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Za razliku od klasičnih pametnih uređaja, cilj nije samo da beleži sastanke i podseća korisnika na obaveze, već da mu pruži uvid u sopstveno ponašanje. Zamislite ogrlicu koja tokom dana prati ono što govorite, pamti važne detalje i kasnije vam pomaže da bolje razumete sopstvene navike, emocije i odnose sa drugim ljudima. Upravo na toj ideji zasniva se uređaj kompanije Nirva, tehnološkog startapa koji je prikupio ukupno 33 miliona dolara za razvoj nosivog AI asistenta. Za razliku od klasičnih pametnih uređaja, cilj nije samo da beleži sastanke i podseća korisnika na obaveze, već da mu pruži uvid u sopstveno ponašanje.

AI ogrlica koja prati vaš dan i pretvara razgovore u lični dnevnik

Nirva razvija mali uređaj u obliku ogrlice ili narukvice koji koristi veštačku inteligenciju kako bi analizirao govor korisnika tokom svakodnevnih aktivnosti. Ideja je da ljudi više ne moraju ručno da zapisuju sve što im se dogodilo, da vode dnevnik ili da se oslanjaju isključivo na pamćenje. Uređaj prikuplja informacije iz govora, a zatim ih obrađuje i pretvara u personalizovane uvide dostupne kroz prateću aplikaciju.

Kompanija želi da tehnologija prepozna obrasce koji se ponavljaju u svakodnevnom životu, uključujući način komunikacije, emocionalne reakcije i odnose sa ljudima. Umesto da funkcioniše samo kao digitalni diktafon, sistem bi trebalo da izdvoji informacije koje korisniku mogu pomoći da bolje razume sopstvene postupke i navike. Na primer, mogao bi da podseti korisnika na nešto važno što je zaboravio ili da ukaže na obrazac ponašanja koji se ponavlja u različitim situacijama.

Uređaj prepoznaje glas vlasnika i pokušava da filtrira druge ljude

Jedan od najvećih izazova kod uređaja koji neprekidno slušaju jeste privatnost. Ljudi ne žele nužno da svaki razgovor u njihovom okruženju bude snimljen, posebno kada su prisutni prijatelji, kolege ili članovi porodice. Nirva zato tvrdi da je sistem razvijen tako da prvenstveno prepoznaje glas osobe koja nosi uređaj i filtrira govor drugih ljudi.

Tokom početnog podešavanja korisnik snima uzorke svog glasa, na osnovu kojih sistem pravi model za njegovo prepoznavanje. Tokom korišćenja uređaj obrađuje govor i pokušava da izdvoji glas vlasnika od zvukova i razgovora iz okruženja. Kompanija navodi i da se audio-zapisi i transkripti podrazumevano ne čuvaju nakon obrade. Ipak, pošto uređaj ostaje aktivan tokom dana, pitanje privatnosti i dalje je važno, posebno u situacijama u kojima se razgovori vode u društvu drugih ljudi.

Foto: Nirva

Ogrlica analizira način govora, emocije i odnose sa ljudima

Nirva ne želi da se takmiči samo sa uređajima koji beleže sastanke ili omogućavaju glasovne komande. Njena ideja je da napravi ličnog AI asistenta koji vremenom stiče bolji uvid u navike i ponašanje korisnika. Aplikacija može da prikazuje podsetnike, dnevne beleške i zaključke izvedene iz obrazaca u govoru, a sistem analizira i karakteristike poput tona, visine, jačine i brzine glasa.

Kompanija navodi da bi takva analiza mogla da pomogne korisnicima da bolje razumeju svoje reakcije i način na koji komuniciraju sa drugima. Jedan od primera koji su predstavili osnivači odnosi se na prepoznavanje osećaja krivice nakon neprijatne situacije. Sistem bi mogao da ukaže na to da osoba brzo preuzima odgovornost za događaje i da joj pomogne da prepozna taj obrazac. Takvi zaključci, međutim, predstavljaju interpretacije AI sistema, a ne medicinske dijagnoze ili pouzdane psihološke procene.

Startup prikupio 33 miliona dolara, a ogrlica košta 249 dolara

Nirva je objavila da je u novoj rundi finansiranja prikupila 25 miliona dolara, čime je ukupno finansiranje kompanije dostiglo 33 miliona dolara. Među investitorima su Lightspeed Venture Partners i South Park Commons. Kompaniju su osnovali stručnjaci koji su ranije radili u kompaniji Meta i njenom odeljenju Reality Labs, uz saradnika sa iskustvom u industriji nakita.

Prvi uređaj trebalo bi da bude dostupan za poručivanje tokom novembra, po najavljenoj ceni od 249 dolara, dok se isporuke prvim korisnicima očekuju do kraja godine. Ogrlica je teška oko osam grama, može da se nosi i kao narukvica, a kompanija navodi da baterija može da traje do tri dana sa jednim punjenjem. Uređaj je zamišljen tako da izgledom podseća na komad nakita, a ne na klasični elektronski gedžet.

Da li će ljudi prihvatiti AI uređaj koji je stalno uz njih?

Nirva ulazi na tržište na kojem se sve više kompanija takmiči u razvoju AI uređaja koji prate korisnike tokom dana. Dok su neki proizvodi usmereni na produktivnost, beleženje sastanaka i automatizaciju zadataka, Nirva pokušava da se izdvoji fokusom na lične uvide, samorazumevanje i svakodnevne odnose. Njena glavna prednost mogla bi da bude u tome što korisnik ne mora stalno da otvara aplikaciju i ručno unosi informacije.