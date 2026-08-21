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Kina je humanoidnim robotima postavila znatno teži izazov od demonstriranja hodanja, trčanja ili atraktivnih pokreta. Na drugim Svetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu mašine moraju da pokažu kako se snalaze u situacijama koje mnogo više podsećaju na stvaran život. Od njih se očekuje da čiste prostorije, prenose stvari, rade hotelske poslove i sređuju knjige u biblioteci, čime se pažnja pomera sa samog kretanja na korisnost robota u konkretnom poslu.

Ovogodišnje izdanje okupilo je 2.056 robota u 666 timova iz 16 zemalja, što je gotovo četiri puta više robota nego 2025. godine. Ipak, najveći deo učesnika dolazi iz Kine, uključujući kompanije, univerzitete i istraživačke institucije. Takva struktura takmičenja pokazuje koliko je ova oblast u međuvremenu dobila na značaju i koliko se razvoj usmerava ka praktičnoj primeni.

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Jedna greška kvari ceo rezultat

U kućnom scenariju robot mora da obavi čitav niz zadataka: da očisti dnevnu sobu, odnese odeću u spavaću sobu, a zatim opere i okači veš u kupatilu i na balkonu. Međutim, takmičenje ne ocenjuje samo završni rezultat. Svaki sudar, ispušten predmet ili drugi propust može da donese kaznene bodove, dok pomoć čoveka dodatno umanjuje rezultat. Robot zato mora da bude dovoljno samostalan da posao završi bez intervencije.

U hotelu se od njega očekuje još više u ograničenom vremenu. Za samo 30 minuta mora da odnese prtljag do soba, dopuni zalihe peškira, papuča i vode, prikupi korišćenu posteljinu i namesti krevete. Biblioteka donosi drugačiji izazov: robot mora da prikupi vraćene knjige, rasporedi ih na odgovarajuće police i ispravi postojeće greške u rasporedu. U svim tim situacijama nije dovoljna jedna uspešna radnja, već sposobnost da se niz različitih zadataka obavi pravilnim redosledom.

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Traže da razume prostor oko sebe

Takvi zadaci zahtevaju kombinaciju sposobnosti koje su mnogo složenije od unapred programiranog pokreta. Humanoidni robot mora da prepozna predmete, proceni šta treba da uradi, isplanira redosled i zatim precizno izvede radnje pomoću svojih ruku. Program takmičenja zato obuhvata više od 30 disciplina, među kojima su sklapanje, sortiranje i zadaci povezani sa vanrednim situacijama.

Važna promena vidi se i u prostorima u kojima se testiranja odvijaju. Roboti više nisu ograničeni samo na posebno pripremljene poligone, već deo zadataka obavljaju u fabrikama, hotelima i kućama. Tamo moraju da se nose sa složenijim okruženjem, predmetima koji mogu da menjaju oblik, sopstvenim greškama i situacijama koje nisu unapred predviđene.

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Novi modeli pokazuju pravac razvoja

Među ovogodišnjim predstavljenim modelima je TianYi 2.0, robot na točkovima koji je razvila pekinška kompanija X-Humanoid. Može da menja visinu tela od 130 do 165 centimetara i, prema navedenim podacima, da radi duže od dva sata sa jednim punjenjem. Njegovo predstavljanje uklapa se u širu promenu fokusa, u kojoj se sposobnosti robota sve više mere kroz ono što mogu da urade u konkretnom okruženju.

Upravo prelazak sa kratkih demonstracija na duže nizove zadataka predstavlja jednu od ključnih promena ovogodišnjeg takmičenja. Robot više ne treba samo da pokaže da ume da hoda ili izvede određeni pokret, već da samostalno vodi čitav proces. Ako tokom rada nešto pođe po zlu, očekuje se da prepozna problem, prilagodi postupak i nastavi zadatak bez pomoći čoveka.

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Najveći izazov više nije tehnologija

Razmere takmičenja istovremeno pokazuju koliko Kina ulaže u razvoj humanoidne robotike. Od 666 timova, čak 641 dolazi iz kineskih kompanija, univerziteta i istraživačkih organizacija. Kina je zastupljena sa 1.975 robota iz 157 kompanija i 200 univerziteta i istraživačkih institucija, pa događaj predstavlja i svojevrsni pregled razvoja domaće industrije.

Ipak, za širu primenu biće presudno pitanje isplativosti. Prema procenama Guotai Securities, robot bi, sa troškovima održavanja, trebalo da košta oko 160.000 juana da bi za dve godine bio isplativiji od radnika sa godišnjom zaradom od 80.000 juana. Trenutne cene od 300.000 do 500.000 juana pokazuju koliko je taj cilj još udaljen. Prema podacima navedenim u izvoru, kineske kompanije čine 82 odsto globalnih isporuka humanoidnih robota, dok Morgan Stanley očekuje rast kineskog tržišta sa dve milijarde dolara u 2026. na 15 milijardi dolara do 2030. godine. Zato će konačni uspeh zavisiti od toga da li roboti mogu pouzdano da obavljaju stvarne poslove i opravdaju trošak koji njihova primena donosi.