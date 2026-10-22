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Ona su osmišljena da drugim učesnicima u saobraćaju pokažu kada je aktiviran sistem automatizovane vožnje. Mercedes već testira ovu signalizaciju u Nemačkoj, dok se na međunarodnom nivou razmatraju pravila koja bi omogućila njenu širu primenu.

Boje automobilskih svetala imaju jasno određenu ulogu: bela osvetljavaju put, crvena upozoravaju na kočenje, a narandžasta signaliziraju promenu pravca. Međutim, razvoj automobila koji mogu samostalno da obavljaju deo zadataka tokom vožnje otvara pitanje da li bi i njihovo ponašanje trebalo označiti posebnom bojom.

Jedan od predloga je uvođenje tirkiznih svetala koja bi pokazivala da je u vozilu aktiviran sistem automatizovane vožnje. Ideja je da pešaci, drugi vozači i policija mogu lakše da prepoznaju kada automobil upravlja vozilom uz pomoć automatizovanog sistema, umesto da sve zadatke neposredno obavlja čovek.

Foto: Youtube Prinscreen

Čemu služe tirkizna svetla na automobilima?

Tirkizna svetla nisu namenjena osvetljavanju puta, već komunikaciji sa drugim učesnicima u saobraćaju. Njihova svrha je da jasno pokažu kada je aktiviran određeni režim automatizovane vožnje.

To bi moglo da bude korisno u situacijama kada automobil samostalno upravlja brzinom, ubrzavanjem, kočenjem i pravcem kretanja, u okviru ograničenja koja postavlja njegov sistem. Ako bi se takva svetla koristila prema jedinstvenim pravilima, drugi učesnici u saobraćaju mogli bi lakše da razumeju šta vozilo radi.

Ipak, postoji važna razlika između automatizovane i potpuno autonomne vožnje. Neki sistemi zahtevaju da vozač stalno nadgleda saobraćaj i bude spreman da odmah preuzme kontrolu, dok napredniji sistemi mogu da preuzmu više zadataka pod strogo određenim uslovima.

Zato tirkizna svetla ne bi trebalo automatski tumačiti kao znak da u automobilu nema potrebe za ljudskim nadzorom. Njihovo značenje zavisilo bi od pravila koja budu usvojena za određenu vrstu sistema.

Mercedes već testira novu signalizaciju u Nemačkoj

Mercedes-Benz je među proizvođačima koji razvijaju ovu vrstu svetlosne signalizacije. Kompanija je dobila posebno odobrenje za testiranje tirkiznih svetala na vozilima u Nemačkoj, a dozvola je predviđena do jula 2028. godine.

Svetla su integrisana u prednje i zadnje svetlosne grupe, kao i u pokazivače pravca na spoljnim retrovizorima. Uključuju se kada je aktiviran Mercedesov sistem Drive Pilot, koji omogućava automatizovanu vožnju trećeg nivoa u određenim uslovima.

Prema podacima kompanije, novija verzija sistema Drive Pilot može da funkcioniše pri brzinama do 95 kilometara na sat na odgovarajućim deonicama nemačkih auto-puteva, uz poštovanje ograničenja sistema. To ne znači da automobil može da vozi autonomno u svim situacijama ili na svim putevima.

Testiranje posebnih svetala trebalo bi da pomogne u proceni njihove vidljivosti i praktične upotrebe, ali i da pruži podatke za buduće propise. Odobrenje za testiranje ne znači da su tirkizna svetla već postala obavezna oprema svih vozila u Nemačkoj ili Evropi.

Zašto je izabrana baš tirkizna boja?

Jedan od glavnih razloga za izbor tirkizne boje jeste njena razlika u odnosu na standardna svetla automobila i postojeće saobraćajne signale. Bela, crvena i narandžasta već imaju dobro poznate funkcije, dok se tirkizna izdvaja kao mogući novi signal.

Mercedes navodi da su sprovedena ispitivanja sa učesnicima pokazala da se ova boja brzo prepoznaje i jasno razlikuje od drugih svetlosnih signala. Takva razlika mogla bi da smanji zabunu u situacijama kada je važno prepoznati da li automobil koristi automatizovani sistem.

Ipak, da bi signalizacija zaista bila korisna, nije dovoljno samo odabrati boju. Potrebno je propisati i njenu jačinu, položaj na vozilu, način uključivanja i uslove pod kojima sme da se koristi. Ako bi proizvođači primenjivali različita pravila, tirkizna svetla ne bi nužno imala isto značenje kod svih automobila.

Foto: Youtube Prinscreen

Da li će tirkizna svetla postati obavezna širom Evrope?

Da bi se ova tehnologija široko primenjivala, neophodna su usklađena pravila. Međunarodni stručnjaci i radne grupe u okviru Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) razmatraju pitanja povezana sa označavanjem automatizovanih vozila i načinom na koji ona komuniciraju sa okolinom.

Cilj je da se utvrdi da li posebna svetla treba da postanu standardizovan signal, kao i kako bi trebalo da izgledaju i kada bi smela da budu aktivna. Međutim, razmatranje predloga i tehničkih pravila ne znači da je nova signalizacija već obavezna u svim evropskim državama.

Dok se propisi ne usklade, mogućnosti korišćenja ovakvih svetala zavise od konkretne zemlje, odobrenja i vrste vozila. Zato vozači ne bi trebalo da pretpostave da svaki automobil koji svetli tirkizno nužno koristi sertifikovan sistem autonomne vožnje.

Nova svetla neće značiti da automobil može da vozi bez čoveka

Uvođenje posebne signalizacije moglo bi da olakša komunikaciju između automatizovanih vozila i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak, sama svetla ne predstavljaju dokaz da automobil može bezbedno da reaguje u svakoj situaciji.

Kod sistema trećeg nivoa automatizacije, vozač i dalje mora da bude spreman da preuzme kontrolu kada sistem to zatraži. Tek viši nivoi automatizacije omogućavaju širi obim samostalnog upravljanja, i to u skladu sa tehničkim mogućnostima konkretnog vozila i uslovima u kojima je sistem predviđen da radi.