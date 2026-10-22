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Humanoidni roboti sve češće izlaze iz laboratorija i demonstracionih sala, a najnoviji snimak kompanije Unitree izgleda kao scena iz naučnofantastičnog filma. Robot H2-X Kung Fu Legend Guardian udara automobile, izvodi akrobatske pokrete i demonstrira zamišljene scenarije zaštite ljudi.

Ipak, iza atraktivnih kadrova krije se važno pitanje: da li gledamo budućeg robotskog telohranitelja ili demonstraciju fizičkih sposobnosti mašine koja još nije spremna za svakodnevnu upotrebu?

Robot koji udara automobile i izvodi kung-fu

U promotivnom videu, koji je Unitree objavio 21. oktobra, H2-X izvodi niz snažnih udaraca rukama i nogama, demonstrira borilačke pokrete i pokazuje koliko je napredovao u održavanju ravnoteže tokom zahtevnih manevara.

Foto: Youtube Printscreen

U pojedinim scenama robot izvodi akrobatske pokrete, a prikazan je i skok sa platforme visoke približno četiri metra. Demonstracija uključuje i udarce u karoseriju automobila, čime se naglašava fizička snaga robota.

Ovakvi snimci privlače pažnju jer humanoidne mašine moraju da reše niz složenih problema istovremeno: da održavaju ravnotežu, koordiniraju pokrete i kontrolišu položaj tela dok izvode brze i zahtevne radnje.

Međutim, promotivni snimak nije isto što i nezavisno testiranje. Nisu objavljeni detalji koji bi potvrdili koliko su prikazane radnje autonomne, odnosno da li su unapred programirane, daljinski kontrolisane ili kombinacija različitih načina upravljanja.

Može li da bude lični telohranitelj?

Unitree robota predstavlja kao mašinu namenjenu bezbednosnim i zaštitnim scenarijima. U videu se pojavljuju simulacije u kojima robot staje između čoveka i napadača, kao i situacija u kojoj podiže deo vozila kako bi pomogao osobi zarobljenoj ispod njega.

Takvi primeri ukazuju na potencijalnu primenu humanoidnih robota u spasavanju i fizičkoj zaštiti. Mašina koja može da se kreće po neravnom terenu, brzo menja položaj i podnosi fizički zahtevne zadatke mogla bi jednog dana da pomogne ljudima u opasnim okruženjima.

Ipak, sposobnost izvođenja udaraca i skokova ne znači automatski da robot može pouzdano da prepozna stvarnu pretnju i bezbedno reaguje bez ljudskog nadzora. Za praktičnu upotrebu u obezbeđenju bilo bi neophodno dokazati da može da razlikuje napadača od slučajnog prolaznika, proceni situaciju i izbegne povređivanje nedužnih ljudi.

Baterija traje približno osam sati, ali postoji važna razlika

Unitree navodi da H2-X može da stoji približno osam sati između punjenja. To je jedna od retkih konkretnih informacija o autonomiji koju je kompanija do sada objavila.

Važno je, međutim, ne tumačiti ovaj podatak kao potvrdu da robot može osam sati neprekidno da hoda, izvodi borilačke pokrete ili obavlja fizički zahtevne zadatke. Nisu objavljeni detaljni uslovi merenja, niti kompletna tehnička dokumentacija koja bi omogućila preciznu procenu potrošnje energije tokom različitih aktivnosti.

Kompanija za sada nije objavila ni potpun spisak specifikacija za ovaj model. Zbog toga još nije moguće pouzdano uporediti njegove performanse sa drugim humanoidnim robotima u pogledu snage, brzine, autonomije i mogućnosti samostalnog odlučivanja.

1/5 Vidi galeriju Unitree robot Foto: Youtube Printscreen

Kada bi robot mogao da se nađe u prodaji?

Za sada nema potvrđene cene ni datuma početka prodaje modela H2-X Kung Fu Legend Guardian. Nije jasno ni da li Unitree planira da ga ponudi kao komercijalni proizvod ili je reč pre svega o demonstraciji tehnoloških mogućnosti i pravca razvoja kompanije.

Za poređenje, standardni humanoidni robot Unitree H2 u ranijim izveštajima pominjan je sa cenom od oko 29.900 dolara. Ipak, taj iznos odnosi se na drugi model i ne treba ga uzimati kao procenu cene H2-X.

Pre nego što bi ovakav robot mogao da se koristi kao pravi lični telohranitelj, morali bi da budu rešeni i brojni bezbednosni i regulatorni zahtevi. To uključuje pouzdan rad u nepredvidivim situacijama, zaštitu ljudi u neposrednoj blizini i nezavisnu proveru sposobnosti robota.

Impresivna demonstracija, ali ne i dokaz da je robotski telohranitelj spreman

H2-X pokazuje koliko humanoidni roboti napreduju u kontroli pokreta, ravnoteži i fizičkoj spretnosti. Takve demonstracije mogu da pomognu razvoju robota za industriju, spasilačke operacije i druge zadatke u kojima ljudi rade u rizičnim uslovima.

Ipak, između atraktivnog promotivnog snimka i pouzdanog robotskog telohranitelja postoji velika razlika. Za sada nije javno potvrđeno da H2-X samostalno prepoznaje opasnost, donosi odluke u nepredvidivim situacijama i bezbedno interveniše bez ljudske kontrole.