Prema njegovoj viziji, otvaranje restorana više neće zahtevati skupu kuhinju, osoblje i godine iskustva. Umesto toga, dovoljno će biti nekoliko AI komandi da bi neko kreirao potpuno novi virtuelni restoran.

Restorani nastali iz jedne AI komande

Loreova kompanija Wonder razvija sistem koji koristi robotske kuhinje i AI kako bi omogućio ljudima da kreiraju sopstvene food brendove gotovo trenutno.

Kako navodi TechCrunch, cilj je stvaranje tzv. restaurant factories odnosno automatizovanih kuhinja koje mogu proizvoditi hranu za veliki broj različitih virtuelnih restorana iz istog prostora.

Drugim rečima, korisnik bi mogao da opiše koncept restorana kroz nekoliko rečenica, a AI bi zatim predložio meni, recepte, naziv brenda, vizuelni identitet i način pripreme hrane.

Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Kako funkcionišu AI kuhinje

Prema dostupnim informacijama, Wonder već razvija mrežu kuhinja sa robotizovanim sistemima, pokretnim trakama i automatizovanim pripremanjem hrane.

U nekim objektima koriste se robotske ruke i sistemi koji mogu pripremati više različitih tipova jela istovremeno. Lore tvrdi da ove kuhinje funkcionišu kao programabilne platforme koje mogu menjati “identitet” restorana u zavisnosti od potražnje.

Kompanija navodno raspolaže bibliotekom sa stotinama sastojaka iz kojih AI može kreirati različite kuhinje i kombinacije jela.

Ko je Marc Lore

Marc Lore važi za jednog od najpoznatijih američkih tehnoloških preduzetnika. Pre Wondera osnovao je Jet.com koji je kupio Walmart, a ranije je učestvovao i u razvoju kompanije Diapers.com koju je preuzeo Amazon.

Poznat je po agresivnim idejama koje kombinuju tehnologiju, logistiku i automatizaciju, a sada pokušava da isti pristup primeni i na industriju hrane.

Foto: P.O.

Revolucija ili kraj klasičnih restorana

Lore veruje da bi AI mogao demokratizovati restoran biznis i omogućiti mnogo većem broju ljudi da pokreću sopstvene kulinarske brendove bez ogromnih ulaganja.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da restorani nisu samo logistika i recepti. Iskustvo gostiju, kvalitet usluge i autentičnost i dalje predstavljaju ključni deo ugostiteljstva koji je teško automatizovati.

Ipak, razvoj AI kuhinja pokazuje koliko brzo tehnologija ulazi i u industrije koje su se do skoro smatrale gotovo nemogućim za potpunu automatizaciju.