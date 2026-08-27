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OpenAI je ponovo uveo ograničenje od pet sati za korišćenje ChatGPT Work i Codex funkcija korisnicima koji imaju ChatGPT Plus pretplatu. Ograničenje je prethodno bilo uklonjeno nakon objavljivanja GPT-5.6, ali kompanija je sada odlučila da ga vrati. Promena je počela da važi 25. avgusta, što znači da Plus korisnici svoje nedeljno dozvoljeno korišćenje više ne mogu da raspoređuju potpuno slobodno.

Informaciju je na platformi X objavio Tibo Sotio, koji je u OpenAI-ju na čelu razvoja Codexa i ChatGPT-a. Prema njegovom objašnjenju, vraćanje petočasovnih perioda trebalo bi da pomogne kompaniji da efikasnije upravlja računarskim resursima, uz zadržavanje relativno visokih nedeljnih limita. Kada korisnik dostigne ograničenje u okviru petočasovnog perioda, moraće da sačeka njegovo obnavljanje kako bi nastavio da koristi preostali deo nedeljnog kapaciteta.

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Žele da kontrolišu potrošnju resursa

Sotio navodi da su korisnici Plus paketa uglavnom povremeni korisnici i ljudi koji su tek počeli da koriste ove mogućnosti. Prema njegovim rečima, deo njih nenamerno potroši čitav nedeljni limit, a zatim nije siguran zbog čega više ne može da nastavi sa korišćenjem. OpenAI smatra da bi raspodela dostupnog kapaciteta kroz petočasovne intervale mogla da učini način korišćenja jasnijim.

Takav sistem, međutim, praktično znači da Plus korisnici moraju da vode više računa o tome kada i koliko koriste ChatGPT Work i Codex. Nedeljni limit i dalje postoji, ali je sada raspoređen kroz kraće periode korišćenja. Korisnik koji potroši dostupni kapacitet u jednom takvom periodu moraće da sačeka resetovanje pre nego što ponovo dobije pristup.

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Za sada ne obuhvata Pro korisnike

Petočasovno ograničenje za sada je uvedeno isključivo za korisnike ChatGPT Plus pretplate, dok oni koji koriste Pro pakete od 100 ili 200 dolara ostaju van ove promene. Njihovi nalozi i dalje imaju nedeljne limite, ali bez dodatnog pravila koje korišćenje deli na petočasovne periode. U praksi, to znači da Pro korisnici trenutno imaju više slobode u raspoređivanju svog nedeljnog kapaciteta, dok Plus korisnici moraju da vode računa i o tome koliko su resursa potrošili u konkretnom vremenskom intervalu.

Razlika između ova dva nivoa pretplate zato nije ograničena samo na količinu dostupnog korišćenja, već se odnosi i na način na koji je taj kapacitet raspoređen. Plus korisnik može da dostigne petočasovni limit i bude primoran da sačeka njegovo obnavljanje, čak i ako mu je deo nedeljnog kapaciteta još uvek preostao. Pro korisnici takvu prepreku trenutno nemaju, pa svoj nedeljni limit mogu da koriste bez ovog dodatnog vremenskog ograničenja. Ipak, prema najavi OpenAI-ja, ni ta razlika možda neće ostati trajna.

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Moguća ograničenja za Pro korisnike

Iako Pro korisnici za sada nisu obuhvaćeni promenom, Sotio je nagovestio da bi se situacija mogla promeniti. Njegova objava na platformi X ukazuje na mogućnost da OpenAI uvede petočasovna ograničenja i za Pro naloge u narednih nekoliko meseci.

Za sada nije navedeno da li bi eventualna promena bila ista kao ona koja je uvedena za Plus, niti su precizirani mogući uslovi. Zbog toga Pro korisnici trenutno mogu da nastave da koriste svoje naloge prema postojećem sistemu, dok će eventualne buduće izmene zavisiti od odluke OpenAI-ja.

GPT-5.6 nije trajno ukinuo limite

Povratak ograničenja pokazuje i da uklanjanje petočasovnih limita nakon izlaska GPT-5.6 nije bilo trajno. OpenAI ih je prvo ukinuo, omogućivši Plus korisnicima drugačiji pristup korišćenju ChatGPT Work i Codex funkcija, a zatim ih ponovo aktivirao kako bi bolje rasporedio dostupne računarske resurse.

Za korisnike ChatGPT Plus paketa najvažnija promena je zato jednostavna: od 25. avgusta korišćenje ovih funkcija ponovo je ograničeno petočasovnim intervalima. Nedeljni kapacitet ostaje deo sistema, ali se do njega sada dolazi kroz više vremenskih perioda, dok Pro korisnici za sada ostaju izuzeti od ovog pravila.