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Humanoidni robot kompanije Faraday Future privukao je pažnju prolaznika u parku Brooklyn Bridge u Njujorku, gde je 25. oktobra demonstrirao svoje sposobnosti u neposrednom kontaktu sa ljudima. Mašina u prirodnoj veličini kretala se među posetiocima, pevala deci, plesala sa ljudima i pozirala za fotografije, dok je u pozadini bio pogled na Menhetn. Njena cena iznosi oko 89.000 dolara, što ovaj eksperiment čini primerom koliko skupa može biti tehnologija humanoidnih robota.

Robota je tokom demonstracije daljinski kontrolisao Hong Rao, direktor tehnološkog sektora kompanije. Susret sa posetiocima nije bio samo predstava za prolaznike, već i prilika da se pokaže kako bi roboti mogli da funkcionišu u okruženju u kojem ljudi slobodno hodaju, razgovaraju i reaguju na njihovo prisustvo. Ipak, demonstracija sama po sebi ne znači da robot već može samostalno da obavlja složene zadatke bez ljudskog nadzora.

1/3 Vidi galeriju Robot od 89.000 dolara pojavio se među ljudima Foto: printscreen YT

Cilj naučiti ga kako da komunicira sa ljudima

Prema objašnjenju kompanije, jedan od ciljeva ovakvih izlazaka jeste unapređivanje sposobnosti robota da komunicira sa ljudima i reaguje u različitim društvenim situacijama. Susreti u stvarnom svetu mogu programerima pružiti priliku da procene kako se mašina kreće među ljudima, kako joj oni prilaze i koje vrste interakcije izazivaju pozitivne reakcije. Takva iskustva mogu doprineti razvoju sistema koji su namenjeni radu izvan strogo kontrolisanih industrijskih prostora.

Ideja je da humanoidni roboti u budućnosti postanu više od mašina koje izvršavaju jednostavne komande. Faraday Future razmatra mogućnosti njihove primene kao pratilaca, pomoćnika u obrazovanju ili čak dadilja. Međutim, to su budući ciljevi, a ne potvrda da je ovaj model već spreman da samostalno čuva decu ili preuzme odgovornost za njihovu bezbednost. Takva primena zahtevala bi visok nivo pouzdanosti, pažljivo testiranje i jasna pravila ljudskog nadzora.

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Posetioci se fotografisali sa robotom

Prisustvo humanoidne mašine nije izazvalo veliku nelagodu kod mnogih ljudi u parku. Prema izveštaju New York Posta, pojedini posetioci prilazili su robotu, dok je grupa od približno dvanaest žena pozirala za zajedničku fotografiju između Bruklinskog i Menhetn mosta. Pevanje, ples i fotografisanje učinili su demonstraciju pristupačnijom publici, pokazujući kako robot može da privuče pažnju i podstakne spontanu interakciju.

Ipak, reakcije u jednom parku ne mogu same po sebi da pokažu kako bi ljudi prihvatili robote u svakodnevnom životu. Kratka demonstracija odvija se u drugačijim okolnostima od rada u domu, učionici ili ustanovi za brigu o deci. U takvim prostorima robot bi morao da prepoznaje različite situacije, pravilno reaguje na nepredviđene događaje i poštuje granice privatnosti. Poverenje korisnika zato će zavisiti ne samo od njegovog izgleda i ponašanja, već i od pouzdanosti tehnologije.

Foto: ChatGPT

Roboti sve češće izlaze iz laboratorija

Park Brooklyn Bridge već je bio mesto slične demonstracije. U martu je tamo primećen drugi humanoidni robot koji se kretao i igrao sa decom. Takvi javni nastupi omogućavaju proizvođačima da prikažu napredak tehnologije u okruženju koje je složenije od laboratorije, jer uključuje promenljive uslove, nepredvidive pokrete ljudi i različite prepreke. Istovremeno, prolaznici dobijaju priliku da izbliza vide mašine koje bi u budućnosti mogle da postanu deo svakodnevnog života.

Interesovanje za humanoidne robote raste dok kompanije istražuju njihovu moguću primenu u obrazovanju, domaćinstvima i poslovima koji zahtevaju kontakt sa ljudima. Međutim, između demonstracije nekoliko impresivnih radnji i pouzdanog obavljanja posla postoji velika razlika. Da bi roboti bili praktično korisni, moraće da budu bezbedni, predvidljivi i sposobni da funkcionišu u različitim okolnostima, a ne samo tokom unapred pripremljenog predstavljanja.

Budućnost otvara pitanja bezbednosti

Razvoj robota koji mogu da komuniciraju sa ljudima otvara i niz pitanja o bezbednosti, privatnosti i odgovornosti. Mašine koje koriste kamere, mikrofone i sisteme veštačke inteligencije mogu zahtevati obradu podataka iz okruženja, pa je važno jasno definisati koje informacije prikupljaju, kako se koriste i da li se čuvaju. Posebno strogi standardi biće potrebni ako se ovakvi uređaji budu koristili u domovima, školama ili u neposrednom kontaktu sa decom.

Istovremeno, napredak robotike izaziva rasprave o tome kako će automatizacija uticati na radna mesta i odnos ljudi prema sve sposobnijim mašinama. Robot koji peva ili pleše može delovati kao zabavna novina, ali njegova eventualna uloga dadilje ili nastavnika podrazumevala bi mnogo ozbiljnije zahteve. Za sada, njujorška demonstracija pokazuje pravac u kojem kompanija želi da razvija tehnologiju, ali ne i da je potpuno samostalna briga o ljudima već postala stvarnost.