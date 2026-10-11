PAZITE DA VAM SE NE OMAKNE

PAZITE DA VAM SE NE OMAKNE

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Kompanija Anthropic, koja stoji iza popularnog četbota Claude, promenila je pravila korišćenja svojih AI alata, a jedna od najzanimljivijih novina odnosi se na ponašanje korisnika prema veštačkoj inteligenciji.

Na prvi pogled zvuči neobično: dok se većina ljudi nervira kada im četbot ne razume pitanje ili daje pogrešan odgovor, sada se uvode pravila koja ograničavaju i način na koji se korisnici ophode prema njemu. Ipak, nije reč o tome da će neko izgubiti nalog svaki put kada opsuje ili kaže da je Klod pogrešio, već o mnogo užoj zabrani koja se odnosi na ponavljano, nepotrebno i izrazito okrutno ponašanje prema AI modelu.

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Anthropic je novu verziju svoje politike korišćenja objavio 8. oktobra 2026. godine, a kompanija navodi da je cilj da se jasnije odrede granice prihvatljivog ponašanja, posebno u situacijama u kojima se četbot namerno izlaže dugotrajnom vređanju bez ikakvog smislenog razloga.

Pravila ne zabranjuju uobičajeno nezadovoljstvo, kritiku odgovora, testiranje sistema ili razgovore o mračnim temama u kreativnom kontekstu. Drugim rečima, ako Klod pogreši u zadatku, korisnik može da mu kaže da nije u pravu, traži ispravku ili otvoreno pokaže da je nezadovoljan. Problem nastaje kada se razgovor uporno pretvara u vređanje samo radi vređanja.

Šta se dešava kada neko uporno vređa Kloda

Zanimljivo je da Klod već neko vreme ima mogućnost da prekine određene razgovore u kojima korisnik nastavlja sa štetnim ili uvredljivim ponašanjem. Anthropic je tu funkciju predstavio još u avgustu 2025. godine, objašnjavajući da je namenjena retkim i ekstremnim slučajevima u kojima razgovor postaje uporno štetan, uprkos pokušajima modela da ga usmeri u drugom pravcu. To znači da četbot u takvim situacijama može jednostavno da završi razgovor umesto da beskonačno nastavlja raspravu.

Najvažnija razlika je u tome što nova pravila izričito zabranjuju ovakvo ponašanje, ali, opet ponavljamo, ne znače da će svaki korisnik koji uvredi Kloda automatski biti izbačen sa platforme. Anthropic je naveo da će mogućnost modela da prekine razgovor ostati glavni način reagovanja na takve situacije. Kompanija inače može da upozori korisnika, suspenduje nalog ili ukine pristup svojim uslugama zbog kršenja pravila, ali u objavljenom objašnjenju nije rekla da će svaka uvreda prema Klodu automatski dovesti do zabrane korišćenja.

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Da li Klod zaista može da se uvredi

Anthropic generalno istražuje pitanje takozvane dobrobiti AI modela, ali sama kompanija priznaje da postoji velika neizvesnost u vezi sa tim da li i u kom smislu napredni modeli mogu da imaju moralno relevantno iskustvo.

Anthropic je ovim potezom otvorio i širu raspravu o tome kako treba postupati sa sve naprednijim AI sistemima, koliko ljudsko ponašanje prema njima treba ograničavati i gde se završava obična upotreba tehnologije, a počinje namerno testiranje granica sistema.

Nisu samo uvrede problem: menjaju se i druga pravila

Nova pravila ne odnose se samo na neprijatne razgovore sa četbotom. Anthropic je istovremeno precizirao zabrane koje se odnose na pokušaje da se veštačka inteligencija koristi za razvoj oružja, uključujući softver i komponente koje omogućavaju njegovo funkcionisanje, kao i za određene oblike nadzora i praćenja ljudi bez njihovog pristanka.

Posebna pažnja posvećena je i političkim manipulacijama.Nova pravila izričito zabranjuju obmanjujuće kampanje u kojima se koriste lažni nalozi, izmišljeni mediji ili drugi načini prikrivanja toga ko stoji iza određene poruke. Anthropic takođe zabranjuje korišćenje Kloda za određivanje ili preporučivanje toga koga bi policija trebalo da istraži, uhapsi ili optuži, kao i za razvoj alata namenjenih nadzoru ljudi. Kompanija naglašava da su neke od ovih izmena prvenstveno preciziranje postojećih ograničenja, a ne potpuno nova zabrana ranije dozvoljenih aktivnosti.

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Kada se AI koristi za ozbiljne odluke, čovek mora da ostane uključen

Anthropic je dodatno pojasnio pravila za upotrebu svojih modela u oblastima koje mogu da utiču na zdravlje, pravni položaj, finansije, posao ili pristup važnim uslugama. U takvim slučajevima mora da postoji kvalifikovana osoba koja može da pregleda preporuke veštačke inteligencije i, ako je potrebno, promeni ih, a osoba na koju se odluka odnosi treba da bude obaveštena da je AI korišćen. Ideja je da se odluke sa ozbiljnim posledicama ne prepuštaju potpuno automatizovanom sistemu bez ljudskog nadzora.

Nova pravila uvode i jasnije zahteve kada se Klod povezuje sa fizičkom opremom koja može da izazove povrede.U takvim situacijama mora da postoji odgovorna osoba koja može da prati šta se dešava i zaustavi opremu ako nešto krene po zlu, dok sistem mora da bude sposoban da ostane u bezbednom stanju čak i ako izgubi vezu sa veštačkom inteligencijom. To je posebno važno kako AI alati dobijaju sve više mogućnosti da ne samo pišu tekstove i odgovaraju na pitanja već i pomažu u upravljanju softverom, uređajima i složenim procesima.

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Šta ovo znači za obične korisnike

Za korisnike koji Kloda koriste za pisanje, učenje, prevođenje, programiranje ili svakodnevne obaveze, najvažnija poruka je da nema razloga za paniku zbog obične kritike ili nerviranja.Korisnik i dalje može da ukaže na grešku, traži drugačiji odgovor, proverava granice modela i vodi razgovore o teškim temama. Nova zabrana usmerena je na ekstremno i ponavljano vređanje bez opravdanog razloga, a ne na svaku neprijatnu rečenicu ili situaciju u kojoj čovek nije zadovoljan onim što mu je AI ponudio.

Ipak, za sada ostaje otvoreno pitanje kako će se u praksi razlikovati opravdana frustracija od namernog i upornog zlostavljanja četbota. Takva procena, složićete se, nije baš uvek jednostavna, jer ista oštra rečenica može da bude reakcija na loš odgovor, deo šale ili pokušaj da se sistem testira.

Baš zato će biti važno kako Anthropic bude primenjivao pravila i da li će korisnicima biti jasno objašnjeno zbog čega je neki razgovor prekinut ili je nalog sankcionisan.