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Dok se navijači širom sveta raspravljaju da li je VAR "uništio fudbal", inženjeri gledaju nešto sasvim drugo – najveći sistem računarskog vida (Computer Vision), senzorske fuzije i obrade podataka u realnom vremenu koji je ikada korišćen u sportu.

Svetsko prvenstvo 2026. nije samo najveći fudbalski turnir do sada. To je i najveći tehnološki eksperiment u istoriji FIFA, gde desetine kamera, AI algoritmi, senzori u lopti i moćni serveri zajedno donose informacije koje ljudsko oko jednostavno ne može da vidi.

Pitanje više nije da li je igrač bio u ofsajdu. Pitanje je kako sistem uspeva da to izračuna za svega nekoliko stotina milisekundi.

VAR više nije "video snimak"

Većina navijača i dalje misli da VAR funkcioniše tako što nekoliko sudija gleda usporeni snimak. To je bilo tačno pre nekoliko godina. Danas je VAR zapravo distribuirani sistem koji kombinuje: računarski vid (Computer Vision), mašinsko učenje, AI modele za praćenje igrača, senzore ugrađene u loptu, 3D modelovanje, obradu podataka u realnom vremenu.

Drugim rečima, video je postao samo jedan od izvora podataka.

Marko Arnautović, VAR Foto: Screenshot

Kako računar "vidi" fudbalere

Na stadionima se nalazi mreža specijalizovanih kamera koje ne služe televizijskom prenosu. Njihov zadatak je da konstantno prate poziciju svakog igrača na terenu.

AI modeli analiziraju telo svakog fudbalera kroz desetine referentnih tačaka – glavu, ramena, kukove, kolena, stopala i druge delove tela koji mogu učestvovati u ofsajdu. Na osnovu tih podataka sistem gradi trodimenzionalni model igrača i u svakom trenutku zna gde se nalazi svaki deo njegovog tela.

To praktično predstavlja "digitalnog blizanca" svakog fudbalera tokom utakmice.

Lopta je postala IoT uređaj

Najveća inovacija možda se uopšte ne vidi. Zvanična lopta Mundijala sadrži inercijalni senzor (IMU) koji registruje svaki kontakt sa loptom čak 500 puta u sekundi.

Zašto je to važno?

Kod ofsajda nije dovoljno znati gde se nalaze igrači. Potrebno je znati i tačan trenutak kada je lopta napustila nogu igrača koji dodaje. Ranije se taj trenutak procenjivao analizom video-snimka. Danas ga senzor registruje sa preciznošću od nekoliko milisekundi, a taj podatak se zatim sinhronizuje sa pozicijama svih igrača na terenu.

Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tajna je u spajanju podataka

Najvažnija tehnologija nije kamera niti senzor. To je sensor fusion – proces spajanja više izvora podataka u jednu jedinstvenu odluku.

VAR sistem istovremeno obrađuje: video sa više kamera, 3D modele igrača, podatke senzora iz lopte, vreme kontakta sa loptom, automatski izračunatu liniju ofsajda.

Tek kada se svi podaci poklope, sistem šalje upozorenje VAR sudijama. To je isti princip koji koriste autonomna vozila kada kombinuju informacije sa kamera, radara i LiDAR senzora.

AI (ipak) ne sudi

Jedna od najvećih zabluda jeste da veštačka inteligencija donosi odluke. To nije tačno.

AI samo:

prepoznaje položaj igrača,

računa potencijalni ofsajd,

određuje trenutak kontakta sa loptom,

upozorava VAR tim da postoji situacija koju treba proveriti.

Konačnu odluku i dalje donosi čovek – glavni sudija, nakon konsultacije sa VAR timom. FIFA naglašava da tehnologija služi kao podrška, a ne kao zamena za arbitre.

Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Zašto su odluke postale toliko kontroverzne?

Paradoks je u tome što je sistem postao precizniji nego ikada. Upravo zato sada otkriva situacije koje ranije nije bilo moguće videti.

Na ovogodišnjem Mundijalu poništeni su golovi zbog minimalnih kontakata sa loptom ili ofsajda koji se mere centimetrima. Upravo ta ekstremna preciznost izazvala je kritike trenera, igrača i navijača, koji smatraju da tehnologija ponekad narušava duh igre i pretvara fudbal u niz tehničkih analiza.

Mundijal kao laboratorija za AI

Ono što gledamo na stadionima danas vrlo verovatno će sutra biti primenjeno u drugim industrijama.

Tehnologije razvijene za VAR koriste iste principe koji se već primenjuju u: autonomnim automobilima, robotici, pametnim fabrikama, bezbednosnim sistemima, analizi video-nadzora, digitalnim blizancima u industriji.

Razlika je samo u tome što milioni ljudi sada u realnom vremenu gledaju kako ti sistemi donose odluke pod ogromnim pritiskom.

Kris Kavano gleda VAR snimak Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Budućnost sporta zasnovana na podacima

Bez obzira na to da li ste za ili protiv VAR-a, jedno je sigurno – fudbal je postao demonstracija najmodernijih tehnologija današnjice.

Računarski vid, AI modeli, obrada podataka u realnom vremenu i senzorska fuzija više nisu rezervisani za laboratorije ili autonomna vozila. Danas odlučuju o tome da li će gol biti priznat ili poništen pred milijardama gledalaca.

Zbog toga se najveća priča ovog Mundijala možda uopšte ne odvija na terenu.

Ona se odvija u serverima, algoritmima i sistemima koji svakog sekunda analiziraju milione podataka kako bi odgovorili na jedno, naizgled jednostavno pitanje:

Da li je bio ofsajd?