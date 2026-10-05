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Metin AI agent Muse za samo 22 dana stigao je do više od pet miliona preuzimanja, čime je veoma brzo privukao pažnju korisnika u SAD. Prema podacima kompanije Sensor Tower, Muse je do tog rezultata stigao znatno brže od pojedinih velikih AI konkurenata, uključujući ChatGPT, Grok i Claude. Aplikacija je pokrenuta 8. septembra, a već tokom prvih nedelja popela se među najpreuzimanije aplikacije na američkom tržištu.

Brz rast, međutim, nije došao samo organskim putem. Meta je veoma agresivno promovisala Muse kroz sopstveni oglasni prostor, pa je u pojedinim periodima čak polovina dnevnih internih oglasnih prikaza kompanije bila usmerena upravo na ovaj proizvod. To znači da iza ogromnog broja preuzimanja stoji i ozbiljna marketinška kampanja, pa će pravi test za Metu biti da li će korisnici Muse nastaviti da koriste nakon početnog talasa interesovanja.

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Muse ne služi samo za razgovor sa AI-em

Za razliku od klasičnih četbotova, Muse je zamišljen kao AI agent koji može da obavlja zadatke umesto korisnika. Može da pretražuje internet, poredi proizvode, popunjava formulare i pomaže pri kupovini, dok od korisnika traži odobrenje u važnim trenucima, poput konačnog plaćanja. Upravo takav način rada predstavlja sledeći veliki korak u razvoju potrošačkog AI-ja, ali istovremeno otvara mnogo više problema nego obično postavljanje pitanja chatbotu.

Muse može da nastavi da radi na zadatku čak i kada korisnik ne prati svaki njegov korak, što znači da AI dobija mnogo veću slobodu delovanja. U tom modelu greška više nije samo netačan odgovor u razgovoru, već može da znači pogrešno izabran proizvod, neželjenu radnju ili problem sa podacima korisnika. Zbog toga pitanje nije samo koliko je agent sposoban, već i kojim servisima sme da pristupi i pod kojim uslovima.

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Amazon je odlučio da kaže ne

Jedan od najvećih problema pojavio se kada je Muse pokušao da koristi Amazon za kupovinu. Amazon je blokirao Metinog agenta sa svoje platforme nakon što Meta nije uklonila pristup toj prodavnici na zahtev kompanije. Korisnicima koji pokušavaju da kupuju preko Muse prikazuje se upozorenje da pristup neovlašćenog AI agenta krši Amazonove uslove korišćenja.

Amazon navodi nekoliko razloga za ovakav potez. Kompanija tvrdi da nije pristala na to da Muse pristupa njenoj prodavnici, da se agent prilikom pregledanja ne identifikuje kao AI agent i da postoji zabrinutost zbog načina na koji može da obrađuje korisničke podatke i pristupne informacije. Amazon je zato zatražio od Mete da ukloni njegovu prodavnicu iz iskustva koje nudi Muse, ali Meta to nije učinila.

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Sukob pokazuje ko kontroliše AI kupovinu

Ovaj slučaj otvara mnogo ozbiljnije pitanje od običnog sukoba dve velike tehnološke kompanije. Ako AI agent treba da kupuje proizvode umesto korisnika, postavlja se pitanje da li prodavac može da zabrani agentu pristup svojoj platformi i da li će u budućnosti svaki veliki trgovac imati sopstvena pravila za AI kupce. Amazon očigledno ne želi da drugi AI sistemi slobodno koriste njegovu infrastrukturu za kupovinu.

Sa druge strane, upravo je automatska kupovina jedan od glavnih razloga zbog kojih su AI agenti toliko važni za budućnost interneta. Ako korisnik više ne mora sam da pretražuje desetine proizvoda, poredi cene i prolazi kroz stranice prodavnica, klasičan način funkcionisanja internet trgovine mogao bi ozbiljno da se promeni. To bi istovremeno moglo da ugrozi modele koji se oslanjaju na oglase, preporuke, rangiranje proizvoda i direktnu kontrolu korisničkog puta do kupovine.

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Meta dobija korisnike, ali tek sledi pravi test

Meta je u međuvremenu najavila saradnju sa velikim brojem kompanija kako bi Muse mogao da obavlja kupovine i druge zadatke kroz njihove servise. Među partnerima su Shopify, Walmart, Best Buy, Gap, Sephora, Ulta i Wayfair, dok je Amazon ostao izvan tog sistema. To pokazuje da tržište još nema jedinstven stav prema tome koliko slobode treba dati AI agentima.

Pet miliona preuzimanja za samo 22 dana jeste izuzetno brz početak, ali taj broj sam po sebi ne dokazuje da je Muse već postao nezaobilazan AI alat. Meta je značajno gurala aplikaciju kroz sopstveni oglasni sistem, dok se istovremeno pojavljuju prvi ozbiljni sporovi oko pristupa velikim platformama. Ako agenti zaista treba da postanu posrednici između korisnika i interneta, upravo će ovakvi sukobi odlučiti koliko će slobode imati i ko će na kraju kontrolisati šta AI sme da uradi u ime korisnika.