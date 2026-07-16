Slušaj vest

Kompanija Anthropic, koja je i ranije privlačila pažnju nekonvencionalnim marketinškim kampanjama, ponovo se našla u centru rasprave zbog svoje najnovije reklame. Spot pod nazivom „There’s hope in hard questions“ kod dela publike izazvao je nelagodu zbog mračnog tona i izbora scena. Kampanja je za kratko vreme postala jedna od najkomentarisanijih tema u AI zajednici.

Umesto klasične promotivne poruke, reklama otvara pitanja o ulozi veštačke inteligencije i njenom uticaju na društvo. Međutim, upravo takav pristup mnogi smatraju neobičnim za kampanju tehnološke kompanije, posebno one koja razvija AI proizvode. Zbog toga su mišljenja javnosti ostala podeljena već nakon prvih prikazivanja.

Foto: Shutterstock

Mračne scene i pitanja o budućnosti

Reklama počinje kadrom kuće u plamenu, nakon čega slede fotografije koje prikazuju različite društvene probleme. Među njima su nadzor putem prepoznavanja lica, beskućnik koji spava na ulici, nizovi nadgrobnih spomenika i rudari koji rade u rudniku iz kojeg se, prema prikazu, vade sirovine za proizvodnju pametnih telefona. Vizuelni stil reklame više podseća na društveni dokumentarac nego na uobičajenu tehnološku promociju.

Tokom smenjivanja ovih scena čuju se pitanja poput „Može li se veštačkoj inteligenciji verovati?“ i „Ko će povući ručnu ako bude potrebno?“ Upravo kombinacija ovakvih kadrova i poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni pohvalili hrabar pristup, drugi smatraju da reklama nepotrebno širi osećaj straha.

Kampanja i imidž kompanije

Anthropic se već duže vreme predstavlja kao kompanija koja poseban akcenat stavlja na etički razvoj veštačke inteligencije. Nova reklama nastavlja taj pristup, pokušavajući da pokaže kako je kompanija svesna rizika koje ova tehnologija može doneti. Time se dodatno razlikuje od dela konkurencije koja u prvi plan stavlja mogućnosti AI sistema.

Poruka kampanje zasniva se na ideji da otvoreno ukazivanje na potencijalne probleme može da pokaže odgovorniji pristup razvoju AI sistema. Ipak, način na koji je ta poruka predstavljena nije naišao na jednoglasno odobravanje. Mnogi smatraju da je granica između upozorenja i zastrašivanja ovoga puta bila veoma tanka.

Robot drži ljudsku lobanju Foto: Shutterstock

Ne propustite FunTech Film koji smo svi gledali krio je budućnost: Pisac romana predvideo 5 stvari koje sad živimo

Kritike stigle i od Altmana i drugih

Među prvima koji su komentarisali reklamu bio je Sem Altman, izvršni direktor kompanije OpenAI. On je na društvenoj mreži X napisao da je isprva pomislio da je reč o satiri i da je očekivao da vidi drugačije napisano ime Claude AI, aludirajući na Anthropicov AI model. Njegov komentar dodatno je podstakao raspravu među korisnicima.

Negativne reakcije stigle su i od drugih korisnika, među kojima su brojni ljudi iz tehnološke industrije. Kritičari ocenjuju da je reklama nepotrebno mračna i da izbor scena ostavlja utisak koji nije u skladu sa porukom koju kompanija želi da pošalje. Pojedini smatraju da je kontroverza ovog puta potpuno zasenila samu poruku kampanje.

Marketinška strategija postigla suprotan efekat?

Pojedini komentatori smatraju da je Anthropic primenio dobro poznatu marketinšku strategiju u kojoj kompanija otvoreno govori o problemima svoje industrije kako bi pokazala da upravo ona može da ih rešava odgovornije od konkurencije. Takav pristup poslednjih godina postaje sve prisutniji među tehnološkim kompanijama.

Ipak, čini se da je ova kampanja izazvala više kontroverzi nego pozitivnih reakcija. Posebno je kritikovana scena koja podseća na groblje Arlington National Cemetery, zbog koje su mnogi ocenili da je reklama otišla predaleko. Zanimljivo je da je Anthropic ranije imao više uspeha sa marketinškim kampanjama, uključujući reklame prikazane tokom Super Bowla, koje su kroz humor prozvale OpenAI i privukle znatno pozitivnije reakcije javnosti.





