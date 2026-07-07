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Veštačka inteligencija nije samo alat koji menja način rada - sada je pokušala da predvidi i koja zanimanja bi mogla prva biti pogođena njenim sopstvenim razvojem. AI model Gemini 3.5 Flash izdvojio je deset poslova koji bi u narednim godinama mogli biti među najizloženijima automatizaciji.

Odgovor na to pitanje pokušala je da pruži upravo sama veštačka inteligencija. Kompanija IT Asset Management Group sprovela je istraživanje u kojem je od Googleovog AI modela Gemini 3.5 Flash zatraženo da izdvoji deset zanimanja koja bi mogla biti među najizloženijima automatizaciji u narednim godinama.

Rezultati pokazuju da najveći pritisak ne osećaju samo fizički poslovi, već i brojne kancelarijske profesije koje su se dugo smatrale sigurnijim. Zajednička karakteristika najugroženijih zanimanja jeste veliki broj ponavljajućih zadataka koje savremeni AI sistemi mogu da obavljaju brže i uz manje troškove.

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Rutinski poslovi prvi na udaru

Na vrhu liste našli su se operateriza unos podataka. Ova vrsta posla zasniva se na prebacivanju, proveri i organizaciji informacija u bazama podataka - oblastima gde automatizovani sistemi već godinama pokazuju visoku efikasnost.

AI alati mogu da obrađuju ogromne količine podataka u kratkom vremenu, smanjujući potrebu za ručnim unosom i proverama. Zbog toga se upravo poslovi koji se oslanjaju na ponavljanje istih procedura smatraju među najranjivijima.

Među zanimanjima koja bi mogla doživeti velike promene nalaze se i radnici u telefonskoj prodaji. AI sistemi danas mogu da vode razgovore koristeći unapred pripremljene scenarije, generišu prirodan glas i komuniciraju sa potencijalnim korisnicima bez direktnog učešća čoveka.

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Administracija i korisnička nestaju

Korisnička podrška jedna je od oblasti u kojoj je uticaj veštačke inteligencije već vidljiv. Četbotovi i AI asistenti sve češće preuzimaju odgovaranje na jednostavna pitanja, razvrstavanje zahteva i pružanje osnovne pomoći korisnicima.

Za kompanije to predstavlja mogućnost smanjenja troškova i bržeg odgovora klijentima, dok za zaposlene znači promenu uloge. Umesto rešavanja rutinskih problema, ljudi bi mogli da se fokusiraju na složenije slučajeve koji zahtevaju razumevanje i donošenje odluka.

Slične promene očekuju se i u knjigovodstvu, gde veliki deo poslova uključuje obradu računa, evidenciju podataka i pripremu finansijske dokumentacije. Kako AI sistemi postaju precizniji, sve više administrativnih procesa moglo bi da bude automatizovano.

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AI ulazi i u kreativne i pravne profesije

Napredak veštačke inteligencije ne utiče samo na administrativne poslove. Na listi se nalaze i piscigeneričkogsadržaja koji izrađuju opise proizvoda, marketinške tekstove i druge materijale za internet platforme.

Velika količina sadržaja koja je potrebna kompanijama čini ovu oblast posebno pogodnom za primenu generativne AI. Ipak, ljudska kreativnost, originalne ideje i razumevanje publike i dalje ostaju faktori koje je teško potpuno zameniti.

Promene očekuju i pravneasistente i lektore. AI sistemi mogu za nekoliko sekundi da analiziraju velike dokumente, pronađu informacije u pravnim bazama i otkriju gramatičke greške, što menja način na koji se ovi poslovi obavljaju.

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Trgovina i analiza pred transformacijom

Maloprodajni kasiri već osećaju posledice automatizacije kroz samouslužne kase i napredne sisteme za plaćanje. Dalji razvoj veštačke inteligencije mogao bi dodatno da promeni izgled prodavnica i smanji potrebu za tradicionalnim poslovima na kasama.

Međutim, automatizacija ne znači nužno potpuno uklanjanje ljudskog rada. U mnogim slučajevima zaposleni će preuzeti nove uloge, poput nadzora sistema, rešavanja problema i komunikacije sa kupcima u složenijim situacijama.

Analitičari tržišta takođe bi mogli da rade uz sve veću podršku AI sistema. Tehnologija može da obradi ogromne količine podataka o kupcima, konkurenciji i tržišnim trendovima, dok bi ljudi i dalje imali ključnu ulogu u donošenju strateških odluka.

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Prevođenje i budućnost AI rada

Prevodioci se takođe nalaze među profesijama koje bi mogle značajno promeniti način rada. Veliki jezički modeli već mogu da prevode različite vrste tekstova, posebno tehničku i poslovnu dokumentaciju, uz sve veću preciznost.

Ipak, ljudski prevodioci bi mogli da dobiju novu ulogu - kao stručnjaci koji proveravaju kvalitet, prilagođavaju ton i osiguravaju da prevod odgovara kulturnom i profesionalnom kontekstu.

Iako lista zanimanja pokazuje koja su područja najizloženija promenama, stručnjaci upozoravaju da AI verovatno neće jednostavno zameniti ljude preko noći. Veća je verovatnoća da će promeniti način rada, gde će uspešniji biti oni koji nauče da koriste veštačku inteligenciju kao alat.

Budućnost rada možda neće pripadati ljudima protiv mašina, već onima koji najbolje nauče da rade zajedno sa njima.