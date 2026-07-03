Slušaj vest

Izvršni direktor kompanije Palantir, Aleks Karp, privukao je veliku pažnju nakon neuobičajenog i haotičnog gostovanja u emisiji CNBC „Squawk Box“. Tokom intervjua uživo, koji je trajao oko 20 minuta, njegovo izlaganje često je gubilo fokus, uz nagle promene tema, prekide u govoru i digresije koje su otežavale praćenje. Ceo razgovor emitovan je u direktnom televizijskom prenosu, što je dodatno pojačalo utisak neobične situacije.

Razgovor je prvobitno bio planiran kao analiza saradnje između Palantira i kompanije Nvidia na razvoju AI infrastrukture za potrebe američke vlade. Međutim, intervju je ubrzo skrenuo ka širem razgovoru o stanju na tržištu veštačke inteligencije i mogućem „balonu“ u toj industriji.

Foto: ChatGPT

Od poslovne teme do kritike AI industrije

Umesto fokusirane analize dogovora sa Nvidijom, Karp je veliki deo vremena posvetio kritikama načina na koji se veštačka inteligencija razvija i prodaje na tržištu. Njegov govor često je bio isprekidan i teško razumljiv, sa složenim i nejasnim formulacijama koje su dodatno otežavale praćenje.

U jednom trenutku, nakon dužeg izlaganja, voditeljka Beki Kvik mu je rekla: „Delujete prilično ljuto“. Na to je Karp odgovorio kratko: „Ne“, a zatim dodao: „Ovo je glas američkog biznisa koji kroz mene dolazi do izražaja“ - izjava koja je posebno odjeknula tokom intervjua.

Foto: Mehaniq/Shutterstock

Neočekivani obrti i lične digresije

Tokom razgovora, Karp je više puta prekidao sopstvene misli i prelazio na teme koje nisu bile direktno povezane sa pitanjima voditelja. U jednom delu intervjua dotakao se i ideje o akademskoj karijeri i odnosu prema elitnim univerzitetima, što je dodatno promenilo tok razgovora.

U jednom segmentu izjavio je: „Američkim kompanijama upravljaju najpronicljiviji i najinteligentniji ljudi na planeti“, nakon čega je pokušao da objasni razliku između AI modela i praktičnih aplikacija. Međutim, njegova misao se ponovo naglo prekinula i intervju je nastavio da teče u nepredvidivom pravcu.

Foto: Profimedia

Pokušaji voditelja da vrate intervju u kontrolu

Kako je razgovor odmicao, voditelji CNBC emisije više puta su pokušavali da ga vrate na osnovnu temu i privedu kraju. Uprkos tome, Karp je nastavljao sa novim digresijama, što je stvorilo utisak da intervju izlazi iz standardnog formata televizijskog razgovora.

Pred kraj emisije, Karp je u šali rekao da ima osećaj „kao da će biti izbačen iz studija“, dok su voditelji zahvaljivali na gostovanju i pokušavali da završe program. Ipak, on je nastavio da govori i nakon signala za kraj, što je dodatno pojačalo utisak nepredvidive situacije.

Granica između intervjua i monologa

Ceo nastup ostavio je utisak da se intervju više puta pretvarao u improvizovani monolog nego u klasičan medijski razgovor. Umesto strukturirane diskusije o poslovnim temama, dominirale su digresije i lične opservacije koje su potpuno promenile dinamiku emisije.

U završnim trenucima, voditelji su jasno signalizirali kraj intervjua, dok je Karp i dalje nastavljao sa komentarima. Na pitanje da li je program još u toku, iz studija je potvrđeno: „da, još smo uživo“ - čime je dodatno naglašena nepredvidivost celokupne situacije.

Foto: Profimedia

Sve više pažnje privlače i javni nastupi tehnoloških lidera

Javni nastupi čelnika najvećih tehnoloških kompanija poslednjih godina sve češće postaju tema medija, ne samo zbog novih proizvoda i poslovnih rezultata, već i zbog načina na koji odgovaraju na pitanja o veštačkoj inteligenciji, konkurenciji i globalnim tehnološkim odnosima. Emotivne reakcije i napete rasprave pred kamerama postale su mnogo češće nego ranije, što pokazuje koliko su pritisci na lidere ove industrije porasli.

Jedan od zapaženijih primera bio je i nastup izvršnog direktora kompanije Nvidia, Džensena Huanga, koji je tokom jednog podkasta burno reagovao na pitanja o izvozu AI čipova u Kini i tehnološkoj konkurenciji između SAD i Kine. Iako je kontekst bio drugačiji od intervjua Aleksa Karpa, oba slučaja pokazuju da razgovori o veštačkoj inteligenciji danas lako prerastu u žustre javne polemike koje privlače veliku pažnju medija i publike.