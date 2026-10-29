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Kineske tehnološke akcije koje su prethodno beležile veliki rast sada se suočavaju sa oštrim padom. Indeks STAR 50, koji prati značajne tehnološke i inovacione kompanije na šangajskoj berzi, izgubio je oko 40 odsto vrednosti za manje od četiri meseca, što je smanjilo ukupnu tržišnu kapitalizaciju za približno 480 milijardi dolara. Ovaj preokret izazvao je zabrinutost da su investitori previše optimistično procenjivali buduću zaradu kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom.

Pad dolazi nakon približno dve godine snažnog rasta, tokom kojih su najave ekonomskih podsticaja i velika očekivanja od AI tehnologije podsticali kupovinu akcija. Međutim, rast cena nije nužno pratio isti tempo povećanja prihoda i dobiti. Kada su se pojavile sumnje u održivost takvih procena, investitori su počeli da povlače novac, pokazujući koliko se brzo raspoloženje na tržištu može promeniti.

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Investitori sve više sumnjaju u AI ulaganja

Jedan od glavnih razloga za pad jeste pitanje da li će ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju doneti dovoljno prihoda da opravdaju visoke vrednosti tehnoloških kompanija. Razvoj naprednih modela, izgradnja podatkovnih centara i nabavka procesora zahtevaju velika finansijska sredstva, dok se održivi poslovni modeli još razvijaju. Čak i kada tehnologija napreduje, to ne znači da će svaka kompanija koja je razvija ostvariti odgovarajuću zaradu.

Dodatni problem predstavlja intenzivna konkurencija između proizvođača čipova, AI platformi i kompanija koje nude slične usluge. Agresivno snižavanje cena može privući korisnike, ali istovremeno smanjiti profitne marže. Zbog toga investitori sve pažljivije razmatraju ne samo tehnološke mogućnosti kompanija već i njihove prihode, troškove i sposobnost da ulaganja pretvore u dugoročnu dobit.

Roboti i proizvođači čipova takođe pod pritiskom

Pad vrednosti zahvatio je i kompanije iz sektora robotike i poluprovodnika, koji su bili među važnim dobitnicima prethodnog investicionog talasa. Akcije proizvođača robota Unitree, prema izveštajima, prepolovile su se u odnosu na nivoe dostignute nakon izlaska na berzu u avgustu. Proizvođač memorijskih čipova CXMT takođe je zabeležio znatan pad vrednosti tokom oktobra, što pokazuje da su pritisci zahvatili različite delove tehnološkog sektora.

Pored poslovnih rizika, na raspoloženje investitora utiču i trgovinska ograničenja i neizvesnost oko pristupa stranim tržištima. Sjedinjene Američke Države razmatraju dodatna ograničenja za pojedine kineske dobavljače opreme koja se koristi u podatkovnim centrima. Takve mere mogle bi da otežaju prodaju određenih proizvoda u inostranstvu i umanje očekivani rast kompanija koje su računale na širenje međunarodnog poslovanja.

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Državna podrška ne garantuje uspeh

Kina i dalje ulaže značajna sredstva u razvoj domaće veštačke inteligencije, a pojedine kompanije nastavljaju da privlače kapital uprkos padu akcija. DeepSeek je, prema ranijim izveštajima, obezbedio finansiranje od oko 15 milijardi dolara, dok je Huawei ugovorio kredit od kineskih banaka u vrednosti od približno 2,3 milijarde dolara za ulaganja u AI čipove. Ovi primeri ukazuju na to da finansiranje sektora nije potpuno zaustavljeno, iako se uslovi za privlačenje kapitala menjaju.

Ipak, državna podrška i pristup finansiranju ne mogu sami po sebi da garantuju da će svako tehnološko preduzeće razviti profitabilan posao. Kompanije sa visokim troškovima i ograničenim prihodima mogle bi teže da prikupljaju novac, dok bi snažniji igrači mogli da iskoriste situaciju za širenje ili preuzimanje slabijih konkurenata. Zbog toga bi sadašnja korekcija mogla da dovede do konsolidacije tržišta, uz veći pritisak na poslovne rezultate.

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Da li je kineski pad upozorenje za ostatak sveta?

Oštar pad kineskih tehnoloških akcija otvara pitanje da li bi sličan scenario mogao da se dogodi i na drugim tržištima, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, gde najveće tehnološke kompanije ulažu ogromne iznose u veštačku inteligenciju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da kinesko i američko tržište imaju različite karakteristike. Velike američke tehnološke kompanije već ostvaruju značajne prihode iz postojećih poslova, što im daje drugačiju finansijsku osnovu za nastavak ulaganja.

Kinesko iskustvo ipak pokazuje koliko su tržišta ranjiva kada se visoke procene zasnivaju na očekivanom rastu koji još nije potvrđen rezultatima. Budućnost AI industrije zato neće zavisiti samo od tehnoloških dostignuća, već i od toga koliko brzo kompanije mogu da pronađu održive načine zarade. Pad akcija ne znači da je razvoj veštačke inteligencije završen, ali pokazuje da uspeh tehnologije i uspeh investicije nisu uvek ista stvar.