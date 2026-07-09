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Poslednjih godina mnoge kompanije predstavljale su veštačku inteligenciju kao tehnologiju koja će povećati produktivnost, smanjiti troškove i u pojedinim slučajevima zameniti deo zaposlenih. Međutim, kako AI sistemi postaju sastavni deo poslovanja, sve više rukovodilaca suočava se sa neočekivanim problemom - računima koji rastu mnogo brže nego što su planirali. Umesto očekivanih ušteda, mnoge kompanije sada pokušavaju da utvrde koliko ih AI zapravo košta.

Novo istraživanje računovodstvene kompanije KPMG pokazuje da veliki broj poslovnih lidera nema jasnu sliku o tome odakle dolaze rastući troškovi povezani sa AI tehnologijama. Ono što je trebalo da bude jednostavan put ka većoj efikasnosti pretvorilo se u složen sistem troškova za računarsku infrastrukturu, obradu podataka i korišćenje velikih jezičkih modela. Za deo kompanija upravo je to postalo najveće iznenađenje AI revolucije.

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AI je obećavao uštede, stigli su veliki računi

Dok su mnoge kompanije očekivale povoljnije ugovore i predvidive mesečne troškove za korišćenje AI modela, tržište se u međuvremenu promenilo. Sve veća potražnja za računarskim resursima dovela je do novih modela naplate, pa se troškovi sve češće obračunavaju prema stvarnom korišćenju infrastrukture. Što se AI više koristi, računi postaju veći.

U istraživanju KPMG-a učestvovalo je 2.145 rukovodilaca iz 20 zemalja. Rezultati pokazuju da 29 odsto njih nije znalo kako nastaju povećani troškovi povezani sa primenom AI sistema, dok je dodatni broj ispitanika priznao da nedovoljno razume ekonomiju AI tehnologije. To znači da mnogi donose velike investicione odluke bez potpunog uvida u njihove dugoročne finansijske posledice.

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Kompanije su požurile sa AI, ali ne i sa planom

Autori izveštaja navode da mnoge organizacije tek sada razvijaju alate za praćenje, kontrolu i predviđanje AI troškova. Drugim rečima, AI je ušao u poslovanje mnogo brže nego sistemi koji bi trebalo da kontrolišu koliko njegova primena zaista košta. Mnoge kompanije sada pokušavaju da uspostave pravila koja su trebalo da postoje pre početka masovne implementacije.

Rezultati istraživanja ukazuju da su pojedini rukovodioci očekivali da će AI gotovo automatski doneti uštede. Međutim, praksa pokazuje da uspešna primena zahteva pažljivo planiranje, stalno praćenje troškova i jasno definisane ciljeve. Bez toga, AI lako može da postane mnogo skuplji nego što je prvobitno planirano.

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Zamena radnika nije ispala tako jednostavna

Jedan od glavnih razloga zbog kojih su kompanije ubrzano ulagale u AI bila su očekivanja da će tehnologija preuzeti deo poslova koje danas obavljaju ljudi. Ipak, iskustva iz prakse pokazuju da AI u mnogim oblastima još nije spreman da samostalno zameni zaposlene, dok istovremeno zahteva značajna ulaganja u infrastrukturu, licence i održavanje. To znači da kompanije često plaćaju i zaposlene i AI sisteme u isto vreme.

Pored finansijskih pitanja, vodi se i šira rasprava o tome kako se AI koristi u poslovnom okruženju. Kritičari upozoravaju da se veštačka inteligencija često koristi kao opravdanje za smanjenje broja zaposlenih, pojačan nadzor radnika ili slabljenje njihove pregovaračke pozicije. Istovremeno, očekivane finansijske koristi u mnogim slučajevima još nisu u potpunosti ostvarene.

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Prava vrednost AI tek treba da bude dokazana

Iako veštačka inteligencija ima potencijal da promeni brojne industrije, ostaje pitanje kada će ogromna ulaganja početi da donose očekivani povrat. Prema mišljenju dela analitičara, za to će biti potreban novi tehnološki napredak koji će opravdati milijarde dolara uložene u razvoj, infrastrukturu i svakodnevno korišćenje AI sistema. Investitori zbog toga sve više traže konkretne finansijske rezultate, a ne samo ambiciozna obećanja.

U međuvremenu, kompanije će morati da pronađu ravnotežu između očekivanja i realnosti. AI će gotovo sigurno ostati važan deo poslovanja, ali iskustvo velikog broja rukovodilaca pokazuje da njegovo uvođenje nije ni približno jednostavno niti jeftino kao što se u početku verovalo. Umesto trenutnih ušteda, mnoge kompanije prvo će morati da nauče kako da kontrolišu troškove koje je AI doneo.

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Zašto AI računi nastavljaju da rastu

Za razliku od klasičnog softvera, troškovi veštačke inteligencije ne završavaju se kupovinom licence. Svaki zahtev poslat AI modelu troši računarsku snagu, a kompanije koje koriste napredne modele u velikom obimu plaćaju obradu ogromnog broja upita, skladištenje podataka i infrastrukturu potrebnu za njihovo funkcionisanje. Što je AI više uključen u svakodnevne procese, ukupni troškovi postaju veći.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da se AI koristi sve intenzivnije nego što su mnoge kompanije prvobitno planirale. Kako raste broj zaposlenih koji svakodnevno koriste ove alate, povećava se i potrošnja resursa, pa računi mogu da porastu mnogo brže od očekivanog. Upravo zbog toga mnoge organizacije sada uvode stroža pravila za korišćenje AI servisa i pažljivije prate njihove troškove.