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OpenAI počinje globalno uvođenje ChatGPTforTeens, iskustva namenjenog korisnicima od 13 do 17 godina. Kada sistem proceni da korisnik ima manje od 18 godina, ili kada je uzrast već naveden, ChatGPT će automatski uključiti dodatne zaštitne mere i funkcije prilagođene tinejdžerima. Za prelazak na ovaj režim nije potreban novi nalog niti ručna promena podešavanja, jer bi za prepoznate maloletne korisnike trebalo da postane podrazumevano iskustvo.

Nova verzija se oslanja na dve glavne stvari: učenje i bezbednost. OpenAI pokušava da ChatGPT za tinejdžere učini korisnim za školu, ali istovremeno da ograniči načine na koje bi mlađi korisnici mogli da razviju odnos sa chatbotom koji previše podseća na odnos sa stvarnom osobom. Uvođenje počinje globalno, a kompanija očekuje da će novi režim do korisnika širom sveta stići tokom naredne dve nedelje.

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ChatGPT će voditi tinejdžere kroz učenje

Jedna od funkcija na koju OpenAI posebno računa je Study Mode, odnosno Režim učenja. Umesto da učeniku odmah ponudi gotovo rešenje, ChatGPT bi trebalo da ga kroz pitanja, objašnjenja i postupno rešavanje dovede do odgovora. Kompanija želi da ovaj pristup bude prisutniji među tinejdžerima, posebno u situacijama kada deluje da korisnik pokušava da preskoči samostalni rad na domaćem zadatku.

Study Mode ipak neće automatski biti uključen u svakom razgovoru. Početni predlozi biće više usmereni na učenje, dok nova funkcija Study Hours omogućava da se razgovori u određenim periodima dana automatski pokreću u Režimu učenja. Te termine mogu da podese sami tinejdžeri, ali i njihovi roditelji kada su njihovi nalozi povezani. OpenAI navodi da su testiranja Study Mode-a pokazala poboljšanja u rezultatima korisnika, ali konkretne podatke iz tih istraživanja nije objavio.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

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Više vizuelnih objašnjenja za školu

OpenAI istovremeno širi mogućnost generisanja vizuelnih objašnjenja obrazovnih pojmova. Kada je ova funkcija predstavljena, ChatGPT je mogao da napravi takve prikaze za više od 70 tema, dok ih sada ima više od 300. Među oblastima koje se navode nalaze se integrali, mitoza i mesečeve mene, pa bi učenici složenije gradivo mogli da posmatraju i kroz vizuelne prikaze, a ne samo kroz tekstualna objašnjenja.

Ideja je da ChatGPT ne bude samo mesto na kojem učenik traži gotov odgovor, već AI alat koji može da pomogne u razumevanju gradiva. To se uklapa u širi fokus nove verzije na učenje, ali i u pokušaj da se način interakcije sa mlađim korisnicima prilagodi njihovom uzrastu. Ipak, OpenAI nije objavio konkretne rezultate istraživanja koji bi pokazali koliko su nove obrazovne funkcije efikasnije u praksi.

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ChatGPT ne bi trebalo da bude „drug“

Drugi veliki deo novog iskustva odnosi se na bezbednost. OpenAI uvodi stroža ograničenja kako bi sprečio situacije u kojima tinejdžer počinje da doživljava ChatGPT kao osobu ili razvija odnos koji liči na prijateljstvo. Sistem zato ne bi trebalo da sebe predstavlja kao prijatelja, govori da ima lična osećanja ili sugeriše da je svestan. Cilj je da granica između korisnog AI alata i odnosa sa stvarnom osobom ostane jasna.

Češće će se pojavljivati i podsetnici da korisnik napravi pauzu, uz naglašavanje da je ChatGPT veštačka inteligencija i da na njegove poruke ne mora odmah da odgovori. Tinejdžeri i roditelji moći će da podese i „quiet hours“, odnosno periode tokom kojih ChatGPT neće biti dostupan. OpenAI uvodi i dodatne mogućnosti personalizacije, ali tvrdi da su one osmišljene tako da ne podstiču stvaranje odnosa koji bi mogao da zamagli tu granicu.

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Roditelji mogu dobiti upozorenje

Promene se odnose i na roditelje koji povežu svoje naloge sa nalozima dece. OpenAI je ranije uveo mogućnost obaveštavanja roditelja kada razgovori ukazuju na ozbiljan rizik od samopovređivanja, a sada sistem proširuje i na druge visokorizične situacije, uključujući sadržaj povezan sa poremećajima u ishrani i nasiljem. Pre nego što se upozorenje pošalje, označeni sadržaj pregleda zaposleni u OpenAI-ju.

Kompanija navodi da roditelji mogu biti obavešteni putem SMS-a, aplikacije i emaila i da nastoji da upozorenje pošalje u roku od sat vremena nakon upita koji je pokrenuo bezbednosno upozorenje. Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će pouzdano funkcionisati automatska procena uzrasta. Takvi sistemi nisu nepogrešivi, a maloletnici su se na drugim platformama već trudili da zaobiđu slične provere. OpenAI zato ovaj sistem predstavlja kao početak daljeg razvoja zaštite mlađih korisnika, a ne kao konačno rešenje.