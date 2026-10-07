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Odgovor veštačke inteligencije može da zvuči potpuno sigurno i jasno, a da ipak sadrži pogrešnu informaciju. Problem može biti netačna činjenica, zastareo podatak, izmišljeni citat ili čak izvor koji ne postoji. Zbog toga način na koji je odgovor napisan nije dovoljan da bi se procenilo da li mu treba verovati.

Najbolje je svaku važnu tvrdnju posmatrati odvojeno. Duži odgovor može sadržati i tačne i netačne delove, pa nije dovoljno zaključiti da je ceo odgovor dobar ili loš. Posebno treba proveravati imena, datume, brojeve, citate, objašnjenja uzroka i posledica, kao i preporuke koje mogu uticati na neku odluku.

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Prvo proverite šta zapravo piše

Jedan od prvih koraka je razdvajanje odgovora na pojedinačne tvrdnje. Umesto da se ceo tekst prihvati kao jedna informacija, treba pogledati šta se tačno tvrdi i koje činjenice stoje iza toga. To je naročito važno kod dugih odgovora, gde nekoliko tačnih informacija može da bude pomešano sa jednom ili više grešaka.

Ako odgovor sadrži izvore, treba otvoriti svaki važniji link. Nije dovoljno videti naziv izvora pored tvrdnje. Potrebno je proveriti da li link zaista vodi do navedenog autora ili izdavača i da li se u samom izvoru nalazi informacija koja potvrđuje upravo ono što je napisano. Postojanje izvora samo po sebi ne dokazuje da je tvrdnja tačna.

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Najvažnije tvrdnje proverite iz izvora

Za bitne informacije najbolje je pronaći izvor koji je što bliže originalnom podatku. To mogu biti zvanična statistika, zakon, dokument regulatora, tehnička dokumentacija ili originalno istraživanje. Ako neka stranica samo prenosi podatak sa drugog mesta, ona nije nužno nezavisna potvrda iste informacije.

Važno je proveriti i datum, oblast na koju se informacija odnosi i njen kontekst. Neki podatak može biti tačan u jednom trenutku, ali više ne mora da važi. Isto važi za zakone, pravila, verzije proizvoda i informacije koje se razlikuju od zemlje do zemlje. Zbog toga treba proveriti da li se izvor odnosi baš na situaciju o kojoj govori odgovor veštačke inteligencije.

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Više izvora ne znači veću sigurnost

Kada je tvrdnja važna, korisno je proveriti je kod još jednog pouzdanog izvora. Međutim, ni tada nije dovoljno samo pronaći dve stranice koje govore isto. Ako je druga stranica preuzela informaciju iz prvog izvora, one zapravo ne predstavljaju dve nezavisne potvrde.

Treba razlikovati ono što je potvrđeno od onoga što ostaje nejasno. Ako za neku tvrdnju nema dovoljno dokaza, to ne znači da je ona sigurno netačna, ali ni da je treba predstaviti kao činjenicu. Posebno treba biti oprezan sa zaključcima koji se izvode iz više različitih podataka, jer veštačka inteligencija može napisati veoma sigurno objašnjenje i kada za takav zaključak nema dovoljno dokaza.

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Kod ozbiljnih odluka proverite sve

Kada bi greška mogla da utiče na zdravlje, pravna prava, novac, bezbednost ili neku drugu važnu odluku, potrebno je uključiti stručnjaka i proveriti relevantne primarne izvore. Veštačka inteligencija može pomoći u istraživanju i pronalaženju informacija, ali ne treba da bude zamena za stručnu procenu kada su posledice greške ozbiljne.

Važno je i razlikovati proveru činjenica od pokušaja da se utvrdi da li je neki tekst napisala veštačka inteligencija. Stil, neobične formulacije ili loši izvori mogu biti razlog za dodatnu proveru, ali sami po sebi ne dokazuju ni poreklo teksta ni njegovu tačnost. Pravo pitanje nije samo da li je odgovor napravila veštačka inteligencija, već da li dokazi za njegove tvrdnje zaista postoje.