odlasku na spavanje.

Zajednička nit svih triju pristupa jeste da se, nakon završene vežbe, telefon zaista odloži i prekine dalja interakcija sa aplikacijom. Cilj nije beskonačan razgovor pred spavanje, već jasno zatvaranje dana - kada se razgovor sa veštačkom inteligencijom završi, potrebno je zatvoriti i samu aplikaciju.