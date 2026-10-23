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Iako na internetu kruže liste izraza koji navodno aktiviraju blokadu, stvarnost je nešto drugačija. ChatGPT nema jednostavnu, univerzalnu listu reči koje su uvek zabranjene, ali određeni zahtevi mogu biti odbijeni ako podstiču nasilje, ugrožavaju privatnost, omogućavaju kriminalne aktivnosti ili krše druga pravila korišćenja. Evo na koje kategorije izraza treba obratiti pažnju i šta zapravo određuje da li će AI odgovoriti na vaše pitanje.

1. Reči povezane sa nasiljem i kriminalom

Među kategorijama koje mogu izazvati bezbednosna ograničenja nalaze se zahtevi povezani sa ubistvima, fizičkim napadima, terorizmom i drugim oblicima nasilja. Ipak, to ne znači da ChatGPT ne sme da razgovara o ovim temama. Razlika je u tome da li korisnik traži objašnjenje nekog događaja ili konkretna uputstva za nanošenje štete.

Na primer, pitanje o tome zašto dolazi do nasilja u društvu, kako funkcioniše kriminalistička istraga ili kako prepoznati potencijalnu opasnost može dobiti detaljan odgovor. S druge strane, zahtev za praktičnim uputstvima za napad na drugu osobu može biti odbijen. Samo prisustvo određene reči ne određuje ishod: važni su kontekst, namera i sadržaj odgovora koji se traži.

2. Izrazi koji se odnose na oružje, eksplozive i opasne supstance

ChatGPT može da pruži opšte informacije o istoriji oružja, bezbednosti, hemiji ili principima rada određenih tehnologija. Međutim, postoje ograničenja kada zahtev traži praktična uputstva za pravljenje oružja, eksploziva ili drugih sredstava namenjenih nanošenju ozbiljne štete.

To znači da pitanje o tome kako eksplozije utiču na okolinu nije isto što i zahtev za receptom ili postupkom za izradu eksplozivne naprave. Slično tome, obrazovno objašnjenje hemijskih reakcija ne mora biti problematično, dok konkretna uputstva za opasnu zloupotrebu hemikalija mogu biti blokirana. Ovakva ograničenja usmerena su na sprečavanje štete, a ne na zabranu naučnih i obrazovnih razgovora.

Foto: Shutterstock

3. Uvrede, diskriminacija i govor mržnje

Još jedna osetljiva oblast obuhvata izraze koji vređaju ljude zbog njihovog porekla, pola, vere, invaliditeta ili drugih ličnih karakteristika. ChatGPT može da analizira govor mržnje, objasni značenje uvredljivog izraza ili pomogne u pisanju teksta protiv diskriminacije.

Problem nastaje kada se od sistema traži da stvara sadržaj koji podstiče nasilje, pretnje ili uznemiravanje određene osobe ili grupe. Na primer, moguće je zatražiti analizu uvredljivog komentara i objašnjenje zašto je diskriminatoran, ali to nije isto što i tražiti kampanju za ponižavanje određene grupe ljudi.

Važno je i da nepristojna reč sama po sebi ne mora da dovede do odbijanja odgovora. ChatGPT može da razgovara o psovkama, njihovom značenju, prevodu i upotrebi u književnosti ili svakodnevnom govoru. Presudan je način na koji se izraz koristi.

4. Lozinke, lični podaci i pokušaji hakovanja

Pitanja o bezbednosti naloga, zaštiti podataka i prepoznavanju internet prevara predstavljaju legitimnu upotrebu veštačke inteligencije. ChatGPT može da objasni kako funkcionišu fišing napadi, kako da zaštitite telefon ili kako da napravite sigurniju lozinku.

Međutim, zahtevi za krađu tuđih pristupnih podataka, neovlašćeni pristup sistemima ili otkrivanje privatnih informacija mogu biti odbijeni. Pravila takođe ograničavaju zloupotrebu ličnih i osetljivih podataka drugih ljudi, naročito kada se koriste bez njihovog odobrenja.

Zato ne treba pretpostaviti da će svako pitanje koje sadrži reči „hakovanje“, „lozinka“ ili „lični podaci“ biti blokirano. Pitanje „Kako da zaštitim svoj nalog od hakera?“ ima sasvim drugačiju svrhu od pitanja koje traži način da se preuzme kontrola nad tuđim nalogom.

5. Eksplicitni seksualni sadržaj i zaštita maloletnika

ChatGPT ima posebna ograničenja u vezi sa seksualnim sadržajem, a naročito stroga pravila važe za seksualno iskorišćavanje maloletnika. Takav sadržaj ne sme da se generiše niti da se koristi za podsticanje ili olakšavanje zloupotrebe.

Istovremeno, seksualnost nije tema o kojoj je svaki razgovor automatski zabranjen. Obrazovna objašnjenja o reproduktivnom zdravlju, odnosima, pristanku i bezbednosti mogu biti dozvoljena, u zavisnosti od konkretnog zahteva. Medicinski i edukativni kontekst razlikuje se od zahteva za nedozvoljenim ili eksploatatorskim sadržajem.

Foto: ChatGPT

Da li promena jedne reči može da spreči blokadu?

Ne postoji pouzdana lista zamenskih reči koja garantuje da će ChatGPT prihvatiti zahtev. Ako sistem proceni da bi odgovor mogao da olakša nanošenje štete, promena formulacije ne menja suštinu problema.

Ipak, preciznije pitanje može da pomogne kada je prvobitni zahtev bio nejasan. Ako želite da istražite neku osetljivu temu u obrazovne ili preventivne svrhe, objasnite svoj cilj i tražite informacije primerene toj nameni. Na primer, umesto zahteva za upad u nečiji nalog, pitajte kako funkcionišu napadi na naloge i koje mere zaštite mogu da ih spreče.

Takav pristup nije način za zaobilaženje pravila, već prilika da dobijete korisne informacije bez traženja uputstava koja bi mogla da ugroze druge.

Može li ChatGPT da blokira nalog zbog zabranjenih reči?

Samo korišćenje određene reči ne znači automatski da će korisnik izgubiti pristup ChatGPT-u. Sistem može da odbije pojedinačni zahtev ili prikaže upozorenje kada proceni da sadržaj potencijalno krši pravila. U ozbiljnim slučajevima, naročito kada je reč o zloupotrebi usluge, moguća su i dodatna ograničenja.

OpenAI navodi da za prepoznavanje problematičnog sadržaja koristi automatizovane sisteme, uz mogućnost ljudske provere. Zbog toga nije tačno tvrditi da postoji jedna javna lista reči čije unošenje automatski dovodi do suspenzije naloga. Važno je razlikovati bezazleno postavljanje pitanja od pokušaja da se sistem koristi za štetne ili nedozvoljene aktivnosti.

Ne postoje univerzalne zabranjene reči na ChatGPT-u koje u svakom kontekstu izazivaju blokadu. Mnogo je važnije šta korisnik traži, zbog čega mu je informacija potrebna i kako bi odgovor mogao da se upotrebi. Ako AI odbije pitanje, najkorisnije je razjasniti cilj i zatražiti bezbednu, edukativnu ili preventivnu alternativu.