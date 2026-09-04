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Neobičan incident u jednoj prodavnici tehnološke opreme u Rusiji privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Snimak iz prodavnice Volga Electronics u Saratovu prikazuje robota koji prilazi muškarcu neposredno nakon njegovog ulaska u objekat. Susret je u početku izgledao bezazleno, ali se situacija u svega nekoliko sekundi pretvorila u prizor koji je mnoge iznenadio.

Muškarac je pružio ruku u pokušaju da se pozdravi sa robotom, ali pošto mašina nije reagovala, odlučio je da je iz šale odgurne. Ono što se dogodilo odmah nakon toga bilo je potpuno neočekivano. Robot je počeo da izvodi seriju udaraca nogama i rukama prema kupcu, dok su dvojica zaposlenih pokušavala da ga zadrže i spreče da nastavi.

Foto: Printscreen Instagram

Robot krenuo u seriju udaraca

Na snimku se vidi da reakcija robota dolazi gotovo odmah nakon fizičkog kontakta. Umesto da se samo udalji od čoveka, mašina zauzima agresivniji stav i počinje da izvodi pokrete nalik borilačkim veštinama. Kupac se našao u situaciji koju očigledno nije očekivao, dok su zaposleni morali da intervenišu kako bi prekinuli neobičan sukob između čoveka i robota.

Ipak, ostaje nejasno šta je zapravo izazvalo ovakvo ponašanje. Nije potvrđeno da li je robot zaista autonomno reagovao na guranje, da li je u pitanju unapred programirana demonstracija ili je čitav događaj bio deo promotivnog nastupa. Upravo zbog toga snimak je otvorio dodatna pitanja, jer nije poznato koliko prikazana reakcija predstavlja stvarnu sposobnost sistema, a koliko kontrolisanu demonstraciju.

1/5 Vidi galeriju Robot prešao u borbeni režim Foto: Printscreen Instagram

Snimak obišao internet

Video se brzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne komentare o tome koliko bi napredni roboti mogli biti bezbedni u neposrednom kontaktu sa ljudima. Pojedini korisnici su prizor shvatili kao upozorenje na moguće posledice razvoja sve sposobnijih mašina, dok su drugi izrazili sumnju u autentičnost samog događaja.

Posebnu pažnju privuklo je pitanje zašto bi prodavnica objavila snimak ukoliko je zaista došlo do nekontrolisane reakcije robota prema kupcu. Bez dodatnih informacija teško je proceniti da li je incident posledica tehničkog problema, unapred pripremljenog programa ili pokušaja da se privuče pažnja javnosti. Bez obzira na objašnjenje, snimak je uspeo da pokrene raspravu o granicama između demonstracije tehnologije i stvarnog rizika.

Robot je nedavno udario i dete

Ovaj slučaj nije jedini koji je poslednjih nedelja izazvao zabrinutost zbog robota sposobnih da izvode pokrete iz borilačkih veština. U Kini se nedavno dogodio incident tokom javne demonstracije u kojoj je humanoidni robot, sa perikom na glavi, izvodio borilačke pokrete pred publikom. Tokom nastupa robot je iznenada izveo kružni udarac nogom koji je pogodio dečaka pravo u stomak.

Dete se nakon udarca presavilo od bola i zatim palo unazad prema ljudima iz publike. Robot je izgubio ravnotežu nakon pokreta, ali se ubrzo stabilizovao i nastavio demonstraciju. Snimak je takođe postao viralan, a reakcije javnosti ponovo su bile usmerene na pitanje da li ovakve mašine treba da izvode složene i potencijalno opasne pokrete u neposrednoj blizini ljudi.

Granica između spektakla i rizika

Humanoidni roboti poslednjih godina sve češće se koriste u javnim demonstracijama koje imaju za cilj da pokažu njihove fizičke sposobnosti. Jedan od upečatljivijih primera dogodio se ranije ove godine tokom gala programa CCTV Spring Festival, jednog od najgledanijih televizijskih događaja u Kini. Desetine robota pojavile su se na sceni i izvodile koreografije koje su uključivale udarce, salta i različite pokrete sa rekvizitima.

U pojedinim delovima nastupa korišćeni su čak i nunchaku, mačevi i motke, dok su se ljudski izvođači, uključujući decu, nalazili svega nekoliko metara dalje. Takvi nastupi nesumnjivo privlače pažnju i pokazuju koliko se brzo razvijaju fizičke sposobnosti humanoidnih mašina. Međutim, incidenti poput onih u Rusiji i Kini istovremeno pokazuju da sa sve složenijim pokretima raste i potreba za ozbiljnim bezbednosnim merama kada se roboti nađu među ljudima.