Slušaj vest

Airbnb ograničava poslove koje domaćini mogu da zahtevaju od gostiju pre odlaska, nakon dugogodišnjih pritužbi na dodatno čišćenje i naknade. Istovremeno, Evropska komisija pokrenula je formalnu istragu protiv Booking.com-a zbog sumnje da platforma nije dovoljno efikasno sprečavala lažne oglase i prevare. Dve odvojene promene ukazuju na to da su transparentnost, zaštita korisnika i jasnija pravila postali važna pitanja za digitalne turističke platforme.

Airbnb zabranjuje obavezno pranje sudova i skidanje posteljine

Foto: Shutterstock

Airbnb menja pravila koja uređuju obaveze gostiju prilikom odjave iz smeštaja. Prema novoj politici, domaćini više neće moći da zahtevaju da gosti operu i odlože sudove, skinu posteljinu sa kreveta, uključe mašinu za veš ili iznesu smeće iz objekta. Nova pravila primenjivaće se na rezervacije napravljene od 20. novembra 2026. godine.

Promena dolazi nakon brojnih pritužbi putnika koji su ukazivali na to da, uprkos plaćenim naknadama za čišćenje, od njih se očekuje da obave značajan deo posla pre odlaska. Pojedini gosti žalili su se i na dodatne novčane kazne kada nisu ispunili sve zahteve domaćina. Airbnb sada želi da ograniči takve situacije i jasnije definiše šta se od putnika može očekivati tokom boravka i prilikom napuštanja smeštaja.

Domaćini i dalje mogu da traže osnovne stvari

Nova pravila ne znače da gosti više nemaju nikakve obaveze. Domaćini i dalje mogu da zatraže jednostavne radnje, poput ostavljanja korišćenog posuđa u sudoperi, prikupljanja peškira ili poštovanja pravila za odlaganje otpada. Izuzeci mogu da postoje i u posebnim okolnostima, na primer kada je potrebno koristiti kontejnere zaštićene od divljih životinja.

Airbnb istovremeno menja način na koji su pravila kuće predstavljena korisnicima. Ona treba da budu jasno prikazana u okviru oglasa, kako bi putnici mogli da ih pročitaju pre rezervacije. Domaćini neće moći da uvode dodatne obaveze mimo propisanih pravila putem naknadnih poruka, natpisa u objektu ili drugih kanala. Platforma želi da spreči neprijatna iznenađenja nakon što je rezervacija već potvrđena.

Zašto su pojedini domaćini nezadovoljni novim pravilima?

Deo domaćina smatra da Airbnb ovim potezom prebacuje veći deo troškova i organizacije na vlasnike smeštaja. Njihov argument je da je priprema apartmana između dve rezervacije često zahtevna, posebno kada gosti ostave veliki nered ili ne poštuju osnovna pravila korišćenja objekta.

Neki vlasnici upozoravaju da bi stroža ograničenja mogla da učine kratkoročno izdavanje manje isplativim, naročito za one koji nemaju mogućnost da angažuju profesionalne čistače nakon svakog boravka. Sa druge strane, putnici očekuju da naknada za čišćenje pokriva standardnu pripremu smeštaja za narednog gosta. Airbnb pokušava da pronađe ravnotežu između interesa domaćina i očekivanja korisnika koji žele predvidljivije iskustvo bez dodatnih zahteva u poslednjem trenutku.

EU pokrenula istragu protiv Booking.com-a zbog lažnih oglasa i prevara

Foto: Shutterstock

Dok Airbnb menja pravila za boravak u smeštaju, Evropska komisija je 21. oktobra 2026. pokrenula formalnu istragu kako bi utvrdila da li Booking.com ispunjava obaveze propisane Aktom o digitalnim uslugama, poznatim kao DSA. Istraga se odnosi na sumnje da platforma nije dovoljno dobro procenila i ublažila rizike povezane sa lažnim oglasima, nepostojećim objektima, predstavljanjem prevaranata kao vlasnika smeštaja i ponudama koje nisu u skladu sa pravilima.

Posebna pažnja posvećena je fišing prevarama, u kojima napadači pokušavaju da dođu do podataka korisnika ili ih navedu da izvrše dodatne uplate. Jedan od mogućih scenarija jeste kompromitovanje naloga vlasnika smeštaja, nakon čega prevaranti šalju poruke gostima i traže novac pod izgovorom da je potrebno potvrditi ili doplatiti rezervaciju. Putnik može da poveruje da komunicira sa pravim domaćinom, a da tek kasnije shvati da je novac uplatio prevarantu.

Plaćeno rangiranje oglasa takođe je pod lupom regulatora

Evropska komisija neće ispitivati samo lažne oglase i prevare. Regulatori žele da utvrde i da li su smeštaji koji plaćaju veću proviziju kako bi bili bolje pozicionirani u rezultatima pretrage dovoljno jasno označeni kao oglasi.

Kada korisnik traži hotel ili apartman, trebalo bi da može da prepozna da li je određeni smeštaj visoko rangiran zato što odgovara njegovim kriterijumima ili zato što je vlasnik platio dodatnu vidljivost. Prema pravilima DSA, korisnicima moraju biti dostupne informacije koje im omogućavaju da prepoznaju oglas, razumeju ko ga je platio i saznaju zašto im je prikazan. Ako se utvrde povrede propisa, Booking.com bi mogao da se suoči sa kaznama koje prema DSA mogu dostići šest odsto godišnjeg globalnog prometa kompanije.

Foto: Shutterstock

Prijave prevara rastu, a putnici moraju pažljivije da proveravaju rezervacije

Ozbiljnost problema ilustruju i podaci iz Holandije, gde je prema izveštaju potrošačkih organizacija broj prijava prevara povezanih sa Booking.com-om tokom 2026. višestruko porastao u odnosu na prethodnu godinu. U prvom delu godine evidentirane su 1.072 prijave, uz prijavljene gubitke od približno 82.000 evra. Ove brojke odnose se na prijave iz Holandije, a ne na ukupan broj prevara u Evropskoj uniji.

Booking.com je saopštio da sarađuje sa Evropskom komisijom i da su bezbednost, poverenje i zaštita ličnih podataka među njegovim prioritetima. Istraga je u početnoj fazi i tek treba da utvrdi da li je kompanija prekršila evropske propise. Za putnike je u međuvremenu najvažnije da pažljivo proveravaju poruke o rezervacijama, izbegavaju sumnjive zahteve za dodatnu uplatu i koriste zvanične kanale platforme za komunikaciju i plaćanje.

Šta ovo znači za putnike?