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Korisnici YouTubea prethodnih dana primetili su neobičnu promenu u interfejsu platforme. Pojedini su objavili snimke ekrana na kojima dugme za negativnu ocenu više nije bilo vidljivo pored opcije za lajkovanje, već se nalazilo u dodatnom meniju.

To je pokrenulo spekulacije da YouTube planira da oteža korisnicima da pokažu da im se neki video ne dopada. Međutim, kompanija je naknadno pojasnila da ne testira takvu promenu za gledaoce. Nova verzija interfejsa namenjena je kreatorima sadržaja i odnosi se na njihove sopstvene objavljene video-snimke.

Gde se sada nalazi Dislike dugme?

Prema objašnjenju koje je YouTube dao portalu The Verge, opcija Dislike biće premeštena u meni sa tri tačke u interfejsu koji kreatori koriste dok pregledaju svoje video-snimke.

To znači da se promena ne odnosi na standardno iskustvo gledanja videa. Gledaoci će i dalje moći da koriste dugme za negativnu ocenu na uobičajenom mestu, a YouTube nije potvrdio plan da ga ukloni iz tog interfejsa.

Nedoumice su nastale nakon što su pojedini korisnici podelili snimke ekrana sa drugačijim rasporedom kontrola. U početku nije bilo jasno da li je reč o ograničenom testiranju, grešci ili promeni koja bi mogla da stigne do svih korisnika.

Naknadno pojašnjenje kompanije razjasnilo je razliku: nova postavka namenjena je kreatorima, a ne publici koja gleda video-sadržaj.

Kreatori i dalje mogu da prate negativne ocene

Iako se dugme premešta u dodatni meni, YouTube navodi da autori neće izgubiti pristup podacima o negativnim ocenama svojih video-snimaka.

Broj Dislike ocena i dalje će biti dostupan kroz YouTube Studio, zajedno sa drugim analitičkim podacima koji kreatorima pomažu da prate rezultate objavljenog sadržaja.

Ove informacije mogu biti korisne prilikom procene reakcija publike. Veliki broj negativnih ocena sam po sebi ne objašnjava zašto gledaoci nisu zadovoljni, ali u kombinaciji sa komentarima, vremenom gledanja i drugim pokazateljima može da ukaže na sadržaj koji nije ispunio očekivanja publike.

Promena interfejsa zato ne znači da YouTube ukida mogućnost negativnog ocenjivanja. Reč je o drugačijem rasporedu kontrola u okruženju koje koriste sami autori.

YouTube je već menjao način na koji funkcioniše Dislike

Ovo nije prva velika promena vezana za negativne ocene na platformi. YouTube je 2021. godine uklonio javni broj Dislike ocena sa video-snimaka, navodeći da želi da smanji ciljane napade i uznemiravanje kreatora.

Dugme je ipak ostalo dostupno gledaocima, dok autori mogu da vide broj negativnih ocena svojih snimaka kroz analitičke podatke. Tako je platforma razdvojila mogućnost izražavanja mišljenja od javnog prikazivanja ukupnog broja negativnih reakcija.

Tokom 2026. godine YouTube je promenio i način na koji funkcioniše negativno ocenjivanje u Shorts formatu. Zbog tih ranijih promena, nove prijave o nestanku dugmeta na običnim video-snimcima brzo su izazvale sumnje da bi platforma mogla da napravi još jedan korak u istom smeru.

Ipak, najnovije objašnjenje kompanije ne potvrđuje takav scenario za standardne video-snimke.

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Kada promena stiže i šta to znači za korisnike?

YouTube je naveo da će novi interfejs za kreatore početi da uvodi tokom narednih nekoliko nedelja. Nije objavljeno da će promena biti dostupna svima istog dana.

Za gledaoce se, prema trenutnom objašnjenju kompanije, ne menja način na koji mogu da označe da im se video ne dopada. Kreatori će, s druge strane, morati da se naviknu na to da se opcija Dislike na njihovim sopstvenim video-snimcima nalazi u dodatnom meniju.

Najvažnije je da se ova promena ne tumači kao potvrda da YouTube ukida negativne ocene ili da ih skriva od svih korisnika. Prvobitne spekulacije nastale su zbog snimaka ekrana sa drugačijim rasporedom dugmadi, ali je kompanija naknadno precizirala na koga se promena odnosi.