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Korisnici sve češće koriste ChatGPT za lična pitanja, planiranje i razgovore koje ne žele da drugi vide kada pozajme telefon ili dele ekran. Upravo za takve situacije namenjena je nova opcija, koja je počela da stiže korisnicima 20. oktobra 2026. godine.

Kako funkcionišu zaključani razgovori u ChatGPT-u?

Kada zaključate razgovor, on se premešta u poseban odeljak pod nazivom Locked Chats. Više se ne prikazuje u uobičajenoj istoriji razgovora, među zakačenim četovima niti u standardnoj pretrazi.

Za pristup zaključanom sadržaju potrebno je uneti četvorocifreni PIN. Na podržanim mobilnim uređajima mogu da se koriste i Face ID, Touch ID ili način otključavanja uređaja, u zavisnosti od platforme.

Funkcija je namenjena korisnicima koji žele da sačuvaju razgovor, ali da ga sklone od pogleda drugih osoba koje povremeno koriste njihov uređaj. Za razliku od privremenog razgovora, zaključani čet ostaje sačuvan i može ponovo da se otvori.

Kako da zaključate razgovor?

Postupak je jednostavan, ukoliko je funkcija već dostupna na vašem nalogu:

1. Otvorite razgovor koji želite da zaštitite.

2. Kliknite na meni sa tri tačke pored razgovora.

3. Izaberite opciju Lock chat.

4. Potvrdite izbor i podesite PIN ako se to od vas zatraži.

Kasnije ćete zaključane razgovore pronaći u odeljku Projects, a zatim Locked Chats. Za otvaranje je potrebno da potvrdite svoj identitet.

OpenAI ovu funkciju uvodi postepeno, pa je moguće da se opcija još ne pojavljuje kod svih korisnika. Dostupnost je najavljena za Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise i Edu pakete.

Foto: Printscreen

Važno: zaključavanje ne znači potpunu zaštitu podataka

Iako nova opcija dodaje sloj privatnosti, ne treba je mešati sa end-to-end enkripcijom. Ona pre svega skriva odabrane razgovore iz uobičajenog prikaza i ograničava pristup pomoću PIN-a ili podržane biometrijske provere.

Zaključavanje ne menja automatski koliko dugo OpenAI čuva razgovor niti podešavanje koje određuje da li se sadržaj koristi za unapređenje modela. Ako želite da promenite način na koji se vaši razgovori koriste, potrebno je da zasebno proverite odgovarajuće opcije privatnosti u podešavanjima naloga.

Postoji i dodatna stvar na koju treba obratiti pažnju: ako zaboravite PIN i pokrenete njegovo resetovanje, zaključani razgovori i sadržaj zaštićen tim PIN-om mogu biti trajno obrisani. Prema uputstvu OpenAI-ja, takav sadržaj nakon resetovanja nije moguće vratiti.

Foto: Printscreen

Šta se dešava sa memorijom ChatGPT-a?

Zaključani razgovori imaju odvojeno ponašanje u vezi sa memorijom. Nove poruke u njima ne ažuriraju memoriju koja se koristi u uobičajenim razgovorima. Ako je memorija uključena, zaključani razgovori mogu imati zasebnu memoriju koja se deli unutar tog prostora.

Međutim, zaključavanje ne uklanja informacije koje je ChatGPT zapamtio pre nego što je razgovor premešten u zaštićeni odeljak. Zbog toga je važno da korisnici koji žele veću kontrolu nad ličnim podacima provere i postojeća podešavanja memorije.

Da li treba odmah da koristite novu funkciju?

Locked Chats mogu biti korisni ako na istom uređaju povremeno pokazujete nešto prijateljima, porodici ili kolegama, a želite da određene razgovore zadržite van uobičajene istorije. Funkcija je posebno praktična kada želite da sačuvate privatni čet umesto da ga obrišete ili koristite privremeni razgovor.

Ipak, za veoma osetljive informacije nemojte se oslanjati samo na zaključavanje. Proverite podešavanja privatnosti, zaštitite svoj nalog i uređaj i imajte na umu da ova opcija nije zamena za enkripciju niti menja sva pravila obrade podataka.