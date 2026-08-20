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Kineski proizvođač humanoidnih robotaUnitree Robotics objavio je snimak novog modela koji, prema tvrdnjama kompanije, dostiže 12,66 metara u sekundi i može da skoči dva metra iz mesta. Ako se navedena brzina potvrdi, robot bi na kratkom vrhuncu kretanja premašio maksimalnih 12,42 m/s koje je Usain Bolt zabeležio tokom svetskog rekorda na 100 metara 2009. godine. Unitree je novom modelu dao naziv „Superman“, ali atraktivna poređenja sa atletičarima treba uzeti sa rezervom.

Razlog je jednostavan: rezultate za sada nije nezavisno proverila druga strana. Dostupni podaci potiču iz demonstracije koju je objavila sama kompanija, pa nije poznato da li bi robot istu brzinu mogao da ponavlja pod standardizovanim uslovima i na način uporediv sa merenjima u profesionalnoj atletici. Isto važi i za skok od dva metra, koji Unitree poredi sa ljudskim rekordom od 1,8 metara.

Foto: printscreen YT

Spektakularne brojke - test je početak

Snimak pokazuje humanoida kako izvodi eksplozivan skok i uspešno kontroliše doskok. Takav pokret nije jednostavan za robotski sistem, jer zahteva istovremeno upravljanje motorima, ravnotežom, položajem tela i raspodelom sile pri kontaktu sa podlogom. Međutim, jedan uspešan pokušaj ne govori mnogo o tome koliko je sistem pouzdan kada isti zadatak treba izvesti desetine ili stotine puta.

Unitree tvrdi da je robot razvijen za nešto više od tri meseca i da aktuelni hardver još ima prostora za napredak. To može da bude pokazatelj brzog razvoja, ali bez dodatnih podataka teško je proceniti koliko su navedene performanse stabilne i koliko energije zahtevaju. Kod humanoidnih robota upravo ponovljivost, izdržljivost i kontrola često predstavljaju veći izazov od postizanja impresivnog rezultata u jednom testu.

Foto: printscreen YT

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Pokušava da sustigne ljudski sprint

Kompanija je i ranije koristila brzinu kao demonstraciju napretka svojih humanoida. Model H1 je u aprilu dostigao 10,1 m/s na atletskoj stazi, približivši se brzini koju je Bolt postigao tokom rekordne trke. Unitree je tada upozorio na moguća odstupanja u merenju, što je važno kada se robotski rezultat direktno poredi sa zvaničnim atletskim rekordima.

H1 ima masu od oko 62 kilograma, dok zbirna dužina butine i potkolenice iznosi približno 80 centimetara. Novi model sada ide korak dalje prema kompanijinom prikazu, ali ostaje pitanje koliko se brzo kretanje može preneti iz kontrolisanog testa u stvarno okruženje. Robot koji kratko vreme postiže visoku brzinu nije automatski robot koji može bezbedno da trči među ljudima ili da obavlja složene zadatke.

Skokovi važniji od spektakla

Ovakvi testovi ipak imaju određenu tehničku vrednost. Brzo trčanje i skakanje predstavljaju svojevrsni stres-test za gotovo čitav robotski sistem. Motori moraju da proizvedu veliku silu u kratkom vremenu, softver mora da predvidi i kontroliše promene položaja tela, dok konstrukcija mora da izdrži opterećenje pri doskoku.

Ako se takve sposobnosti budu mogle pouzdano ponavljati, mogle bi biti korisne u situacijama u kojima je čoveku teško ili opasno da se kreće. Neravan teren, ruševine i spasilačke operacije samo su neki od potencijalnih scenarija. Za sada, međutim, nema dovoljno podataka da bi se iz jednog demonstracionog snimka zaključilo da je robot spreman za takve primene.

Foto: printscreen YT

Pravi rekord biće ponovljivost

Unitree je 12. avgusta saopštio da je proizveo oko 18.000 humanoidnih robota, ne računajući druge konstrukcije i platforme na točkovima. To pokazuje da kompanija pokušava da tehnologiju približi većoj proizvodnji, ali broj proizvedenih robota ne rešava pitanje koliko su napredni modeli sposobni za dugotrajan rad u stvarnim uslovima.

Zato su brzina od 12,66 m/s i skok od dva metra zanimljivi pre svega kao pokazatelji onoga što humanoidna robotika trenutno pokušava da postigne. Ako Unitree u narednim testovima potvrdi te rezultate, pokaže njihovu ponovljivost i demonstrira rad van kontrolisanih uslova, značaj će biti mnogo veći. Do tada, „Supermen“ je pre svega veoma ambiciozna demonstracija, a ne robotski ekvivalent atletskog šampiona.