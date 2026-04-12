Veštačka inteligencija sve više pokušava da razume ne samo šta gledamo, već i kako reagujemo dok to gledamo, npr. brzina kojom skrolujete, koliko se zadržavate na jednoj objavi, da li se vraćate unazad ili naglo preskačete sadržaj, sve su to mali signali koji mogu da otkriju vaše raspoloženje.

Drugim rečima, način na koji koristite telefon može da kaže da li ste opušteni, nervozni, radoznali ili vam je jednostavno dosadno, i to bez ijedne izgovorene reči.

Ako stalno preskačete sadržaj, moguće da vam je dosadno

Ova ideja pripada oblasti koja se naziva emocionalna veštačka inteligencija, odnosno sistemima koji pokušavaju da protumače ljudska osećanja kroz ponašanje. Dok su ranije takvi sistemi analizirali glas ili izraze lica, danas sve više pažnje posvećuju upravo digitalnim navikama. Način na koji dodirujete ekran, koliko jako pritiskate, koliko često pravite pauze, sve to može da se pretvori u podatke koje algoritam obrađuje i pretvara u procenu vašeg emotivnog stanja.

Na primer, brzo i haotično skrolovanje može da ukaže na nestrpljenje ili nervozu. Dugo zadržavanje na jednoj objavi može značiti interesovanje, ali i emotivnu reakciju. Ako stalno preskačete sadržaj, moguće je da vam je dosadno ili da tražite nešto što će vam zadržati pažnju. Sve te sitnice, koje nama deluju potpuno nevažno, za algoritam su zapravo vrlo vredni signali.

Sadržaj se prilagođava raspoloženju korisnika

Takva tehnologija već nalazi primenu u različitim oblastima. Neke aplikacije pokušavaju da prepoznaju kada je korisnik pod stresom ili umoran, kako bi mu ponudile drugačiji sadržaj ili ga podsetile da napravi pauzu.

Druge idu korak dalje i eksperimentišu sa idejom da sadržaj prilagođavaju raspoloženju korisnika u realnom vremenu i da vam, recimo, serviraju opuštajuće video-snimke kada delujete napeto ili zabavne klipove kada procene da vam je dosadno.

Problem je često pogrešno tumačenje emocija

Ipak, problem je što su emocije kompleksne i često se ne mogu lako „pročitati“. Veštačka inteligencija može pogrešno protumačiti ponašanje npr. da misli da ste uznemireni kada ste samo umorni, ili da ste zainteresovani za nešto što vas zapravo nervira.

Uprkos tome, tehnologija napreduje velikom brzinom i postaje sve preciznija. U suštini, svet tehnologije ide ka tome da nas razume na dubljem nivou, ne samo kroz ono što kliknemo ili lajkujemo, već kroz način na koji se ponašamo dok to radimo, a to znači da granica između naših unutrašnjih osećanja i digitalnog sveta postaje sve tanja.

