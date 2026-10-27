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Meta priprema novu fazu razvoja svog ličnog AI agenta Muse, koji bi uskoro trebalo da stigne i na pametne naočare kompanije. Ideja je da korisnici dobiju pomoć veštačke inteligencije dok obavljaju svakodnevne aktivnosti, bez potrebe da stalno uzimaju telefon u ruke. Takav pristup mogao bi da promeni način na koji ljudi koriste nosive uređaje i komuniciraju sa digitalnim asistentima.

Mark Zakerberg je najavio da bi Muse na pametnim naočarima trebalo da postane dostupan tokom novembra. Korisnici bi sa svojim agentom mogli da razgovaraju glasom, zadaju mu zadatke i proveravaju njihov status, slično načinu na koji danas komuniciraju sa digitalnim asistentima. Meta, međutim, još nije objavila sve detalje o dostupnosti funkcija i eventualnim dodatnim troškovima.

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Više od 10 miliona korisnika za nekoliko nedelja

Prema Zakerbergovim rečima, više od deset miliona ljudi počelo je da koristi Muse od njegovog lansiranja početkom septembra. Agent je za sada dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a kompanija želi da njegovo korišćenje proširi na znatno veći broj ljudi. Cilj je da Muse vremenom postane usluga koju će koristiti milijarde korisnika.

Za Metu je posebno važno što se Muse ne oslanja samo na odgovaranje na pitanja, već može da pomogne u izvršavanju konkretnih zadataka. Takve mogućnosti otvaraju prostor za upotrebu u kupovini, organizaciji obaveza i drugim svakodnevnim aktivnostima. Ipak, brzo širenje baze korisnika samo po sebi ne garantuje dugoročnu zaradu, pa će kompanija morati da pokaže da ljudi žele da koriste agenta redovno i da za pojedine funkcije plaćaju.

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Očekuje veću zaradu nego od Facebooka i Instagrama

Najambicioznija najava odnosi se na potencijalni prihod. Zakerberg očekuje da bi Muse dugoročno mogao da donosi više novca po korisniku nego Facebook i Instagram, dve ključne platforme u poslovanju kompanije. Takva procena pokazuje koliko Meta veruje da bi AI agenti mogli da postanu novi stub njenog poslovnog modela.

Direktor Mete naveo je da prosečan godišnji prihod po korisniku u SAD za postojeću porodicu aplikacija iznosi nekoliko stotina dolara, dok bi Muse mogao da dostigne još viši nivo zahvaljujući aktivnostima vezanim za trgovinu. Reč je, ipak, o očekivanjima kompanije, a ne o već ostvarenim rezultatima. Da bi se ta prognoza obistinila, Meta će morati da pretvori interesovanje za veštačku inteligenciju u održive prihode.

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Kupovina i pretplate kao novi izvori prihoda

Jedan od glavnih planova jeste razvoj alata koji bi omogućili preduzećima da plaćaju naknade za transakcije realizovane uz pomoć Musea. Kupovina je, prema Zakerbergovim rečima, već među najčešćim načinima korišćenja agenta, a korisnici u proseku troše oko 200 dolara po kupovini. Ako Meta uspe da pojednostavi pronalaženje proizvoda i obavljanje kupovine, mogla bi da stvori novi kanal zarade koji prevazilazi tradicionalno oglašavanje.

Kompanija istovremeno planira pretplate za pojedince i vlasnike preduzeća kojima su potrebne naprednije mogućnosti. Ovaj model bi mogao da donese redovne prihode, dok bi pametne naočare predstavljale dodatnu tačku pristupa usluzi. Još nije precizirano koje će funkcije biti besplatne, a koje će zahtevati plaćanje, pa će konačna ponuda biti važna za procenu koliko je Muse privlačan široj publici.

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Pametne naočare postaju važan deo strategije

Meta trenutno ne ostvaruje veliku zaradu na samom hardveru za pametne naočare, ali Zakerberg smatra da bi Muse mogao da promeni računicu. Ako korisnici budu spremni da plaćaju AI usluge, naočare bi mogle da posluže kao ulaz u širi ekosistem pretplata i digitalnih alata. Time bi njihov značaj prevazišao samu prodaju uređaja.

Na događaju Connect kompanija je već prikazala kako bi Muse mogao da funkcioniše na naočarima, uz glasovnu komunikaciju i mogućnost zadavanja zadataka. Ipak, ostaju otvorena pitanja o ceni, dostupnosti, privatnosti i tome koliko će agent pouzdano izvršavati složenije zahteve. Uspeh će zavisiti od toga da li će korisnici steći dovoljno poverenja da veštačkoj inteligenciji prepuste više svakodnevnih obaveza, a ne samo povremeno postavljanje pitanja.