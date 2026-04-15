Pametne naočare već neko vreme postoje na tržištu, ali još uvek nisu postale široko korišćen uređaj. Ipak, njihove verzije zasnovane na veštačkoj inteligenciji sve su popularnije među studentima u Kini, koji ih koriste kako bi povećali šanse za bolje rezultate na ispitima.

Opremljene kamerama i audio funkcijama, ove naočare mogu da skeniraju tekst i pitanja, nakon čega AI sistemi u realnom vremenu prikazuju odgovore direktno u sočivu, bez privlačenja pažnje okoline.

Od prototipova do diskretnih uređaja

Rane verzije pametnih naočara bile su velike i nepraktične, dok današnji modeli kompanija Xaomi i Alibaba izgledaju gotovo kao obične naočare. Upravo ta diskretnost omogućava njihovu upotrebu u različitim situacijama, uključujući školske testove, iako su zabranjene na državnim prijemnim ispitima i konkursima za državnu službu.

Ovakav razvoj tehnologije pokazuje koliko brzo se pametni uređaji uklapaju u svakodnevicu, ali i otvara pitanje gde prestaje inovacija, a počinje zloupotreba u obrazovanju. Istovremeno, postavlja se pitanje kako škole i univerziteti mogu da se prilagode ovoj brzoj tehnološkoj promeni.

Rezultati koji iznenađuju - ali i zabrinjavaju

U jednom istraživanju Univerziteta za nauku i tehnologiju u Hongkongu, student koji je koristio AI pametne naočare sa modelom sličnim ChatGPT-u 5.2 završio je među pet najboljih od 100 učesnika, sa prosečnom ocenom 92,5, dok je prosek grupe bio 72.

Takvi rezultati ukazuju na veliki potencijal AI tehnologije u učenju, ali istovremeno otvaraju i dilemu o poštenju, prepisivanju i granicama dozvoljene pomoći. Sve češće se postavlja pitanje kako obrazovne institucije treba da odgovore na ovakve promene.

Cena i način korišćenja

Cena AI pametnih naočara kreće se od oko 270 do više od 1.000 dolara, što ih čini relativno skupim za jednokratnu upotrebu. Zbog toga se sve češće iznajmljuju preko platformi za polovnu robu, poput Xianyu, gde se mogu dobiti za 40 do 80 juana dnevno, u zavisnosti od modela.

Ovakav model iznajmljivanja omogućava studentima lakši pristup tehnologiji, ali i dodatno povećava njenu prisutnost u obrazovnom sistemu, bez jasnih pravila o njenoj upotrebi. Način korišćenja ilustruje kako napredna tehnologija menja svakodnevni studentski život i uči na granici između inovacije i etičkih dilema.

Kako studenti koriste novu tehnologiju

Studentkinja sa univerziteta u provinciji Hebej izjavila je da koristi AI naočare za predmete za koje smatra da bi mogla da ne položi, kao i da ih povremeno iznajmljuje drugim studentima. Uz mali kontroler u obliku prstena, korisnici mogu da skeniraju pitanja, dok AI odmah prikazuje odgovore direktno na sočivu.

Ovakva upotreba pokazuje kako napredna tehnologija menja studentsku svakodnevicu, ali i briše granicu između inovacije i etičkih dilema. Istovremeno, sve je jasnije da će obrazovni sistem morati da definiše nova pravila za eru veštačke inteligencije.

