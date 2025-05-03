Slušaj vest

U eri digitalne manipulacije, slike koje izazivaju snažne emocije i brzo se šire mrežama često ne potiču iz stvarnosti, već iz algoritama. Vizueli koji na prvi pogled deluju autentično i moćno sve češće su rezultat rada veštačke inteligencije - i to nije uvek lako prepoznati. Dakle, kako možete da izbegnete da postanete sledeća žrtva ovih tehnoloških obmana? Evo vašeg vodiča kako da prepoznate AI-stvorene slike pre nego što ih podelite.

Foto: Shutterstock

1. Ruke koje ne poštuju zakone prirode

Bez obzira na svoje sposobnosti, AI još uvek ne može da napravi realistične ruke. Često su te ruke neskladne, sa previše prstiju ili prstima koji podsećaju na korenje drveta nakon oluje. Dakle, ako naiđete na sliku na kojoj neko drži objekat sa rukom koja liči na nešto iz horor filma, verovatno gledate AI kreaciju.

2. Nepostojeći natpisi koji liče na prave reči

Pogledajte pažljivo bilo kakve natpise ili tekstove na odeći u pozadini. AI ima čudnu naviku da generiše tekst koji liči na nešto stvarno, ali nije. Možete uočiti natpis koji piše „PR0T3STO X ZA B1L0KOG“. Ovo nije neka kreativna igra reči, već pokušaj AI da oponaša jezik, bez stvarnog razumevanja. Ako primetite da tekst ne liči na ništa što biste razumeli, to je veliki znak upozorenja.

Foto: Shutterstock

3. Ljudi koji liče... ali nešto tu nije u redu

AI je izuzetno dobar u stvaranju lica koja izgledaju kao da bi mogla biti stvarna. Ali, zadržite se trenutak i razmislite: da li ovo lice izgleda previše generički, kao da bi moglo pripadati bilo kome, ali ne možete da se setite odakle? AI je majstor u stvaranju lica koja liče na one iz reklamnih kampanja, ali često im nedostaje stvarna dubina. Ako svi ljudi na slici liče kao da su ispali iz iste agencije za kasting, verovatno je u pitanju AI.

4. Previše simetrije, premalo haosa

Pravi događaji su haotični, nestrukturirani i puni nepredvidive energije ljudske prirode. AI, s druge strane, voli simetriju i urednost. Ako na slici svi izgledaju kao da su perfektno postavljeni, držeći objekte na isti način i u istoj pozi, budite oprezni. AI može da stvori haos koji izgleda previše uredno, ali pravi događaji nemaju savršenu strukturu.

Foto: Shutterstock

5. Svetlo iz druge dimenzije

Osveženje svetlom na AI-generisanim slikama može biti vrlo čudno. Senke koje ne odgovaraju pravcu svetlosti ili osvetljenje koje izgleda kao da dolazi iz više izvora su česti znakovi da je slika generisana uz pomoć veštačke inteligencije. Ako svetlo na licu osobe ne odgovara ostatku scene ili izgleda kao da dolazi iz paralelnog univerzuma, verovatno gledate digitalnu kreaciju.

6. Pozadine koje krše zakon logike

AI voli da manipuliše pozadinama. Zgrade koje nestaju u magli bez razloga, planine koje se pojavljuju usred grada i natpisi koji vise bez ikakve podrške - sve su to karakteristike AI-generisanih slika. Ako pozadina deluje kao nešto iz snova (ili lošeg CGI filma), verovatno je u pitanju nešto veštačko. Pravi događaji imaju stvarne, opipljive pozadine, a ne nadrealne kulise.

Foto: Shutterstock

7. Emocije bez duše

Jedan od najuznemirujućih aspekata AI-generisanih slika je nedostatak stvarnih emocija. Lica mogu izgledati uznemireno, ljudi mogu vikati, ali ako pogledate pažljivije, videćete prazne poglede, oči bez izraza ili usta koja se otvore u tihoj vrisci.

To je kao „uncanny valley“ emocija, gde sve izgleda u redu, ali ništa nije stvarno. AI može da oponaša izraze, ali ne može da replicira kompleksne emocije stvarne osobe u stvarnom trenutku.

Foto: Shutterstock

Kako proveriti da li gledate stvarnu fotografiju ili digitalnu iluziju?

Jedan od najjednostavnijih načina je da proverite poreklo slike. Postoje servisi koji omogućavaju da otkrijete gde se još ta fotografija pojavljuje na internetu - dovoljno je da je „pretražite unazad“ uz pomoć specijalizovanih alata poput Google Lens-a ili TinEye-a. Ako rezultat pokazuje da je nastala na nekoj platformi za kreiranje slika pomoću veštačke inteligencije, imate dobar razlog za sumnju.

Postoje i online alati koji su trenirani da prepoznaju razliku između autentičnih i veštačkih vizuala. Jedan od njih je “AI or Not”, koji analizira strukturu slike i traži tragove digitalne manipulacije.