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Zamislite da uključite televizor i umesto klasičnih emisija, serija i filmova dobijete sadržaj u kojem ste upravo vi glavni lik. Veštačka inteligencija kreira priču prema vašim interesovanjima, koristi vaše fotografije, može da reprodukuje vaš glas, a zatim vas smešta u različite filmske scenarije. Upravo takvu budućnost televizije predviđa nova Googleova patentna prijava, koja opisuje AI kanal pod nazivom „My Channel“.

Google želi da televiziju pretvori u potpuno personalizovano iskustvo

Prema patentnoj prijavi pod nazivom „Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User“, Google razmatra sistem koji bi mogao da generiše potpuno nove video-sadržaje prilagođene svakom gledaocu. Umesto da televizija samo preporučuje postojeće filmove i serije, veštačka inteligencija bi kreirala emisije na osnovu podataka o korisniku.

Ovaj koncept nosi naziv „My Channel“, odnosno „Moj kanal“, a ideja je da svaki gledalac dobije sopstveni televizijski program. AI bi analizirao istoriju gledanja, interesovanja, demografske podatke i druge informacije kako bi odredio kakav sadržaj bi korisniku bio najzanimljiviji.

Foto: Google

Vi biste mogli da postanete glavni junak sopstvenog filma

Najzanimljiviji deo Googleove ideje odnosi se na mogućnost da gledalac postane glavni protagonista sadržaja koji veštačka inteligencija generiše. Sistem bi mogao da koristi fotografije korisnika kako bi napravio njegov digitalni avatar, dok bi tehnologija za sintezu glasa omogućila da taj lik govori glasom stvarne osobe.

To znači da biste, u teoriji, mogli da se pojavite u kriminalističkoj komediji, romantičnoj priči, naučnofantastičnoj avanturi ili akcionom filmu. AI bi prilagođavao i samu naraciju, stil i format video-sadržaja žanrovima koje najčešće gledate.

Google ima i neobičan primer za ljubitelje sporta

U patentnoj dokumentaciji opisan je i primer ljubitelja kriketa koji redovno gleda snimke određenog sportiste. Na osnovu njegovih navika, AI bi mogao da generiše personalizovani video povezan sa Svetskim prvenstvom u kriketu, u kojem bi se korisnikov digitalni lik našao na tribinama ili čak komunicirao sa omiljenim igračem.

Sistem bi mogao da funkcioniše i bez toga da korisnik svaki put zatraži novi sadržaj. Patent opisuje mogućnost automatskog generisanja video-sadržaja u određenim vremenskim intervalima, čime bi televizijski kanal mogao da se neprestano osvežava novim emisijama.

Foto: ChatGPT

AI emisije mogle bi da budu pune personalizovanih reklama

Googleova ideja ne završava se samo na zabavi. Patent opisuje i sistem za ubacivanje reklama u AI-generisane video-sadržaje, kroz komponentu nazvanu „advertising stitcher“. Ona bi omogućila da se oglasi uklapaju u sadržaj koji je napravljen za konkretnog gledaoca.

Na taj način, televizija bi mogla da spoji personalizovanu zabavu i ciljano oglašavanje. Umesto istih reklama za sve gledaoce, svaki korisnik mogao bi da dobija oglase prilagođene svojim interesovanjima i navikama. Ipak, takav pristup otvara i ozbiljna pitanja o privatnosti, korišćenju ličnih podataka i granicama personalizacije.

Da li će Google zaista napraviti televiziju budućnosti?

Važno je naglasiti da ovo nije najava novog Googleovog proizvoda, već patentna prijava koja opisuje mogući tehnološki koncept. Kompanija je prijavu podnela 13. maja 2025. godine, a američki Zavod za patente i žigove (USPTO) objavio ju je 19. novembra 2026. godine pod oznakom US 2026/0370899 A1.