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Kina ubrzava proces kojim humanoidni roboti izlaze iz laboratorija i ulaze u realnije vojne uslove. Kineski vojni list pozvao je na brže uvođenje ovakvih sistema nakon velikog događaja posvećenog robotima, dok podaci o vojnim nabavkama, patentima i akademskim istraživanjima ukazuju na sve veće interesovanje za njihovu buduću primenu u oružanim sukobima.

Razvoj nije ograničen samo na humanoidne mašine. U razmatranju su i robotski psi i bespilotna vozila koji bi mogli da deluju zajedno sa ljudskim vojnicima. Proizvođači u Kini imaju veoma snažnu poziciju u globalnoj proizvodnji humanoidnih robota, a pojedini modeli već pokazuju sposobnosti poput brzog trčanja i izvođenja složenih pokreta. To otvara prostor za njihovu širu upotrebu na vojnim poligonima.

Foto: Shutterstock, Pokrajinska Vlada Vojvodine

Idu tamo gde je za vojnike najopasnije

Jedan od scenarija koji kineski vojni planeri razmatraju jeste zajedničko delovanje ljudi i različitih robotskih sistema prilikom ulaska u objekte. Humanoidni roboti, robotski psi i bespilotna vozila mogli bi da budu deo iste operacije, sa zadacima koji uključuju kretanje kroz zgrade i proveru prostorija. Takav pristup bi mašinama mogao da dodeli poslove u situacijama u kojima bi izlaganje ljudi riziku bilo posebno veliko.

Njihova potencijalna uloga, međutim, ne završava se na borbenim operacijama. Roboti se razmatraju i za patroliranje, izviđanje i transport opreme u zahtevnim uslovima. Norinco već testira model Fuxi namenjen stražarenju i izviđanju, koji može da funkcioniše autonomno ili uz kontrolu operatera sa udaljene lokacije. Time se robotska tehnologija postepeno širi na različite zadatke unutar vojnog sistema.

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Brzina i akrobatika više nisu samo demonstracija

Napredak humanoidnih robota posebno je vidljiv u njihovoj sposobnosti kretanja. Unitree navodi da jedan od njegovih modela može da dostigne brzinu veću od one koju je ostvarivao Jusein Bolt, dok drugi roboti mogu da izvode zahtevne akrobatske pokrete. Takve demonstracije pokazuju koliko se brzo razvija njihova fizička sposobnost, ali same po sebi još ne znače da su mašine spremne za stvarno bojište.

Između laboratorijskog testa i pouzdanog funkcionisanja u realnom okruženju i dalje postoji velika razlika. Vojni roboti moraju da rade na neravnom terenu, da izdrže različite vremenske uslove i da funkcionišu dovoljno dugo bez punjenja. Upravo na tim tačkama tehnologija još pokazuje ograničenja, pa impresivne demonstracije ne predstavljaju automatski dokaz potpune borbene spremnosti.

1/6 Vidi galeriju Kineska vojska sve više računa na robote Foto: printscreen YT

Pitanje nije koliko su snažni

Tehničke prepreke ostaju jedan od ključnih problema. Baterije još nemaju dovoljno dug vek za sve potencijalne zadatke, dok mašine mogu izgubiti ravnotežu i pasti kada se nađu na neravnom ili stenovitom terenu. Za vojnu upotrebu takvi nedostaci mogu biti mnogo ozbiljniji nego tokom kontrolisanog testiranja, jer bi kvar ili gubitak stabilnosti mogao da ugrozi čitavu operaciju.

Još složenije pitanje odnosi se na veštačku inteligenciju i njenu sposobnost da donosi odluke u borbenom okruženju. Posebna zabrinutost postoji oko razlikovanja vojnika od civila, gde greška može imati ozbiljne posledice. Kinesko ministarstvo odbrane navelo je da oružje zasnovano na veštačkoj inteligenciji mora ostati pod ljudskom kontrolom, čime se naglašava uloga čoveka u procesu odlučivanja.

Kina testira granicu između robota i vojnika

Iako naoružani humanoidni roboti još nisu primećeni kao deo aktivnih borbenih jedinica, razvoj njihovih vojnih uloga pokazuje da se tehnologija više ne posmatra isključivo kao eksperimentalni projekat. Mašine se već testiraju za zadatke poput izviđanja, patroliranja i transporta, dok se istovremeno razrađuju složeniji scenariji njihovog zajedničkog delovanja sa ljudskim vojnicima.

Pred robotima ipak ostaju problemi koje nije moguće rešiti samo povećanjem brzine ili snage. Autonomija, stabilnost, trajanje baterije i pouzdano prepoznavanje ljudi predstavljaju ključne izazove za njihovu širu vojnu primenu. Ako budu prevaziđeni, uloga robotskih sistema na vojnim poligonima mogla bi značajno da se proširi, ali dostupne informacije za sada ne pokazuju da su humanoidne mašine već postale standardni deo aktivnih borbenih jedinica.