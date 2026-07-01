Bez njega internet ne bi bio isti

Bez njega internet ne bi bio isti

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Vinton Serf, jedan od ljudi bez kojih savremeni internet ne bi izgledao onako kako ga danas poznajemo, uskoro će napustiti funkciju glavnog internet evangeliste u kompaniji Google. Njegovo povlačenje označava kraj jedne od najznačajnijih karijera u istoriji digitalnih tehnologija i simbolično zatvara važno poglavlje razvoja interneta.

Vest o njegovom odlasku saopštena je tokom konferencije Open Frontier Instituta Laude, gde se Serf učesnicima obratio putem video veze. Tom prilikom profesor Dejv Paterson sa Univerziteta Berkli odao je priznanje njegovom višedecenijskom radu, ističući da je njegov doprinos oblikovao način na koji danas komuniciraju milijarde ljudi širom sveta.

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Čovek koji je pomogao da internet postane globalna mreža

Vinton Serf, zajedno sa Robertom Kanom, smatra se jednim od glavnih arhitekata interneta. Njih dvojica razvili su TCP/IP komunikacione protokole, tehnološki temelj koji je omogućio da različite računarske mreže međusobno razmenjuju podatke i funkcionišu kao jedinstven sistem.

Bez tog standarda ne bi bilo savremenog interneta kakav danas koristimo za komunikaciju, poslovanje, obrazovanje i zabavu.

Za svoj doprinos razvoju tehnologije Serf je tokom karijere dobio neka od najprestižnijih svetskih priznanja, uključujući Predsedničku medalju slobode i Tjuringovu nagradu, koja se često naziva Nobelovom nagradom za računarstvo.

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Dvadeset godina u Googleu

Od 2005. godine Serf je bio potpredsednik i glavni internet evangelista u Googleu, gde je radio na promociji otvorenih internet standarda i razvoju tehnologija koje omogućavaju slobodniju i pristupačniju digitalnu komunikaciju.

Tokom svog poslednjeg javnog obraćanja govorio je o izazovima koji očekuju internet u eri veštačke inteligencije. U razgovoru sa vodećim stručnjacima iz oblasti računarstva posebno je istakao potrebu da sistemi budu projektovani tako da ostanu održivi i korisni decenijama, uprkos brzom razvoju tehnologije.

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Veštačka inteligencija ponovo otvara pitanje zajedničkih pravila

Jedna od ključnih tema bila je sve veća koncentracija razvoja naprednih AI modela u rukama malog broja velikih kompanija. Za razliku od interneta, koji je od početka bio zasnovan na otvorenim protokolima dostupnim svima, razvoj veštačke inteligencije danas se uglavnom odvija unutar zatvorenih sistema.

Serf smatra da će upravo razvoj AI agenata - softverskih sistema koji mogu samostalno izvršavati zadatke i sarađivati sa drugim programima - ponovo nametnuti potrebu za univerzalnim standardima komunikacije.

Kako broj ovakvih sistema bude rastao, različiti modeli moraće da razmenjuju informacije na pouzdan i predvidiv način, slično kao što danas internet funkcioniše zahvaljujući zajedničkim komunikacionim pravilima.

Zašto prirodni jezik možda neće biti dovoljan

Prema Serfovim rečima, komunikacija između AI sistema predstavljaće jedan od najvećih izazova narednih godina. Iako ljudi mogu razumeti neprecizne ili dvosmislene poruke zahvaljujući kontekstu, računari nemaju istu sposobnost interpretacije.

Zbog toga upozorava da bi razmena informacija između inteligentnih sistema morala biti zasnovana na strogo definisanim protokolima kako bi se izbegle greške i pogrešna tumačenja.

Svoj stav ilustrovao je poređenjem sa igrom „pokvarenog telefona“, u kojoj se poruka postepeno menja kako prolazi kroz više učesnika. Bez jasnih pravila, smatra Serf, sličan problem mogao bi nastati i u komunikaciji između AI agenata.

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Više od tehnološke legende

Pored revolucionarnog doprinosa razvoju interneta, Vinton Serf godinama je bio prepoznatljiv i po svom elegantnom stilu odevanja. Njegovi zaštitni znakovi postali su odela sa prslucima, po kojima se izdvajao među kolegama iz tehnološke industrije.

Serf je jednom prilikom objasnio da je još tokom studentskih dana želeo da bude drugačiji od ostalih, pa je upravo kroz način oblačenja gradio sopstveni identitet.

Njegovo povlačenje iz Googlea predstavlja kraj jedne izuzetne profesionalne epohe, ali i podsećanje da internet kakav danas koristimo nije nastao slučajno, već zahvaljujući viziji ljudi koji su decenijama gradili temelje digitalnog sveta.